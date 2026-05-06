OTS: waterdrop® / waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über ...

waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100

Millionen Euro ab (FOTO)

Wien (ots) - waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100

Wer­bung Wer­bung

Millionen Euro ab und begrüßt Aspeya, Atlantic Grupa und Aleksander Aamodt Kilde

als Partner für die nächste Phase des globalen Wachstums

Die globale Hydration-Brand gibt ihre bislang größte Kapitalaufnahme bekannt und

stärkt damit ihre Position als kategoriedefinierender Marktführer im Bereich

geschmacksbasierter, funktionaler Hydration.

waterdrop®, die schnell wachsende globale Hydration-Brand, hat sich mehr als 100

Wer­bung Wer­bung

Millionen Euro an Finanzierung von Aspeya, Atlantic Grupa und dem alpinen

Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde gesichert. Die drei Partner

schließen sich damit einer bereits renommierten Gesellschafterbasis an, zu der

Temasek, Döhler und Bitburger sowie eine Reihe weltweit führender Athlet:innen

gehören. Gleichzeitig besteht weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung des

bestehenden waterdrop®-Boards unter dem Vorsitz von Hikmet Ersek. Die

Wer­bung Wer­bung

Finanzierungsrunde markiert den bedeutendsten Meilenstein in der

Unternehmensgeschichte: ein profitables, wachsendes Unternehmen, das jetzt

weiter an Tempo gewinnt.

waterdrop® wurde 2016 in Wien mit einer klaren Mission gegründet: Menschen dabei

zu helfen, mehr Wasser auf gesündere und nachhaltigere Art und Weise zu trinken.

Das Unternehmen entwickelte den Microdrink: Einen kompakten, zuckerfreien Würfel

aus echten Frucht- und Pflanzenextrakten, frei von künstlichen

Konservierungsstoffen, der sich in Wasser auflöst und Geschmack sowie echten

funktionalen Nutzen bietet. Ein Jahrzehnt später ist aus diesem innovativen

Produkt ein umfassendes Hydration-Ökosystem entstanden: Getränkewürfel in

zahlreichen Geschmacksrichtungen, erweitert um Microenergy für einen

zusätzlichen Koffein-Boost und Microlyte zur Elektrolytversorgung. Ergänzt wird

dieses Angebot durch designorientierte Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme,

die sich am tatsächlichen Alltag der Menschen orientieren. Heute betreut

waterdrop® weltweit mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, erzielt Umsätze von

rund 150 Millionen Euro, arbeitet profitabel und ist in über 20.000

Verkaufsstellen sowie rund 50 eigenen Stores in Europa, den USA, Japan und

Australien vertreten. Es ist eine Marke, die eine Kategorie von Grund auf

erschaffen hat und nun die Infrastruktur aufbaut, um sie global anzuführen.

Dieser Schritt erfolgt in einem besonderen Jahr. 2026 markiert zehn Jahre

waterdrop®: Ein Jahrzehnt, in dem die Microdrink-Kategorie geprägt,

international expandiert und bewiesen wurde, dass eine Marke, die auf Geschmack,

Funktionalität und Convenience basiert, zu einer echten globalen Kraft wachsen

kann. waterdrop® ist offizieller Bottle Partner der Australian Open, Gold

Partner der ATP Tour und während der gesamten Saison auf den

prestigeträchtigsten Tennisbühnen der Welt präsent. Dieses Engagement im

Spitzensport ist nicht nur eine Sponsoringstrategie. waterdrop® zählt

Weltklasse-Athlet:innen sowohl zu seiner Community als auch zu seinen

Gesellschafter:innen. Menschen, die auf höchstem Niveau performen und waterdrop®

als festen Bestandteil ihres Trainings, ihrer Wettkämpfe und ihrer Regeneration

nutzen. Aleksander Aamodt Kilde, einer der erfolgreichsten alpinen Skifahrer

seiner Generation und überzeugter waterdrop®-Nutzer, beteiligt sich in dieser

Runde als Markenbotschafter und Investor und ergänzt damit ein wachsendes

Netzwerk von Athlet:innen, die an die Vision der Marke glauben.

"Wir haben zehn Jahre lang etwas aufgebaut, von dem wir wirklich überzeugt sind:

eine Marke, die es Menschen einfacher und angenehmer macht, mehr Wasser zu

trinken, und ein Unternehmen, das sich sein Wachstum verdient hat", sagt Gründer

und CEO Martin Murray. "Aspeya und Atlantic Grupa bringen die strategische

Tiefe, die Vertriebskraft und die langfristige Überzeugung mit, die dieses

nächste Kapitel erfordert. Wir sind profitabel, wir wachsen, und mit diesen

Partnern an unserer Seite sind wir bereit, schneller voranzugehen. Und weiter zu

kommen, als je zuvor."

Aspeya, das eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken entwickelt und

vermarktet, erwirbt eine Minderheitsbeteiligung im Rahmen seiner Strategie,

Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Consumer-Wellness-Bereichs

gestalten. "waterdrop® hat etwas Seltenes geschafft: Es hat eine Kategorie

geschaffen, einen loyalen globalen Kund:innenstamm aufgebaut und Profitabilität

erreicht, ohne seine Mission zu kompromittieren", sagt Michael Kunst, CEO von

Aspeya. "Aspeya wurde gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft

des Consumer-Wellness-Bereichs aktiv prägen. waterdrop® gehört zu den

überzeugendsten, die wir gesehen haben. Wir sind stolz, Teil des nächsten

Kapitels zu sein."

Atlantic Grupa bringt eine Dimension mit, die genauso wertvoll ist wie das

Kapital selbst. Als eine der etabliertesten Lebensmittel- und Getränkegruppen in

Süd- und Osteuropa und bereits als Distributionspartner von waterdrop® in

Österreich, Kroatien, Serbien und Slowenien vertieft Atlantic Grupa sein

Engagement mit einer zweistelligen Millionen-Euro-Investition und einem Sitz im

Investitionsausschuss. "Wir haben waterdrop® aus nächster Nähe wachsen sehen.

Die Marke trifft bei europäischen Verbraucher:innen einen Nerv und spiegelt

gemeinsame Trends und Ziele wider: Premiumisierung, funktionale Hydration und

ein kompromissloser Qualitätsanspruch beim Geschmack. Diese Investition ist

Ausdruck unserer Überzeugung in das langfristige Potenzial von waterdrop® und

unseres Engagements, es gemeinsam in Europa und darüber hinaus

weiterzuentwickeln", sagt Lada Tedeschi Fiorio, Group Vice President Corporate

Strategy and Investments bei Atlantic Grupa.

Die Investition wird gezielt eingesetzt. Im Fokus steht zunächst die Expansion

in Europa: der Ausbau des Retail-Geschäfts, die Stärkung lokaler Teams und die

Skalierung der Direct-to-Consumer-Aktivitäten in zentralen Märkten. Parallel

dazu wird die Produktentwicklung mit der nächsten Generation an Innovation

vorangetrieben. Die Partnerschaft mit Ricola zur gemeinsamen Entwicklung einer

Kräuter-Hydration-Range, die zwei ikonische Marken mit einem gemeinsamen

Anspruch an funktionale und geschmacklich überzeugende Produkte vereint, zeigt

die Art von Kooperationen, die waterdrop® künftig in größerem Maßstab umsetzen

kann.

Was als Nächstes kommt, ist ebenso ambitioniert wie alles, was die Marke bisher

umgesetzt hat. Die Hydration-Saison hat begonnen und mit ihr die umfassendste

Marketingkampagne in der Geschichte von waterdrop®. Eine vollständig integrierte

Kampagne über Out-of-Home, digitale Kanäle und Live-Aktivierungen läuft in den

wichtigsten europäischen Märkten. Getragen wird sie von der Präsenz bei der ATP

Tour in diesem Sommer und verstärkt durch Athlet:innen, die waterdrop® zu ihrer

bevorzugten Hydration gemacht haben. Neue Geschmacksrichtungen und

Produktinnovationen werden in den kommenden Monaten ebenfalls eingeführt. Lokale

Teams werden europaweit weiter aufgebaut und gestärkt. Die von waterdrop®

geschaffene Kategorie wächst und die Marke, die sie geschaffen hat, will sie

anführen.

Über waterdrop®

Gegründet 2016 in Österreich, hat sich waterdrop® zum Ziel gesetzt, die

Getränkeindustrie mit dem weltweit ersten "Microdrink" zu revolutionieren. Das

Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Würfel,

der sich in Wasser auflöst und ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus

natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten schafft. Im Zentrum steht eine klare

Mission: Drink More Water.

Mit einem konsequenten Fokus auf die Reduktion von Plastikmüll helfen waterdrop®

Microdrinks, im Vergleich zu vorab abgefüllten Getränken in

500-ml-Plastikflaschen bis zu 98 % Plastik einzusparen. Neben den

Getränkewürfeln entwickelt die Marke auch wiederverwendbare Trinkflaschen und

Wasserfiltersysteme, um das gesamte Trinkerlebnis innovativ und nachhaltiger zu

gestalten.

Heute betreut waterdrop® mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, beschäftigt

über 400 Mitarbeitende und ist weltweit in über 20.000 Verkaufsstellen sowie in

mehr als 50 eigenen Stores in Europa und den USA vertreten. Die Produkte werden

derzeit in Europa, den USA, Japan und Australien verkauft.

Weitere Informationen unter: http://www.waterdrop.com

Über Aspeya

Aspeya agiert als eigenständiges Unternehmen unter der Eigentümerschaft von

Philip Morris International Inc. (PMI) und nutzt tiefgreifende Expertise und

wissenschaftliches Know-how, um eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken

zu entwickeln und zu vermarkten. Aspeya hat drei Schwerpunktbereiche: Consumer

Wellness, Cannabinoide und inhalierbare Therapeutika. PMI ist ein führendes

internationales Konsumgüterunternehmen, das aktiv eine rauchfreie Zukunft

vorantreibt - dieser Bereich machte im ersten Quartal 2026 43 % des

Gesamtnettoumsatzes von PMI aus. Weitere Informationen unter: aspeya.com

Über Atlantic Grupa

Atlantic Grupa ist eines der führenden Marken-FMCG-Unternehmen in Südosteuropa

mit einem starken Portfolio eigener Marken und strategischen

Distributionspartnerschaften in den Bereichen Lebensmittel, Getränke,

Sporternährung und Körperpflege. Atlantic Grupa ist ein erfolgreiches

multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Zagreb, das seit fast 20 Jahren im

Prime Market der Zagreber Börse notiert ist und beständig die versprochenen

Ergebnisse liefert. Mit Unternehmen in 8 Ländern und einem starken

Markenportfolio in über 40 Märkten erzielt Atlantic Grupa einen jährlichen

Umsatz von EUR1,2 Milliarden.

Pressekontakt:

Floria Sailer

AVANTGARDE Group

mailto:waterdrop.pr@avantgarde.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167180/6269603

OTS: waterdrop®