OTS: Waterland / IT-Systemhaus netgo und Waterland gehen Partnerschaft für ...

Heute im Fokus

DAX sinkt weiter -- Wirecard hebt Ziele an -- Nordex erwartet Übernahmeangebot von Accoinia -- Samsung mit Gewinneinbruch -- QIAGEN vermeldet Umsatzwarnung -- HUGO BOSS, easyJet, Uniper im Fokus

comdirect erhöht vor Commerzbank-Übernahme Prognose. EU-Parlamentspräsident wegen Brexit-Streits bei Johnson. Home24-Aktie startet Aufholjagd von ganz weit unten. EU-Kommissar will Libra & Co. in die Schranken weisen. USA erwägen angeblich Unterstützung europäischer Huawei-Konkurrenten.