OTS: Wack Group / WACK GROUP blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück / ...

WACK GROUP blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück /

Internationalisierung, Investitionen und Führungswechsel stärken

globale Wettbewerbsfähigkeit (FOTO)

Baar-Ebenhausen (ots) - Die WACK GROUP zieht für das vergangene Geschäftsjahr

eine insgesamt positive Bilanz. Trotz eines anspruchsvollen

gesamtwirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen durch eine systematische

Internationalisierungsstrategie, gezielte Investitionen und eine stabile

Kostenentwicklung sein Betriebsergebnis leicht verbessern.

Ein zentraler Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr auf der Internationalisierung

des Consumer-Geschäftsbereichs. Nach drei Jahren intensiver Vorbereitung wurde

die Marke Formula 100 im Jahr 2025 erfolgreich in den USA eingeführt. Der

Markteintritt entwickelte sich zu einem außerordentlich großen Erfolg und

bestätigte die strategische Entscheidung, das internationale Endkundengeschäft

gezielt auszubauen. Parallel dazu hat die WACK GROUP ihre Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten international weiter verstärkt, um lokale

Kundenbedürfnisse noch besser zu verstehen und Entwicklungs- sowie

Innovationsprozesse deutlich zu beschleunigen. Die stärkere regionale

Verankerung von Forschung und Entwicklung erhöht die Agilität des Unternehmens

und ermöglicht ein schnelleres Reagieren auf markt- und kundenspezifische

Anforderungen.

Auch im Bereich Produktion und Unternehmensstrukturen setzte die WACK GROUP

wichtige Akzente. Mit der Gründung einer Gesellschaft in China reagiert das

Unternehmen gezielt auf den wachsenden Wunsch vieler Kunden nach lokaler

Fertigung. China ist damit bereits der vierte internationale Produktionsstandort

der WACK GROUP. Darüber hinaus wurde die Internationalisierung des Bereichs

ZESTRON konsequent fortgeführt: so wurde ein eigener Standort in Indien

gegründet, um die steigende Nachfrage im südasiatischen Raum künftig noch besser

bedienen zu können. Ein weiteres klares Bekenntnis zu langfristigem Wachstum ist

der Erwerb eines rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks in Malaysia, auf

dem ein Neubau vorbereitet wird.

Neben dem geografischen Ausbau wurden neue Marktsegmente erschlossen und die

weltweiten analytischen High-End-Dienstleistungen des Unternehmens weiter

ausgebaut. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Halbleiterindustrie. In Taiwan

wurde ein neues, deutlich erweitertes Technikum eröffnet, das speziell auf die

High-End-Anforderungen von Halbleiterkunden ausgerichtet ist.

Ein weiterer wichtiger Schritt im Berichtsjahr war der geplante

Generationsübergang im Consumer-Geschäftsbereich. Nach 36 Jahren erfolgreicher

Aufbau- und Führungsarbeit übergibt Stefan Wind die Verantwortung an Receb

Dursun. Der neue Verantwortliche stammt aus den eigenen Reihen der WACK GROUP

und setzte sich im Rahmen eines strukturierten Auswahl- und Assessment-Prozesses

mit deutlichem Abstand als bester Kandidat durch. Mit dieser internen

Nachfolgelösung stellt die WACK GROUP Kontinuität, Stabilität und eine

nachhaltige Weiterentwicklung des Consumer-Geschäfts sicher.

Ein besonderer Meilenstein des Jahres war zudem das 50-jährige Bestehen der WACK

GROUP. Das Jubiläum wurde am neuen Standort gemeinsam mit Mitarbeitern aus allen

weltweiten Gesellschaften gefeiert und stand ganz im Zeichen der

Unternehmensgeschichte, der gemeinsamen Werte und der internationalen

Entwicklung des Familienunternehmens. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat

sich die WACK GROUP von einem national geprägten Unternehmen zu einer global

aufgestellten Gruppe entwickelt. Die Jubiläumsfeier bot nicht nur Raum für den

Rückblick auf Erreichtes, sondern auch für den gemeinsamen Blick nach vorne und

unterstrich die zentrale Rolle der Mitarbeiter für den langfristigen Erfolg des

Unternehmens.

Unternehmensweit blieb die Kostenentwicklung stabil, während der Umsatz leicht

gesteigert werden konnte. In der Folge verbesserte sich das Betriebsergebnis

trotz der insgesamt angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dr. Harald

Wack, CEO der WACK GROUP, blickt optimistisch nach vorne: "Unsere konsequent

verfolgte Internationalisierungsstrategie, die Nähe zu unseren Kunden sowie

Investitionen in Innovation, Produktion und neue Marktsegmente schaffen eine

belastbare Basis für die Zukunft. Die fortschreitende Internationalisierung

macht uns zudem unabhängiger von konjunkturellen Entwicklungen in Deutschland

und der Europäischen Union. Für 2026 erwarten wir eine weitere Stärkung unserer

globalen Marktposition und eine nachhaltige positive Entwicklung unseres

Ergebnisses."

