VNG sichert langfristige Gaslieferungen aus Norwegen bis Ende 2044

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Oslo | Leipzig (ots) - Equinor und VNG unterzeichnen 18-Jahresvertrag über die

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Lieferung von Erdgas und vertiefen deutsch-norwegische Energiepartnerschaft.

Der Leipziger Gashändler VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V), eine

hundertprozentige Tochter der VNG AG, und das norwegische Energieunternehmen

Equinor ASA haben einen langfristigen Gasliefervertrag mit einer Laufzeit von 18

Jahren abgeschlossen.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung heute in Oslo von Ulf Heitmüller,

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Vorstandsvorsitzender der VNG AG, und Anders Opedal, Präsident und CEO von

Equinor ASA, im Rahmen der Equinor Autumn Conference - einer bedeutenden

norwegischen Energiekonferenz, die gemeinsam von Equinor, dem norwegischen

Energieministerium und der Internationalen Energieagentur (IEA) organisiert wird

sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und internationalen

Organisationen zusammenbringt. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich bis zum

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31.12.2044 und umfasst eine Liefermenge von bis zu 15,3 TWh pro Jahr. Die ersten

Lieferungen nach Deutschland sollen ab dem 1.1.2027 erfolgen.

VNG stärkt mit der Vereinbarung die langfristige Absicherung ihres Gasportfolios

und leistet einen Beitrag zu einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung

in Deutschland. Der Vertrag ist Teil einer breit aufgestellten

Beschaffungsstrategie. VNG kombiniert langfristige Lieferverträge mit flexibler

Beschaffung über die europäischen Handelsmärkte und setzt auf unterschiedliche

Herkunftsregionen und Transportwege. "Norwegisches Pipelinegas bleibt für die

sichere Energieversorgung Deutschlands und Europas von großer Bedeutung. Mit dem

langfristigen Vertrag schaffen wir unternehmerische Planungssicherheit,

bekräftigen unsere bewährte Partnerschaft mit Equinor und sichern unseren Kunden

zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle", erklärt Ulf Heitmüller.

Ein wesentlicher Vorteil der Lieferungen vom norwegischen Kontinentalschelf sind

die kurzen Transportwege nach Deutschland. Sie tragen dazu bei, die Emissionen

entlang der Lieferkette gering zu halten. Darüber hinaus gehört die norwegische

Gasförderung im internationalen Vergleich zu den emissionsärmsten. Gleichzeitig

baut das Unternehmen auf eine bewährte Partnerschaft auf. Vor 30 Jahren, im Jahr

1996, wurden die ersten Erdgasmengen aus Norwegen nach Ostdeutschland geliefert.

Der neue Langfristvertrag knüpft an diese gewachsene Zusammenarbeit an und

unterstreicht die hohe Bedeutung der deutsch-norwegischen Energiepartnerschaft.

"Diese wegweisende Vereinbarung mit VNG zeigt, dass in Europa weiterhin eine

hohe Nachfrage nach langfristigen Gaslieferungen besteht. Auf Basis unserer

langjährigen Partnerschaft und der zuverlässigen Produktion auf dem norwegischen

Kontinentalschelf ist Equinor gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen

und auch in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Europas

zu leisten", ordnet Anders Opedal den Vertragsabschluss ein.

Pressekontakt:

Christian Roos

VNG AG

Fon: +49 341 443-5946

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OTS: VNG AG