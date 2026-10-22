OTS: WEIMER MEDIA GROUP / IPO Night 2026: TKMS, RWE und Neura Robotics ...

22.10.26 10:24 Uhr

IPO Night 2026: TKMS, RWE und Neura Robotics ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Auf der IPO Night in Frankfurt würdigte Europas

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Hochfinanz herausragende Erfolge am Kapitalmarkt - und einen Eintrag in die

Geschichtsbücher.

Wenn Unternehmen den Schritt an die Börse wagen, ihre Eigenkapitalbasis stärken

oder mit privaten Investoren ambitionierte Wachstumspläne finanzieren, stellen

sie die Weichen für ihre Zukunft. Welche weitreichenden Erfolge dabei möglich

sind, zeigte die vierte IPO Night im Frankfurter Städel Museum. Die von der

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WEIMER MEDIA GROUP in Kooperation mit der Deutschen Börse Group veranstaltete

Preisverleihung zeichnete diesmal TKMS, RWE und Neura Robotics für ihre

herausragende Leistungen am Kapitalmarkt aus.

TKMS gelingt fulminanter Börsenstart

TKMS gewann in der Kategorie "Herausragender Börsengang". Der Anbieter maritimer

Verteidigungslösungen war im Oktober 2025 durch die Abspaltung vom Mutterkonzern

Thyssenkrupp eigenständig an die Frankfurter Börse gegangen. Der Börsenstart

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geriet spektakulär: Die Aktie, die zu 60 Euro ausgegeben worden war, stieg am

ersten Handelstag zeitweise auf 107 Euro. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing,

der die Laudatio hielt, erinnerte daran, dass die Sicherungssysteme der Börse

angesichts des rasanten Kursanstiegs mehrfach hätten eingreifen müssen. TKMS

profitiert als Spezialist für konventionelle U-Boote, Überwasserschiffe sowie

maritime Software- und Elektroniksysteme vom weltweit steigenden Bedarf an

Verteidigungstechnik. Mit Kanada hat das Unternehmen den bislang größten

U-Boot-Auftrag seiner Geschichte vereinbart. CEO Oliver Burkhardt nahm den Preis

persönlich entgegen. Er sei froh, mit seinem Team hier stehen zu dürfen, sagte

er. Zugleich erinnerte er daran, dass Unternehmen wie TKMS früher mitunter mit

einem zweifelhaften Ruf zu kämpfen hatten und sich Vorbehalten ausgesetzt sahen.

Das Unternehmen habe stets zeigen wollen, dass es seriös arbeitet. Man trage

eine große Verantwortung für dieses Land, sagte Burkhardt, und stelle Dinge her,

die dazu beitrügen, die freiheitliche Ordnung zu sichern. "Wir wollten immer

beweisen, dass wir [...] ehrliche Kaufleute [sind], die in einer hohen

Verantwortung für dieses Land Dinge herstellen, dass unser aller freiheitliches

System weiter haltbar ist."

RWE setzt Maßstäbe bei der Eigenkapitalfinanzierung

Den Award für die "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" erhielt RWE. Der

Essener Energiekonzern hatte im Juni 2026 eine Kapitalerhöhung mit einem

Bruttoerlös von rund vier Milliarden Euro umgesetzt - die größte Transaktion

ihrer Art im Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuildings in Deutschland.

J.P. Morgan Deutschland-Chef Alexander Mayer würdigte den Erfolg in seiner

Laudatio als eindrucksvolle Widerlegung der These, der deutsche Kapitalmarkt sei

zu klein, zu langsam oder zu vorsichtig. Die deutliche Überzeichnung des

Angebots sei kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit an der

Glaubwürdigkeit des Unternehmens. "Sie haben nicht nur Kapital aufgenommen, sie

haben Maßstäbe gesetzt", sagte Mayer. Gunhild Grieve, CFO von RWE Offshore Wind,

nahm die Auszeichnung entgegen. Mit dem frischen Kapital konnte RWE seine

Strategie stärken und die Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion

übernehmen. Neben dem Ausbau der Windkraft investiert der Konzern damit

verstärkt in die Netze, die den erzeugten Strom dorthin transportieren, wo er

gebraucht wird. Grieve freute sich, dass die Transaktion auf der IPO Night

gewürdigt wurde: "Die Auszeichnung zeige doch einfach, dass Kapitalmarkt auch

Spaß machen kann."

Neura Robotics: Milliarden für intelligente Robotik

In der Kategorie "Herausragende private Finanzierungsrunde" wurde Neura Robotics

ausgezeichnet. Das 2019 gegründete Unternehmen aus Metzingen entwickelt

kognitive Roboter, die sehen, hören, fühlen und lernen können. Im Juni 2026

sammelte das Startup in einer Serie-C-Finanzierungsrunde rund 1,2 Milliarden

Euro ein, unter anderem von Amazon, Nvidia und Qualcomm. Hinzu kommt ein

Auftragsbestand von rund einer Milliarde Euro. Verena Pausder,

Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, lobte in ihrer Laudatio die

außergewöhnliche Substanz des Unternehmens: "Lange hieß es, solche Unternehmen

entstehen nur im Silicon Valley. Ihr seid der Beweis, dass wir das auch auf der

schwäbischen Alb können." Jens Fabrowsky, COO von Neura Robotics, nahm den Preis

stellvertretend für Gründer David Reger und das gesamte Team entgegen. Der

Erfolg zeige, "dass sich auch in Europa Deep Tech in dieser Größenordnung

finanzieren lässt". Wenn Kapital, Industrie und Technologie zusammenkämen,

entstünden auch in Deutschland "die Champions von morgen". Auf die Frage nach

einem möglichen Börsengang ließ Fabrowsky die Tür offen: Er habe "schon die

Hoffnung, noch einmal hier stehen zu dürfen".

Deutsche Börse wirbt für den Kapitalmarktstandort

Neben den Preisträgern standen auch die Perspektiven des deutschen Kapitalmarkts

im Fokus. Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner warb angesichts des von Kanzler

Merz angestoßenen Investitionsgipfels in Berlin für die Chancen des heimischen

Marktes. Globale Investoren könne man nur einladen, im kommenden Jahr zur IPO

Night zu kommen, denn "hier gibt es auf jeden Fall Top-Investitionsmöglichkeiten

aus Deutschland". Die Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP, Christiane

Goetz-Weimer, bezeichnete die Veranstaltung als einen Fixpunkt für all jene,

"die Kapital bewegen und mit diesem Kapital Zukunft bauen".

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