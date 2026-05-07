OTS: Vorwerk Gruppe / Vorwerk stärkt internationale Wachstumsstrategie mit ...

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Vorwerk stärkt internationale Wachstumsstrategie mit neuer
Landesgesellschaft in Rumänien (FOTO)
Wuppertal (ots) - Nach Jahren starker Geschäftsentwicklung stärkt Vorwerk seine
internationale Wachstumsstrategie und integriert das rumänische Thermomix® und
Kobold Geschäft in die Vorwerk Gruppe.
In den vergangenen Jahren hat sich H.L.K. TRADE S.R.L., der Distributor von
Thermomix® und Kobold in Rumänien, zu einem erfolgreichen und wachsenden
Geschäft mit einem starken Netzwerk an Beraterinnen und Beratern, einer loyalen
Kundenbasis und landesweiter Präsenz entwickelt. Mit einem Rekordjahr 2025 hat
sich Rumänien als einer der dynamischsten und vielversprechendsten Märkte im
internationalen Netzwerk von Vorwerk etabliert. Allein Thermomix® konnte die
Zahl der verkauften Geräte in den vergangenen fünf Jahren auf über 12.000 Geräte
mehr als verdoppeln und erzielte zuletzt ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem
Vorjahr.
Die Entscheidung spiegelt sowohl die starke Entwicklung des rumänischen
Geschäfts als auch das Vertrauen von Vorwerk in das langfristige
Wachstumspotenzial des Marktes wider. Mit der Gründung von Vorwerk Romania
schafft das Unternehmen die Basis für die nächste Entwicklungsphase.
Rumänien vereint die Qualitäten, auf die Vorwerk bei Investitionen in künftiges
Wachstum setzt: eine wachsende Community an Beraterinnen und Beratern, steigende
Markenbekanntheit, starke Kundenbindung sowie lebendige Thermomix® und Kobold
Ökosysteme.
"Im Zentrum der Strategie2030 steht ein klarer Anspruch: Wir wollen das weltweit
attraktivste Direktvertriebsunternehmen werden", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO
der Vorwerk Gruppe. "Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es starke Communities,
erfolgreiche Produkt-Ökosysteme und attraktive Märkte mit dem Potenzial, weiter
zu wachsen und erfolgreich zu sein. Rumänien hat in den vergangenen Jahren genau
diese Qualitäten bewiesen und ist ein starkes Beispiel dafür, wie unsere
Strategie in der Praxis wirkt."
Thermomix® und Kobold sind weit mehr als Produkte. Ihr Erfolg basiert auf der
einzigartigen Verbindung von persönlicher Beratung und einer starken Community
mit Innovation, digitalen Inhalten und Services. Zusammen schaffen diese
Elemente Ökosysteme, die Kundenbeziehungen stärken, Beraterinnen und Berater
unterstützen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.
"Unsere Beraterinnen und Berater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Kundinnen und Kunden haben über viele Jahre hinweg etwas Bemerkenswertes
aufgebaut", sagt Ana Iancu, General Manager Vorwerk Romania. "Teil von Vorwerk
zu werden, öffnet für diese Community ein neues Kapitel und schafft spannende
Möglichkeiten, gemeinsam weiter zu wachsen. Wir bauen auf einem starken
Fundament auf und freuen uns darauf, die Zukunft von Thermomix® und Kobold in
Rumänien zu gestalten."
Die Investition unterstreicht das langfristige Engagement von Vorwerk in
Rumänien und das Vertrauen des Unternehmens in einen attraktiven Markt für
nachhaltiges Wachstum und zukünftige Entwicklung.
ÜBER VORWERK
Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit
führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international
agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet.
Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an
außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann
wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind
die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die
Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher
Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten
Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und
Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle.
Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im
Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren
Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener
Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als
Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise
passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk
erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in
rund 60 Ländern aktiv.
Pressekontakt:
Vorwerk SE & Co. KG
Andrea Merkens
Unternehmenskommunikation
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