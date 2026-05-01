OTS: Vorwerk Gruppe / Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ...

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Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ist, ist eine
Bank, die was bewegt (FOTO)
Wuppertal (ots) - Ein wichtiger Geschäftsbereich der Vorwerk Gruppe, der sich
sichtbarer macht - mit neuem Erscheinungsbild, geschärfter Positionierung und
dem weiterhin klaren Versprechen an den deutschen Mittelstand: passgenaue
Finanzierungslösungen, die neue Handlungsspielräume schaffen.
Volatile Märkte, technologische Umbrüche und hohe Investitionsbedarfe verändern
die Anforderungen an den deutschen Mittelstand. Wer wettbewerbsfähig bleiben
will, braucht Handlungsspielraum und einen Finanzierungspartner, der Sicherheit
gibt. Als wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe gehört die akf-Bank zu den starken
Finanzierungspartnern des deutschen Mittelstands - und das mit einem
Jahresumsatz von zuletzt 673 Mio. Euro und einem Neugeschäftsvolumen von 1,37
Mrd. Euro. Nun macht sich die Wuppertaler Bank deutlich sichtbarer und zeigt
auf, wofür sie steht: für Stabilität, Branchenkompetenz, Kundennähe und
individuelle Finanzierungslösungen. Und das fortan mit klarem Vorwerk Bezug.
"Die akf-Bank hat sich über Jahrzehnte in ihren Branchen eine starke Position
erarbeitet. Jetzt zeigen wir diese Stärke auch nach außen deutlicher - und zwar
als weiterhin eigenständiges Unternehmen sowie als ein bedeutender Teil der
Vorwerk Gruppe", sagt Dr. Frank Henes, CEO der akf-Bank. "Unser Anspruch ist es,
Unternehmen, Händler und Hersteller so zu begleiten, dass aus
Investitionsvorhaben echte Entwicklung wird. Dafür braucht es
Finanzierungspartner, die Märkte verstehen, unternehmerisch denken und Lösungen
schaffen, die zum Bedarf passen. Genau das ist unser Selbstverständnis: Wir
begleiten, statt nur zu verwalten."
Neue Sichtbarkeit für die Bank vom Fach
Mit dem Marken-Relaunch macht die akf-Bank ihre Branchenexpertise sichtbarer.
Ihre spezialisierten Geschäftsbereiche erhalten künftig eigene Farb- und
Designwelten, eingebettet in eine moderne Dachmarke. Das neue Logo der akf-Bank
- endorsed by Vorwerk - und die elegante, dunkelgrüne Farbgebung sind ein
sichtbares Zeichen für den Rückhalt eines mehr als 140-jährigen
Familienunternehmens.
"Die akf-Bank ist eine echte Erfolgsgeschichte innerhalb der Vorwerk Gruppe",
kommentiert Hauke Paasch, CFO von Vorwerk. "Sie verbindet langfristiges Denken
mit unternehmerischer Nähe und hoher Beratungskompetenz. Dass diese Verbindung
nun auch im Markenauftritt sichtbarer wird, stärkt die akf-Bank - und zeigt
zugleich, wie breit und relevant Vorwerk heute aufgestellt ist."
Dr. Frank Henes ergänzt: "Alles, was wir tun, läuft unter dem Motto: Die Bank,
die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt. Mit Herz und Verstand gestalten
wir ganzheitliche Lösungen, die begeistern - partnerschaftlich, mit tiefen
Branchen-Insights und auf Augenhöhe. Und das schon seit fast sechzig Jahren."
Der neue Markenauftritt der akf-Bank wird ab dem 1. Juli 2026 sichtbar, im
ersten Schritt unter anderem auf den Websites der akf-Bank bzw. akf servicelease
und Online-Banking für die Geldanlagekunden.
akf servicelease wird akf-Mobility
Parallel zum Marken-Relaunch wird die akf servicelease zur akf-Mobility. Der
neue Name macht sichtbar, wie stark sich betriebliche Mobilität verändert:
Flottenmanagement, Elektrifizierung, digitale Services, datenbasierte Steuerung
und Dienstrad-Leasing verlangen integrierte Lösungen. akf-Mobility bündelt
künftig Finanzierung und Services rund um eine moderne Unternehmensmobilität -
flexibel, vernetzt und nah an den realen Nutzungsanforderungen von Unternehmen.
Finanzierung mit Branchenverstand
Die akf-Bank unterstützt dort, wo Investitionen benötigt werden - ob bei
Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Flotten, Energieprojekten oder auch
Robotiklösungen. Dabei setzt sie auf Kundennähe und persönliche Beratung: Die
Expertinnen und Experten sind auf verschiedene Brachen spezialisiert und kennen
die speziellen Anforderungen, Geschäftsmodelle und Märkte ihrer Kundinnen und
Kunden oft auch aus eigener Erfahrung. Mit Leidenschaft und Engagement entstehen
so Finanzierungslösungen, die zur unternehmerischen Realität passen, die
Stabilität geben und zugleich Spielräume schaffen, etwa über Kredite,
Leasing-Modelle, Mietkauf, Einkaufs- und Absatzfinanzierung oder Factoring.
Für private Kundinnen und Kunden bietet die akf-Bank zudem Geldanlageprodukte
wie Tagesgeld, Festgeld und Sparkonten zu attraktiven Konditionen.
Über die akf-Bank
Die akf-Bank ist ein Spezialfinanzierer mit Fokus auf assetbasierten
Finanzierungslösungen für Unternehmen, insbesondere im Maschinen-, Fahrzeug- und
Technologiebereich. Als mittelständisches Unternehmen ist die akf-Bank erster
Finanzierungspartner für den Mittelstand. Mit einem breiten Angebot an
Investitions-, Absatz- und Einkaufsfinanzierungen unterstützt die akf-Bank
Kunden, Händler und Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Bank mit Sitz in Wuppertal gehört zur Vorwerk Gruppe und verbindet die
Stabilität eines etablierten Konzerns mit der Flexibilität eines spezialisierten
Mittelstandsfinanzierers. Neben klassischen Leasing- und Mietkaufmodellen
entwickelt die akf-Bank strukturierte Finanzierungslösungen für
zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, etwa "as-a-Service"- Konzepte oder
nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle.
Insgesamt umfasst das Produktportfolio der akf-Bank und deren
Schwesterunternehmen akf-Leasing und akf-Mobility innovative Kreditformen,
kapitalschonende Leasingvarianten, flexibel gestalteten Mietkauf und Factoring
zur Optimierung betrieblicher Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf-Bank
Privatkunden attraktive, sichere und einfach verfügbare Geldanlageprodukte.
Die akf-Bank ist unabhängig, flexibel und seit nun 58 Jahren in
unterschiedlichen Branchen erfolgreich. Dazu zählen die Metall- und
Kunststoffindustrie sowie die Druck- und Papierverarbeitung ebenso wie
Hersteller und Händler von Pkw, Nutzfahrzeugen, Yachten und Agrartechnik. Neue
Wachstumsfelder der akf-Bank sind die Zukunftsbereiche Mobilität, Erneuerbare
Energie und Robotik, in denen die akf-Bank Unternehmen mit innovativen
Finanzierungslösungen begleitet.
Durch die Kombination aus Branchen-Know-how, technologischer Affinität und
schlanken Entscheidungswegen versteht sich die akf-Bank als langfristiger
Finanzierungspartner für Unternehmen.
Mehr Informationen unter http://www.akf.de, http://www.akf24.de und
http://www.akf-servicelease.de
Pressekontakt:
Vorwerk SE & Co. KG
Michael Weber
Leiter Unternehmenskommunikation
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