OTS: waterdrop® / waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über ...

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waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100
Millionen Euro ab (FOTO)
Wien (ots) - waterdrop® schließt wegweisende Finanzierungsrunde von über 100
Millionen Euro ab und begrüßt Aspeya, Atlantic Grupa und Aleksander Aamodt Kilde
als Partner für die nächste Phase des globalen Wachstums
Die globale Hydration-Brand gibt ihre bislang größte Kapitalaufnahme bekannt und
stärkt damit ihre Position als kategoriedefinierender Marktführer im Bereich
geschmacksbasierter, funktionaler Hydration.
waterdrop®, die schnell wachsende globale Hydration-Brand, hat sich mehr als 100
Millionen Euro an Finanzierung von Aspeya, Atlantic Grupa und dem alpinen
Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde gesichert. Die drei Partner
schließen sich damit einer bereits renommierten Gesellschafterbasis an, zu der
Temasek, Döhler und Bitburger sowie eine Reihe weltweit führender Athlet:innen
gehören. Gleichzeitig besteht weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung des
bestehenden waterdrop®-Boards unter dem Vorsitz von Hikmet Ersek. Die
Finanzierungsrunde markiert den bedeutendsten Meilenstein in der
Unternehmensgeschichte: ein profitables, wachsendes Unternehmen, das jetzt
weiter an Tempo gewinnt.
waterdrop® wurde 2016 in Wien mit einer klaren Mission gegründet: Menschen dabei
zu helfen, mehr Wasser auf gesündere und nachhaltigere Art und Weise zu trinken.
Das Unternehmen entwickelte den Microdrink: Einen kompakten, zuckerfreien Würfel
aus echten Frucht- und Pflanzenextrakten, frei von künstlichen
Konservierungsstoffen, der sich in Wasser auflöst und Geschmack sowie echten
funktionalen Nutzen bietet. Ein Jahrzehnt später ist aus diesem innovativen
Produkt ein umfassendes Hydration-Ökosystem entstanden: Getränkewürfel in
zahlreichen Geschmacksrichtungen, erweitert um Microenergy für einen
zusätzlichen Koffein-Boost und Microlyte zur Elektrolytversorgung. Ergänzt wird
dieses Angebot durch designorientierte Trinkflaschen und Wasserfiltersysteme,
die sich am tatsächlichen Alltag der Menschen orientieren. Heute betreut
waterdrop® weltweit mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, erzielt Umsätze von
rund 150 Millionen Euro, arbeitet profitabel und ist in über 20.000
Verkaufsstellen sowie rund 50 eigenen Stores in Europa, den USA, Japan und
Australien vertreten. Es ist eine Marke, die eine Kategorie von Grund auf
erschaffen hat und nun die Infrastruktur aufbaut, um sie global anzuführen.
Dieser Schritt erfolgt in einem besonderen Jahr. 2026 markiert zehn Jahre
waterdrop®: Ein Jahrzehnt, in dem die Microdrink-Kategorie geprägt,
international expandiert und bewiesen wurde, dass eine Marke, die auf Geschmack,
Funktionalität und Convenience basiert, zu einer echten globalen Kraft wachsen
kann. waterdrop® ist offizieller Bottle Partner der Australian Open, Gold
Partner der ATP Tour und während der gesamten Saison auf den
prestigeträchtigsten Tennisbühnen der Welt präsent. Dieses Engagement im
Spitzensport ist nicht nur eine Sponsoringstrategie. waterdrop® zählt
Weltklasse-Athlet:innen sowohl zu seiner Community als auch zu seinen
Gesellschafter:innen. Menschen, die auf höchstem Niveau performen und waterdrop®
als festen Bestandteil ihres Trainings, ihrer Wettkämpfe und ihrer Regeneration
nutzen. Aleksander Aamodt Kilde, einer der erfolgreichsten alpinen Skifahrer
seiner Generation und überzeugter waterdrop®-Nutzer, beteiligt sich in dieser
Runde als Markenbotschafter und Investor und ergänzt damit ein wachsendes
Netzwerk von Athlet:innen, die an die Vision der Marke glauben.
"Wir haben zehn Jahre lang etwas aufgebaut, von dem wir wirklich überzeugt sind:
eine Marke, die es Menschen einfacher und angenehmer macht, mehr Wasser zu
trinken, und ein Unternehmen, das sich sein Wachstum verdient hat", sagt Gründer
und CEO Martin Murray. "Aspeya und Atlantic Grupa bringen die strategische
Tiefe, die Vertriebskraft und die langfristige Überzeugung mit, die dieses
nächste Kapitel erfordert. Wir sind profitabel, wir wachsen, und mit diesen
Partnern an unserer Seite sind wir bereit, schneller voranzugehen. Und weiter zu
kommen, als je zuvor."
Aspeya, das eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken entwickelt und
vermarktet, erwirbt eine Minderheitsbeteiligung im Rahmen seiner Strategie,
Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Consumer-Wellness-Bereichs
gestalten. "waterdrop® hat etwas Seltenes geschafft: Es hat eine Kategorie
geschaffen, einen loyalen globalen Kund:innenstamm aufgebaut und Profitabilität
erreicht, ohne seine Mission zu kompromittieren", sagt Michael Kunst, CEO von
Aspeya. "Aspeya wurde gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft
des Consumer-Wellness-Bereichs aktiv prägen. waterdrop® gehört zu den
überzeugendsten, die wir gesehen haben. Wir sind stolz, Teil des nächsten
Kapitels zu sein."
Atlantic Grupa bringt eine Dimension mit, die genauso wertvoll ist wie das
Kapital selbst. Als eine der etabliertesten Lebensmittel- und Getränkegruppen in
Süd- und Osteuropa und bereits als Distributionspartner von waterdrop® in
Österreich, Kroatien, Serbien und Slowenien vertieft Atlantic Grupa sein
Engagement mit einer zweistelligen Millionen-Euro-Investition und einem Sitz im
Investitionsausschuss. "Wir haben waterdrop® aus nächster Nähe wachsen sehen.
Die Marke trifft bei europäischen Verbraucher:innen einen Nerv und spiegelt
gemeinsame Trends und Ziele wider: Premiumisierung, funktionale Hydration und
ein kompromissloser Qualitätsanspruch beim Geschmack. Diese Investition ist
Ausdruck unserer Überzeugung in das langfristige Potenzial von waterdrop® und
unseres Engagements, es gemeinsam in Europa und darüber hinaus
weiterzuentwickeln", sagt Lada Tedeschi Fiorio, Group Vice President Corporate
Strategy and Investments bei Atlantic Grupa.
Die Investition wird gezielt eingesetzt. Im Fokus steht zunächst die Expansion
in Europa: der Ausbau des Retail-Geschäfts, die Stärkung lokaler Teams und die
Skalierung der Direct-to-Consumer-Aktivitäten in zentralen Märkten. Parallel
dazu wird die Produktentwicklung mit der nächsten Generation an Innovation
vorangetrieben. Die Partnerschaft mit Ricola zur gemeinsamen Entwicklung einer
Kräuter-Hydration-Range, die zwei ikonische Marken mit einem gemeinsamen
Anspruch an funktionale und geschmacklich überzeugende Produkte vereint, zeigt
die Art von Kooperationen, die waterdrop® künftig in größerem Maßstab umsetzen
kann.
Was als Nächstes kommt, ist ebenso ambitioniert wie alles, was die Marke bisher
umgesetzt hat. Die Hydration-Saison hat begonnen und mit ihr die umfassendste
Marketingkampagne in der Geschichte von waterdrop®. Eine vollständig integrierte
Kampagne über Out-of-Home, digitale Kanäle und Live-Aktivierungen läuft in den
wichtigsten europäischen Märkten. Getragen wird sie von der Präsenz bei der ATP
Tour in diesem Sommer und verstärkt durch Athlet:innen, die waterdrop® zu ihrer
bevorzugten Hydration gemacht haben. Neue Geschmacksrichtungen und
Produktinnovationen werden in den kommenden Monaten ebenfalls eingeführt. Lokale
Teams werden europaweit weiter aufgebaut und gestärkt. Die von waterdrop®
geschaffene Kategorie wächst und die Marke, die sie geschaffen hat, will sie
anführen.
Über waterdrop®
Gegründet 2016 in Österreich, hat sich waterdrop® zum Ziel gesetzt, die
Getränkeindustrie mit dem weltweit ersten "Microdrink" zu revolutionieren. Das
Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Würfel,
der sich in Wasser auflöst und ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus
natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten schafft. Im Zentrum steht eine klare
Mission: Drink More Water.
Mit einem konsequenten Fokus auf die Reduktion von Plastikmüll helfen waterdrop®
Microdrinks, im Vergleich zu vorab abgefüllten Getränken in
500-ml-Plastikflaschen bis zu 98 % Plastik einzusparen. Neben den
Getränkewürfeln entwickelt die Marke auch wiederverwendbare Trinkflaschen und
Wasserfiltersysteme, um das gesamte Trinkerlebnis innovativ und nachhaltiger zu
gestalten.
Heute betreut waterdrop® mehr als 5 Millionen Online-Kund:innen, beschäftigt
über 400 Mitarbeitende und ist weltweit in über 20.000 Verkaufsstellen sowie in
mehr als 50 eigenen Stores in Europa und den USA vertreten. Die Produkte werden
derzeit in Europa, den USA, Japan und Australien verkauft.
Weitere Informationen unter: http://www.waterdrop.com
Über Aspeya
Aspeya agiert als eigenständiges Unternehmen unter der Eigentümerschaft von
Philip Morris International Inc. (PMI) und nutzt tiefgreifende Expertise und
wissenschaftliches Know-how, um eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken
zu entwickeln und zu vermarkten. Aspeya hat drei Schwerpunktbereiche: Consumer
Wellness, Cannabinoide und inhalierbare Therapeutika. PMI ist ein führendes
internationales Konsumgüterunternehmen, das aktiv eine rauchfreie Zukunft
vorantreibt - dieser Bereich machte im ersten Quartal 2026 43 % des
Gesamtnettoumsatzes von PMI aus. Weitere Informationen unter: aspeya.com
Über Atlantic Grupa
Atlantic Grupa ist eines der führenden Marken-FMCG-Unternehmen in Südosteuropa
mit einem starken Portfolio eigener Marken und strategischen
Distributionspartnerschaften in den Bereichen Lebensmittel, Getränke,
Sporternährung und Körperpflege. Atlantic Grupa ist ein erfolgreiches
multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Zagreb, das seit fast 20 Jahren im
Prime Market der Zagreber Börse notiert ist und beständig die versprochenen
Ergebnisse liefert. Mit Unternehmen in 8 Ländern und einem starken
Markenportfolio in über 40 Märkten erzielt Atlantic Grupa einen jährlichen
Umsatz von EUR1,2 Milliarden.
Pressekontakt:
Floria Sailer
AVANTGARDE Group
mailto:waterdrop.pr@avantgarde.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167180/6269603
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