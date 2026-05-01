OTS: VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau

VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau

Regensburg / Hallertau (ots) - VORN Bioenergy hat die Biogasanlage Hallertau

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übernommen. Damit setzt VORN Bioenergy seinen ambitionierten Wachstumspfad durch

den Erwerb von Bestandsanlagen und die Entwicklung neuer Anlagen in Europa

konsequent fort. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Sillschweigen vereinbart.

Unterstütz wurde die Transaktion durch den Finanzdienstleister Longspur Capita.

Die Biogasanlage Hallertau hat eine Kapazität von 95 GWh. Dies entspricht dem

thermischen Energiebedarf von ca. 6.700 Haushalten. Das Gas wird vor Ort in das

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öffentliche Gasnetz eingespeist. Betrieben wird die Anlage in erster Linie durch

gehäckselte Hopfenreben und landwirtschaftliche Nebenprodukte aus der Region, in

Kooperation mit der in Wolnzach ansässigen Hopfenverwertungsgenossenschaft eG

(HVG). Für den Betrieb der Biogasanlage, aber auch die Logistik der

Hopfenrebenhäcksel arbeitet VORN weiter mit Unternehmen der lokalen Högl Gruppe

zusammen. Die bei der Produktion von Biogas anfallenden Gärreste dienen der

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regionalen Landwirtschaft als wertvoller biologischer Dünger. Dadurch entsteht

eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

"Mit dem Erwerb der Biogasanlage in Hallertau setzen wir nicht nur unseren

ambitionierten Wachstumskurs fort, die Anlage passt zudem hervorragend in unser

auf strategische Partnerschaften ausgerichtetes Portfolio", sagt CEO Jörg

Lennertz. "Hier wird in Zusammenarbeit mit der HVG und der Högl Gruppe im

Wesentlichen aus Hopfenreben Biogas erzeugt, in Spanien entwickeln wir derzeit

Anlagen, in denen wir in erster Linie Trester aus der Olivenöl-Produktion

verarbeiten. In beiden Fällen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum

Umweltschutz, zur regionalen Kreislaufwirtschaft und der lokalen

Energieproduktion."

" Die Gewinnung von Biogas aus Hopfenreststoffen in der Hallertau ist weltweit

einmalig und eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum Hopfenanbau. Mit der

VORN Bioenergy als führenden Biogaserzeuger werden Hopfenbau, Energieerzeugung

und Nachhaltigkeit in beeindruckender Weise zusammengeführt", sagt Dr. Erich

Lehmair, Vorstandsvorsitzender der HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.

Und Franz Högl, Geschäftsführer der Högl Gruppe, ergänzt: "Als moderner

Familienbetrieb haben wir uns dem nachhaltigen Wirtschaften in der Region

verschrieben. Die Biogasanlage Hallertau lebt den lokalen Stoffkreislauf der

Natur, zu der wir mit unseren Dienstleistungen beitragen dürfen."

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber

von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt

auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40

Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,

operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Polen.

VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis

2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

Pressekontakt:

mailto:Wilfried.Sauer.extern@vornbioenergy.com

Tel.: +49174 49 60 605

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172217/6279244

OTS: VORN Bioenergy GmbH