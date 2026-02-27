OTS: Wack Group / WACK GROUP blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück / ...
Baar-Ebenhausen (ots) - Die WACK GROUP zieht für das vergangene Geschäftsjahr
eine insgesamt positive Bilanz. Trotz eines anspruchsvollen
gesamtwirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen durch eine systematische
Internationalisierungsstrategie, gezielte Investitionen und eine stabile
Kostenentwicklung sein Betriebsergebnis leicht verbessern.
Ein zentraler Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr auf der Internationalisierung
des Consumer-Geschäftsbereichs. Nach drei Jahren intensiver Vorbereitung wurde
die Marke Formula 100 im Jahr 2025 erfolgreich in den USA eingeführt. Der
Markteintritt entwickelte sich zu einem außerordentlich großen Erfolg und
bestätigte die strategische Entscheidung, das internationale Endkundengeschäft
gezielt auszubauen. Parallel dazu hat die WACK GROUP ihre Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten international weiter verstärkt, um lokale
Kundenbedürfnisse noch besser zu verstehen und Entwicklungs- sowie
Innovationsprozesse deutlich zu beschleunigen. Die stärkere regionale
Verankerung von Forschung und Entwicklung erhöht die Agilität des Unternehmens
und ermöglicht ein schnelleres Reagieren auf markt- und kundenspezifische
Anforderungen.
Auch im Bereich Produktion und Unternehmensstrukturen setzte die WACK GROUP
wichtige Akzente. Mit der Gründung einer Gesellschaft in China reagiert das
Unternehmen gezielt auf den wachsenden Wunsch vieler Kunden nach lokaler
Fertigung. China ist damit bereits der vierte internationale Produktionsstandort
der WACK GROUP. Darüber hinaus wurde die Internationalisierung des Bereichs
ZESTRON konsequent fortgeführt: so wurde ein eigener Standort in Indien
gegründet, um die steigende Nachfrage im südasiatischen Raum künftig noch besser
bedienen zu können. Ein weiteres klares Bekenntnis zu langfristigem Wachstum ist
der Erwerb eines rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks in Malaysia, auf
dem ein Neubau vorbereitet wird.
Neben dem geografischen Ausbau wurden neue Marktsegmente erschlossen und die
weltweiten analytischen High-End-Dienstleistungen des Unternehmens weiter
ausgebaut. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Halbleiterindustrie. In Taiwan
wurde ein neues, deutlich erweitertes Technikum eröffnet, das speziell auf die
High-End-Anforderungen von Halbleiterkunden ausgerichtet ist.
Ein weiterer wichtiger Schritt im Berichtsjahr war der geplante
Generationsübergang im Consumer-Geschäftsbereich. Nach 36 Jahren erfolgreicher
Aufbau- und Führungsarbeit übergibt Stefan Wind die Verantwortung an Receb
Dursun. Der neue Verantwortliche stammt aus den eigenen Reihen der WACK GROUP
und setzte sich im Rahmen eines strukturierten Auswahl- und Assessment-Prozesses
mit deutlichem Abstand als bester Kandidat durch. Mit dieser internen
Nachfolgelösung stellt die WACK GROUP Kontinuität, Stabilität und eine
nachhaltige Weiterentwicklung des Consumer-Geschäfts sicher.
Ein besonderer Meilenstein des Jahres war zudem das 50-jährige Bestehen der WACK
GROUP. Das Jubiläum wurde am neuen Standort gemeinsam mit Mitarbeitern aus allen
weltweiten Gesellschaften gefeiert und stand ganz im Zeichen der
Unternehmensgeschichte, der gemeinsamen Werte und der internationalen
Entwicklung des Familienunternehmens. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat
sich die WACK GROUP von einem national geprägten Unternehmen zu einer global
aufgestellten Gruppe entwickelt. Die Jubiläumsfeier bot nicht nur Raum für den
Rückblick auf Erreichtes, sondern auch für den gemeinsamen Blick nach vorne und
unterstrich die zentrale Rolle der Mitarbeiter für den langfristigen Erfolg des
Unternehmens.
Unternehmensweit blieb die Kostenentwicklung stabil, während der Umsatz leicht
gesteigert werden konnte. In der Folge verbesserte sich das Betriebsergebnis
trotz der insgesamt angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dr. Harald
Wack, CEO der WACK GROUP, blickt optimistisch nach vorne: "Unsere konsequent
verfolgte Internationalisierungsstrategie, die Nähe zu unseren Kunden sowie
Investitionen in Innovation, Produktion und neue Marktsegmente schaffen eine
belastbare Basis für die Zukunft. Die fortschreitende Internationalisierung
macht uns zudem unabhängiger von konjunkturellen Entwicklungen in Deutschland
und der Europäischen Union. Für 2026 erwarten wir eine weitere Stärkung unserer
globalen Marktposition und eine nachhaltige positive Entwicklung unseres
Ergebnisses."
