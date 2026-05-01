OTS: VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau
VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau
Regensburg / Hallertau (ots) - VORN Bioenergy hat die Biogasanlage Hallertau
übernommen. Damit setzt VORN Bioenergy seinen ambitionierten Wachstumspfad durch
den Erwerb von Bestandsanlagen und die Entwicklung neuer Anlagen in Europa
konsequent fort. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Sillschweigen vereinbart.
Unterstütz wurde die Transaktion durch den Finanzdienstleister Longspur Capita.
Die Biogasanlage Hallertau hat eine Kapazität von 95 GWh. Dies entspricht dem
thermischen Energiebedarf von ca. 6.700 Haushalten. Das Gas wird vor Ort in das
öffentliche Gasnetz eingespeist. Betrieben wird die Anlage in erster Linie durch
gehäckselte Hopfenreben und landwirtschaftliche Nebenprodukte aus der Region, in
Kooperation mit der in Wolnzach ansässigen Hopfenverwertungsgenossenschaft eG
(HVG). Für den Betrieb der Biogasanlage, aber auch die Logistik der
Hopfenrebenhäcksel arbeitet VORN weiter mit Unternehmen der lokalen Högl Gruppe
zusammen. Die bei der Produktion von Biogas anfallenden Gärreste dienen der
regionalen Landwirtschaft als wertvoller biologischer Dünger. Dadurch entsteht
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
"Mit dem Erwerb der Biogasanlage in Hallertau setzen wir nicht nur unseren
ambitionierten Wachstumskurs fort, die Anlage passt zudem hervorragend in unser
auf strategische Partnerschaften ausgerichtetes Portfolio", sagt CEO Jörg
Lennertz. "Hier wird in Zusammenarbeit mit der HVG und der Högl Gruppe im
Wesentlichen aus Hopfenreben Biogas erzeugt, in Spanien entwickeln wir derzeit
Anlagen, in denen wir in erster Linie Trester aus der Olivenöl-Produktion
verarbeiten. In beiden Fällen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum
Umweltschutz, zur regionalen Kreislaufwirtschaft und der lokalen
Energieproduktion."
" Die Gewinnung von Biogas aus Hopfenreststoffen in der Hallertau ist weltweit
einmalig und eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum Hopfenanbau. Mit der
VORN Bioenergy als führenden Biogaserzeuger werden Hopfenbau, Energieerzeugung
und Nachhaltigkeit in beeindruckender Weise zusammengeführt", sagt Dr. Erich
Lehmair, Vorstandsvorsitzender der HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.
Und Franz Högl, Geschäftsführer der Högl Gruppe, ergänzt: "Als moderner
Familienbetrieb haben wir uns dem nachhaltigen Wirtschaften in der Region
verschrieben. Die Biogasanlage Hallertau lebt den lokalen Stoffkreislauf der
Natur, zu der wir mit unseren Dienstleistungen beitragen dürfen."
Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber
von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt
auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40
Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,
operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Polen.
VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis
2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.
Pressekontakt:
mailto:Wilfried.Sauer.extern@vornbioenergy.com
Tel.: +49174 49 60 605
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