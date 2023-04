OTS: VNG AG / Bilanz 2022: Erfolgreiches Krisenmanagement als Basis für ...

Bilanz 2022: Erfolgreiches Krisenmanagement als Basis für stabilen

Leipzig (ots) - Extreme Herausforderungen in Folge des Krieges in der Ukraine

erfolgreich gemeistert - Adjusted EBIT in Höhe von -205 Mio. Euro - Solide

Kapitalbasis gesichert - VNG knüpft neue internationale Partnerschaften -

Transformation im Bereich grüner Gase beschleunigt - Fokus in 2023 bleibt auf

Versorgungssicherheit, Energiewende und Strukturwandel

"Wir blicken auf ein turbulentes und außerordentlich herausforderndes Jahr 2022

zurück, welches VNG in eine beispiellose unternehmerische Situation brachte",

eröffnet Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG, das diesjährige

Bilanzpressegespräch 2023 in Leipzig. "Der russische Angriffskrieg war ein

Wendepunkt für die gesamte Energiewirtschaft und damit auch für den VNG-Konzern.

Das Jahr 2022 hat bewährte Marktmechanismen verändert. Zugleich war das

Marktgeschehen extrem volatil. Durch den Wegfall russischer Gasmengen stand die

Versorgungssicherheit mit Gas wie noch nie im politischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Fokus. Dennoch ist es uns gelungen, russisches Erdgas - wenn

auch zu hohen Kosten - schnell und verlässlich zu ersetzen", so Heitmüller.

Mit großen Herausforderungen sah sich VNG insbesondere im Geschäftsbereich

Handel & Vertrieb konfrontiert, um als systemrelevantes Unternehmen der

Gaswirtschaft weiterhin die Versorgungssicherheit zu garantieren, ordnet

Heitmüller ein: "Wettbewerbsfähige Marktpreise waren nicht mehr

selbstverständlich. Wir mussten durch die Substitution der weggefallenen

russischen Gasmengen extrem hohe Ersatzbeschaffungskosten stemmen, um unsere

Kunden weiter zu den vertraglich vereinbarten, deutlich niedrigeren Preisen

verlässlich beliefern zu können."

VNG hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem adjusted EBIT, also das um

außerordentliche und um einmalige Effekte bereinigte EBIT, von -205 Mio. Euro

abgeschlossen (2021: 225 Mio. Euro). Das operative Konzernergebnis liegt mit

-337 Mio. Euro ebenfalls deutlich unter dem Vorjahr (2021: 141 Mio. Euro). VNG

erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen abgerechneten Umsatz in Höhe von 36,2 Mrd.

Euro (2021: 18,5 Mrd. Euro). Die Verdopplung des Umsatzes ist auf die

außerordentlich hohen Marktpreise für Erdgas zurückzuführen. Der VNG-Konzern

beschäftigte zum 31.12.2022 insgesamt 1.578 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(2021: 1.462). Der Zuwachs ist in der erstmaligen Einbeziehung der GDMcom GmbH,

einer Tochter der ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS), in den Konzernabschluss

begründet. Trotz der großen wirtschaftlichen Herausforderungen investierte VNG

im vergangenen Jahr 128 Mio. Euro über alle Geschäftsbereiche hinweg. Dabei lag

der Investitionsfokus auf der Infrastruktur und Grüngasprojekten, um die

Strategie "VNG 2030+" konsequent umzusetzen.

"Wir haben dieses schwierige Jahr vergleichsweise gut gemeistert. Die

finanziellen Mehrbelastungen im Zuge der Ersatzbeschaffung zehrten massiv am

Eigenkapital und hinterließen schlussendlich tiefe Spuren in unserer Bilanz.

Nichtsdestotrotz ist es in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen, sich in

drei Schritten kapitalseitig wieder solide aufzustellen. Die ersten beiden

Bausteine waren die Vergleichsvereinbarung mit einem Tochterunternehmen der SEFE

Securing Energy for Europe GmbH und die vergleichsweise Einigung mit der

Bundesregierung im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungskosten aus dem

direkten Liefervertrag mit Gazprom. Der dritte und letztendlich entscheidende

Schritt war die Eigenkapitalerhöhung durch unsere Aktionäre. So konnten wir eine

Verstaatlichung von VNG abwenden. Diese Stabilisierung ist auf die Unterstützung

von Bund, unseren Aktionären sowie auf unsere exzellente operative Performance

zurückzuführen. Zugleich möchte ich mich für den unermüdlichen Einsatz unserer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken", resümiert Bodo Rodestock,

Vorstandsmitglied für Finanzen und Personal der VNG AG.

"Unserem insgesamt negativen Konzernergebnis und den Verlusten im

Geschäftsbereich Handel & Vertrieb stehen Entwicklungen in den

Geschäftsbereichen Transport, Speicher, Biogas sowie im neu etablierten

Geschäftsbereich Digitale Infrastruktur gegenüber, die positiv auf das

Konzernergebnis einzahlen. Dennoch hat die VNG H&V trotz der schwierigen

Marktbedingungen eine exzellente Leistung erbracht und konnte so weitaus höhere

Verluste abwenden. Das zeigt insgesamt die Stärke der breiten Aufstellung von

VNG", so Rodestock. Die Konzerntochter ONTRAS hat einen hohen zweistelligen

Millionenbetrag zum Jahresergebnis beigetragen. Damit kommt dem Geschäftsbereich

Transport eine unverändert tragende Säule im VNG-Konzern zu.

Der Geschäftsbereich Speicher hielt in Folge stark schwankender

Sommer-Winter-Spreads im letzten Jahr, konsequent an ihren Kostenzielen fest, um

die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Aus dem operativen Geschäft

erzielte die VNG Gasspeicher GmbH trotz eines volatilen Marktumfeldes ein

adjusted EBIT in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe.

Besonders herausfordernd gestaltete sich das abgelaufene Geschäftsjahr für den

Geschäftsbereich Handel & Vertrieb, in dem das ergebnistreibende Großkunden- und

Handelsgeschäft der VNG verortet ist. Der Gasabsatz hat sich u. a. aufgrund

preisbedingter Nachfragereduktion um 23 % auf rund 588 Mrd. Kilowattstunden

(kWh) verringert (2021: rund 762 Mrd. kWh). Im Jahr 2022 dominierten die

Ersatzbeschaffungskosten für ausgefallene russische Importmengen das Ergebnis,

wodurch die VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V) insgesamt mit einem negativen

Ergebnisbeitrag in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe zum Gesamtergebnis von

VNG beitrug.

Die BALANCE Erneuerbare Energien GmbH (BALANCE) leistete in 2022 einen

beständigen Beitrag zur konsequenten Umsetzung der Konzernstrategie "VNG 2030+",

indem der Geschäftsbereich Biogas durch einen Portfolioausbau erfolgreich

anwuchs. So konnte die Anzahl der von BALANCE insgesamt betriebenen

Biogasanlagen in 2022 auf 40 Anlagen in Ost- und Norddeutschland und eine

installierte Feuerungswärmeleistung von rund 174 MW (MWFWL) ausgebaut werden.

Damit versorgt BALANCE jährlich rund 51.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom und

mehr als 53.000 Haushalte mit grünem Gas. Der Geschäftsbereich Biogas erzielte

ein adjusted EBIT im oberen einstelligen Millionenbereich.

Im neuen fünften Geschäftsbereich fokussiert sich VNG auf den Ausbau und Betrieb

von digitaler Infrastruktur. Hierbei investiert VNG über diverse Beteiligungen

und Tochterunternehmen direkt und indirekt in den Ausbau des Glasfasernetzes

sowie in das FTTX-Geschäft und unterhält kommunale Kooperationen in

Mitteldeutschland. Das adjusted EBIT des Geschäftsbereichs Digitale

Infrastruktur bewegt sich im Geschäftsjahr 2022 im hohen einstelligen

Millionenbereich.

Transformation im Bereich grüner Gase beschleunigt

"VNG versteht sich als aktiver Gestalter der Energiewende. Die Transformation

der VNG hin zu grünen Gasen wurde noch stärker beschleunigt", sagt Hans-Joachim

Polk, Vorstandsmitglied für Infrastruktur und Technik der VNG AG. "Moleküle

werden auch über Erdgas hinaus mit Biogas und Wasserstoff für eine sichere und

wettbewerbsfähige Energieversorgung von Wirtschaft und Privathaushalten

notwendig bleiben. Im Biogasbereich gelang es uns, im letzten Jahr neben dem

Ausbau des Anlagenportfolios durch eine strategische Kooperation zur Produktion

und Distribution von Bio-LNG mit der EnviTec Biogas AG, den Grundstein für

weiteres Wachstum legen. Auch bei unseren klimafreundlichen Wasserstoffprojekten

konnten wir an Dynamik gewinnen. Es ist wichtig, die vorhandene Infrastruktur

wie LNG-Terminals, Fernleitungs- und Verteilnetze oder die Speicherinfrastruktur

für den Hochlauf grüner Gase zu nutzen. Beispielsweise bereitet sich ONTRAS auf

den Transport von Wasserstoff vor. Kernbestandteile mit ONTRAS-Beteiligung sind

zum Beispiel das Wasserstoff-Startnetz in Ostdeutschland oder der European

H2-Backbone", so Polk weiter.

"Wir wollen unsere starke Position im Gasmarkt nutzen, um die Energiewende zu

beschleunigen. Dafür investieren wir in Ostdeutschland in Projekte mit

erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen", so Polk. Neben dem Leuchtturmprojekt

"Energiepark Bad Lauchstädt" in Sachsen-Anhalt, in dem in einem Reallabor der

Energiewende die gesamte Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff abgebildet

werden soll, engagiert sich VNG in einem weiteren Konsortium für die Produktion

von Wasserstoff aus Rohbiogas. In einem durch das Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekt ist die Errichtung einer

entsprechenden Versuchsanlage auf dem Gelände einer Biogasanlage der BALANCE im

sächsischen Gordemitz geplant, um grünen Wasserstoff für die lokale Anwendung im

Transportsektor herzustellen.

"Neben dem beträchtlichen Potenzial zur Wasserstoffproduktion in Ostdeutschland

müssen wir die Importinfrastruktur mitdenken: Nur durch neue internationale

Kooperationen und zusätzliche Importe von Wasserstoff und dessen Derivaten

können wir die Nachfrage für einen erfolgreichen Strukturwandel decken. Aus

unserer Sicht kann die Hansestadt Rostock mit ihrem Überseehafen und einem

bereits existierenden Ammoniak-Terminal als eine Drehscheibe für internationale

Wasserstoffimporte nach Ostdeutschland fungieren", erläutert Polk. Gemeinsam mit

dem norwegischen Energieunternehmen Equinor plant VNG, Wasserstoff CO2-arm in

Rostock herzustellen. Das Projekt soll zur lokalen und regionalen Wertschöpfung

beitragen und 20 % des prognostizierten Wasserstoffbedarfs in Ostdeutschland in

2030 abdecken. Zudem arbeitet VNG mit dem französischen Energieunternehmen Total

Eren am Aufbau einer grünen Wasserstofflieferpartnerschaft mit Chile. Ziel ist

es, grünes Gas, d. h. erneuerbares bzw. dekarbonisiertes Gas, in Form von

Ammoniak nach Rostock zu transportieren und als Wasserstoff in Ostdeutschland zu

verteilen. Ebenso kooperiert VNG mit dem algerischen Energieunternehmen

Sonatrach im Bereich langfristiger Wasserstoff- und Ammoniakprojekte, um

perspektivisch den Import von grünem Wasserstoff aus Algerien nach Deutschland

zu realisieren.

Mit Blick auf 2023 betont Heitmüller: "Auch wenn wir kurz- und mittelfristig

noch Erdgas brauchen, gilt es, CO2-neutral zu werden und das wird deutlich

schneller kommen als erwartet. Wir sehen uns in der Verantwortung, eine

zunehmend klimaneutrale Gesellschaft aktiv mitzugestalten und als Teil der

Gaswirtschaft mit Molekülen einen Beitrag zu leisten, unser Energiesystem sicher

zu transformieren. Insbesondere ein rascher Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft

trägt zur Versorgungssicherheit bei. Im Zuge richtiger politischer

Weichenstellungen, wie etwa Rechtssicherheit bei Investitionen in die

Wasserstoffinfrastruktur oder Technologieoffenheit auf dem Weg in die

Dekarbonisierung, kann sich VNG mit ihren Kernkompetenzen erfolgreich in den

Hochlauf grüner Gase einbringen: Handel & Vertrieb, Transport und Speicherung.

Wichtige Bestandteile unseres gesamten Engagements werden auch künftig die

Wertschöpfung in Ostdeutschland und die Transformation der regionalen

Energieversorgung sein."

Über VNG

VNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit über 20 Gesellschaften

und ca. 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Konzern mit Hauptsitz in

Leipzig steht als Gasimporteur und Großhändler sowie als Betreiber von

kritischer Gasinfrastruktur für eine sichere Versorgung mit Gas in Deutschland.

Mit der Strategie "VNG 2030+" verfolgt VNG darüber hinaus einen ambitionierten

Pfad für einen Markthochlauf erneuerbarer und dekarbonisierter Gase wie Biogas

und Wasserstoff und bereitet damit den Weg in ein nachhaltiges,

versorgungssicheres und perspektivisch klimaneutrales Energiesystem der Zukunft.

Die Investitionen von VNG in Infrastruktur und Grüngasprojekte erfolgen dabei

vorrangig in Mittel- und Ostdeutschland, verbunden mit dem Ziel, als regional

verankertes Unternehmen einen wesentlichen Beitrag für den Strukturwandel zu

leisten. Mehr unter: http://www.vng.de/.

