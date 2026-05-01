OTS: Vorwerk Gruppe / Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ...

Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ist, ist eine

Bank, die was bewegt (FOTO)

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Wuppertal (ots) - Ein wichtiger Geschäftsbereich der Vorwerk Gruppe, der sich

sichtbarer macht - mit neuem Erscheinungsbild, geschärfter Positionierung und

dem weiterhin klaren Versprechen an den deutschen Mittelstand: passgenaue

Finanzierungslösungen, die neue Handlungsspielräume schaffen.

Volatile Märkte, technologische Umbrüche und hohe Investitionsbedarfe verändern

die Anforderungen an den deutschen Mittelstand. Wer wettbewerbsfähig bleiben

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will, braucht Handlungsspielraum und einen Finanzierungspartner, der Sicherheit

gibt. Als wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe gehört die akf-Bank zu den starken

Finanzierungspartnern des deutschen Mittelstands - und das mit einem

Jahresumsatz von zuletzt 673 Mio. Euro und einem Neugeschäftsvolumen von 1,37

Mrd. Euro. Nun macht sich die Wuppertaler Bank deutlich sichtbarer und zeigt

auf, wofür sie steht: für Stabilität, Branchenkompetenz, Kundennähe und

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individuelle Finanzierungslösungen. Und das fortan mit klarem Vorwerk Bezug.

"Die akf-Bank hat sich über Jahrzehnte in ihren Branchen eine starke Position

erarbeitet. Jetzt zeigen wir diese Stärke auch nach außen deutlicher - und zwar

als weiterhin eigenständiges Unternehmen sowie als ein bedeutender Teil der

Vorwerk Gruppe", sagt Dr. Frank Henes, CEO der akf-Bank. "Unser Anspruch ist es,

Unternehmen, Händler und Hersteller so zu begleiten, dass aus

Investitionsvorhaben echte Entwicklung wird. Dafür braucht es

Finanzierungspartner, die Märkte verstehen, unternehmerisch denken und Lösungen

schaffen, die zum Bedarf passen. Genau das ist unser Selbstverständnis: Wir

begleiten, statt nur zu verwalten."

Neue Sichtbarkeit für die Bank vom Fach

Mit dem Marken-Relaunch macht die akf-Bank ihre Branchenexpertise sichtbarer.

Ihre spezialisierten Geschäftsbereiche erhalten künftig eigene Farb- und

Designwelten, eingebettet in eine moderne Dachmarke. Das neue Logo der akf-Bank

- endorsed by Vorwerk - und die elegante, dunkelgrüne Farbgebung sind ein

sichtbares Zeichen für den Rückhalt eines mehr als 140-jährigen

Familienunternehmens.

"Die akf-Bank ist eine echte Erfolgsgeschichte innerhalb der Vorwerk Gruppe",

kommentiert Hauke Paasch, CFO von Vorwerk. "Sie verbindet langfristiges Denken

mit unternehmerischer Nähe und hoher Beratungskompetenz. Dass diese Verbindung

nun auch im Markenauftritt sichtbarer wird, stärkt die akf-Bank - und zeigt

zugleich, wie breit und relevant Vorwerk heute aufgestellt ist."

Dr. Frank Henes ergänzt: "Alles, was wir tun, läuft unter dem Motto: Die Bank,

die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt. Mit Herz und Verstand gestalten

wir ganzheitliche Lösungen, die begeistern - partnerschaftlich, mit tiefen

Branchen-Insights und auf Augenhöhe. Und das schon seit fast sechzig Jahren."

Der neue Markenauftritt der akf-Bank wird ab dem 1. Juli 2026 sichtbar, im

ersten Schritt unter anderem auf den Websites der akf-Bank bzw. akf servicelease

und Online-Banking für die Geldanlagekunden.

akf servicelease wird akf-Mobility

Parallel zum Marken-Relaunch wird die akf servicelease zur akf-Mobility. Der

neue Name macht sichtbar, wie stark sich betriebliche Mobilität verändert:

Flottenmanagement, Elektrifizierung, digitale Services, datenbasierte Steuerung

und Dienstrad-Leasing verlangen integrierte Lösungen. akf-Mobility bündelt

künftig Finanzierung und Services rund um eine moderne Unternehmensmobilität -

flexibel, vernetzt und nah an den realen Nutzungsanforderungen von Unternehmen.

Finanzierung mit Branchenverstand

Die akf-Bank unterstützt dort, wo Investitionen benötigt werden - ob bei

Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Flotten, Energieprojekten oder auch

Robotiklösungen. Dabei setzt sie auf Kundennähe und persönliche Beratung: Die

Expertinnen und Experten sind auf verschiedene Brachen spezialisiert und kennen

die speziellen Anforderungen, Geschäftsmodelle und Märkte ihrer Kundinnen und

Kunden oft auch aus eigener Erfahrung. Mit Leidenschaft und Engagement entstehen

so Finanzierungslösungen, die zur unternehmerischen Realität passen, die

Stabilität geben und zugleich Spielräume schaffen, etwa über Kredite,

Leasing-Modelle, Mietkauf, Einkaufs- und Absatzfinanzierung oder Factoring.

Für private Kundinnen und Kunden bietet die akf-Bank zudem Geldanlageprodukte

wie Tagesgeld, Festgeld und Sparkonten zu attraktiven Konditionen.

Über die akf-Bank

Die akf-Bank ist ein Spezialfinanzierer mit Fokus auf assetbasierten

Finanzierungslösungen für Unternehmen, insbesondere im Maschinen-, Fahrzeug- und

Technologiebereich. Als mittelständisches Unternehmen ist die akf-Bank erster

Finanzierungspartner für den Mittelstand. Mit einem breiten Angebot an

Investitions-, Absatz- und Einkaufsfinanzierungen unterstützt die akf-Bank

Kunden, Händler und Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Bank mit Sitz in Wuppertal gehört zur Vorwerk Gruppe und verbindet die

Stabilität eines etablierten Konzerns mit der Flexibilität eines spezialisierten

Mittelstandsfinanzierers. Neben klassischen Leasing- und Mietkaufmodellen

entwickelt die akf-Bank strukturierte Finanzierungslösungen für

zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, etwa "as-a-Service"- Konzepte oder

nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle.

Insgesamt umfasst das Produktportfolio der akf-Bank und deren

Schwesterunternehmen akf-Leasing und akf-Mobility innovative Kreditformen,

kapitalschonende Leasingvarianten, flexibel gestalteten Mietkauf und Factoring

zur Optimierung betrieblicher Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf-Bank

Privatkunden attraktive, sichere und einfach verfügbare Geldanlageprodukte.

Die akf-Bank ist unabhängig, flexibel und seit nun 58 Jahren in

unterschiedlichen Branchen erfolgreich. Dazu zählen die Metall- und

Kunststoffindustrie sowie die Druck- und Papierverarbeitung ebenso wie

Hersteller und Händler von Pkw, Nutzfahrzeugen, Yachten und Agrartechnik. Neue

Wachstumsfelder der akf-Bank sind die Zukunftsbereiche Mobilität, Erneuerbare

Energie und Robotik, in denen die akf-Bank Unternehmen mit innovativen

Finanzierungslösungen begleitet.

Durch die Kombination aus Branchen-Know-how, technologischer Affinität und

schlanken Entscheidungswegen versteht sich die akf-Bank als langfristiger

Finanzierungspartner für Unternehmen.

Mehr Informationen unter http://www.akf.de, http://www.akf24.de und

http://www.akf-servicelease.de

Pressekontakt:

Vorwerk SE & Co. KG

Michael Weber

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 202 564 1247

E-Mail: mailto:Presse@vorwerk.de

Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten.

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/6279554

OTS: Vorwerk Gruppe