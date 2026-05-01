OTS: Vorwerk Gruppe / Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten ...

Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten Community: Vorwerk

steigert Umsatz 2025 auf Rekordwert von 3,6 Milliarden Euro (FOTO)

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Wuppertal (ots) - Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen

Umsatzrekord von 3,6 Milliarden Euro abgeschlossen - trotz eines anspruchsvollen

Marktumfelds. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 14,1

Prozent. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich mit 278 Millionen Euro

positiv und lag deutlich über dem Vorjahr (+28,2 Prozent). Das Geschäftsjahr

2025 markiert das erste Umsetzungsjahr der Strategie 2030. Der Erfolg bestätigt

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den strategischen Kurs der Vorwerk Gruppe und unterstreicht erneut die Stärke

des Vorwerk Direktvertriebsmodells und der weltweiten Vorwerk Community. Die

akf-Bank, mit 673 Mio. Euro Umsatz der drittgrößte Geschäftsbereich, wird

künftig mit einem neuen Markenauftritt und klarer Vorwerk Zugehörigkeit noch

stärker als Teil der Gruppe in Erscheinung treten.

Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie 2025 hat Vorwerk mit der Strategie 2030

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den Rahmen für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens definiert. Bis

2030 verfolgt Vorwerk das Ziel, das attraktivste Direktvertriebsunternehmen der

Welt zu werden. Im Mittelpunkt steht der gezielte Ausbau des Vorwerk "Sweet

Spots" - der Verbindung aus einer engagierten und leidenschaftlichen Community

und persönlicher Beratung mit integrierten Produkt-Ökosystemen, die echte

Erlebnisse schafft. Diese besondere Verbindung aus Nähe, technologischer

Innovation und gelebter Community prägt das Vorwerk Geschäftsmodell seit vielen

Jahrzehnten und bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, auch in einem

zunehmend anspruchsvolleren Marktumfeld.

Entlang der Strategie 2030 baut Vorwerk seine internationale Präsenz gezielt in

neuen Wachstumsmärkten aus. In den vergangenen beiden Jahren hat Vorwerk unter

anderem Märkte wie Griechenland, die Benelux-Länder, Australien, Neuseeland,

Malaysia und Singapur neu erschlossen beziehungsweise bestehende

Distributorstrukturen übernommen. 2026 kam zudem Vietnam hinzu.

Die Entwicklung dieser neuen Märkte verlief 2025 sehr dynamisch: Der Umsatz

stieg von 23 auf 146 Millionen Euro. Damit trugen die neuen Märkte rund 28

Prozent zum gesamten Umsatzwachstum der Vorwerk Gruppe bei. Die Entwicklung

unterstreicht, dass das Vorwerk Direktvertriebsmodell auch international

erfolgreich skalierbar ist. Bereits 70,6 Prozent des Direktvertriebsumsatzes

werden heute außerhalb Deutschlands erzielt.

"2025 war für Vorwerk wieder ein außergewöhnlich starkes Jahr ", sagt Dr. Thomas

Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe. "Mit der Einführung des Thermomix® TM7 ist

uns nicht nur die erfolgreichste Produkteinführung unserer

Unternehmensgeschichte gelungen - wir haben zugleich gezeigt, wie leistungsfähig

unser Direktvertriebsmodell, unsere einzigartige Community und unsere

internationalen Organisationen heute aufgestellt sind. Die positive Entwicklung

bestätigt unseren strategischen Kurs. Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie

2025 setzen wir mit der Strategie 2030 konsequent auf Innovation, internationale

Expansion und die gezielte Weiterentwicklung unserer Marken Thermomix® und

Kobold."

Community und Direktvertrieb als Fundament des Wachstums

Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die weltweite Vorwerk Community,

bestehend aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die enge Verbindung aus persönlicher

Beratung, Produkterlebnis und gelebter Community prägt das Vorwerk

Geschäftsmodell seit vielen Jahrzehnten und schafft eine besondere Nähe zu den

Kundinnen und Kunden. Wachstum entsteht dort, wo Menschen Produkte begeistert in

den Alltag anderer Menschen bringen.

Auch 2025 hat Vorwerk den internationalen Beraterstamm weiter ausgebaut; dieser

lag zum Jahresende bei weltweit über 129.400 Beraterinnen und Beratern. Damit

hat sich diese Zahl seit 2019 mehr als verdoppelt.

Kobold als strategischer Entwicklungsschwerpunkt

Im Geschäftsbereich Cleaning war das Geschäftsjahr 2025 von strategischen

Weichenstellungen geprägt, mit denen Vorwerk die Grundlage für die nächste

Wachstumsphase von Kobold geschaffen hat. Erste positive Effekte zeigten sich

bereits 2025: In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte Kobold einen Umsatz

von 790 Millionen Euro (+1,7 Prozent). Gleichzeitig entwickelte sich die

Beraterzahl positiv: Über 12.200 Beraterinnen und Berater waren im

Jahresdurchschnitt im Geschäftsbereich Cleaning tätig (+2 Prozent im Vergleich

zum Vorjahr). Mit der unlängst gestarteten internationalen "Dustin"-Kampagne

unterstreicht Vorwerk zudem die stetige Weiterentwicklung der Marke Kobold -

einem Schwerpunkt der Strategie 2030. Dabei wird das integrierte

Produkt-Ökosystem ebenso konsequent weiterentwickelt wie das

Direktvertriebsmodell. Dies ist mehr als ein Teil der Strategie - es ist

Ausdruck eines klaren Bekenntnisses: zur Marke, zum Direktvertrieb und zu den

Menschen, die ihn täglich leben. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Beraterinnen

und Berater bis 2030 weltweit nahezu zu verdoppeln.

Thermomix® TM7 Launch als prägendes Ereignis des Geschäftsjahres

2025 war maßgeblich durch die Einführung des Thermomix® TM7 geprägt. Mit mehr

als einer Million ausgelieferten Thermomix® TM7 im ersten Jahr ist er die

erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte des Unternehmens. Insgesamt

verkaufte Vorwerk 2025 mehr als 1,4 Millionen Thermomix® Geräte, davon mehr als

1 Mio. Thermomix® TM7. Der Erfolg des TM7 steht dabei exemplarisch für die

Stärke des Vorwerk Geschäftsmodells und die besondere Verbindung aus

persönlicher Beratung, Community und integriertem Produkt-Ökosystem.

Der Thermomix® ist ein Ökosystem aus Hardware, digitalen Services wie der

Rezeptplattform Cookidoo® mit mehr als 100.000 Guided-Cooking-Rezepten und

persönlicher Beratung. Insgesamt erzielte der Geschäftsbereich Culinary 2025

einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro (+23,9 Prozent). Cookidoo®

verzeichnete 2025 weltweit über 6,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten - ein

Wachstum von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit ersten KI-gestützten Funktionen hat Vorwerk 2025 zudem weitere Schritte in

der digitalen Weiterentwicklung des Thermomix® Ökosystems umgesetzt.

akf-Bank mit Rekordumsatz und neuem Markenauftritt

Auch die akf-Gruppe hat ihre Erfolgsgeschichte 2025 fortgesetzt: Mit einem

Umsatz von 673 Millionen Euro erzielte sie erneut einen Rekordwert und wuchs um

4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das Neugeschäft entwickelte sich

dynamisch und lag mit einem Plus von 6,8 Prozent bei rund 1,37 Milliarden Euro.

Damit bestätigt die akf-Bank ihre Rolle als verlässlicher Finanzierungspartner

des deutschen Mittelstands und als wichtiger Wachstumspfeiler der Vorwerk

Gruppe. Im Zuge eines Marken-Relaunches rückt sie zum 1. Juli 2026 auch

markenseitig näher an die Vorwerk Gruppe heran: mit neuem Logo, klarem

Endorsement und der grünen Vorwerk Farbwelt. Der neue Markenauftritt steht dabei

unter dem Claim: "Die Bank, die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt".

Zugleich wird aus der akf-Gesellschaft akf servicelease die akf-Mobility -

passend zu ihrem gewachsenen, mobilitätsübergreifenden Leistungsspektrum.

"Die akf-Bank ist ein wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe und teilt zentrale Werte

mit Vorwerk, die uns prägen: Vertrauen, Kundennähe, Verlässlichkeit,

langfristiges Denken und individuelle Lösungen", sagt Hauke Paasch, CFO der

Vorwerk Gruppe. "Wir freuen uns sehr, dass diese enge Verbindung mit dem neuen

Markenauftritt künftig noch sichtbarer wird."

Aus Stärke handeln - Vorwerk macht sich fit für die Zukunft

Vor dem Hintergrund eines wirtschafts- und geopolitisch anspruchsvollen Umfelds

schafft Vorwerk gezielt die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des

Unternehmens. Dazu gehören Investitionen in die Produktions- und

Logistikstruktur in Europa, beispielsweise in das zweite Werk in Frankreich und

das dortige Logistik-Zentrum sowie am Standort Wuppertal. Damit unterstreicht

Vorwerk erneut sein klares Bekenntnis zu Wuppertal als Stammsitz sowie zu Europa

als langfristigem Produktions-, Innovations- und Entwicklungsstandort.

Gleichzeitig entwickelt Vorwerk seine Organisationsstruktur konsequent weiter:

Mit Vorwerk HOME hat Vorwerk Anfang 2026 ein neues Operating Model etabliert,

das Produkt, Technik, Marketing und Vertrieb enger miteinander verzahnt, um

Innovationen schneller international zu skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit

der Vorwerk Gruppe langfristig weiter zu stärken.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit

führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international

agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet.

Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an

außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann

wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind

die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die

Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher

Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten

Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und

Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle.

Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im

Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren

Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener

Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als

Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise

passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk

erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in

rund 60 Ländern aktiv.

Pressekontakt:

Vorwerk SE & Co. KG

Michael Weber

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 202 564 1247

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Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten

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OTS: Vorwerk Gruppe