OTS: Wertgarantie / Wertgarantie Group: Positive Entwicklung trotz ...

Wertgarantie Group: Positive Entwicklung trotz angespannter Konsumlage

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Hannover (ots) - Die Wertgarantie Group hat sich 2025 behauptet:

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Kontinuierliches Wachstum, starke Kundenbindung und gelebte Nachhaltigkeit in

einem anspruchsvollen Marktumfeld zeichnen das abgelaufene Geschäftsjahr aus.

Die Wertgarantie-Gruppe zieht für das Geschäftsjahr 2025 eine insgesamt positive

Bilanz. "In einem weiterhin von Konsumzurückhaltung, Preissteigerungen und

Unsicherheiten geprägten Umfeld ist es unserer Unternehmensgruppe gelungen, die

Position weiter zu stärken, die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells zu

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beweisen und zentrale Zukunftsthemen gezielt voranzutreiben", ordnet Patrick

Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, ein.

Angesichts eines dauerhaft schwachen konjunkturellen Umfelds, einer

stagnierenden Wirtschaftsleistung und einer hohen Sparquote sah sich

Wertgarantie mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen konfrontiert, verdeutlicht

Patrick Döring: "Neben den vielfältigen Sorgen unserer Zeit - von globalen

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Krisen bis zu gesellschaftlichen Unsicherheiten - ist die Sorge vor einem

Verlust des Wohlstandes deutlich in einer Kaufzurückhaltung erkennbar. Ein

Unternehmen wie das unsere, das im Konsumbereich Versicherungen anbietet,

bekommt diese Entwicklung unmittelbar zu spüren. Entscheidend ist für uns: Wir

haben diese Herausforderungen souverän bewältigt!"

Mit 1,8 Millionen Neuverträgen blickt die Wertgarantie Group auf ein

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Geschäftsfeld CE wurden 1,6 Millionen

Neuverträge erreicht. Mit diesen Zahlen ist es der Wertgarantie gelungen, das

Rekordjahr 2024 zu bestätigen. Auf dem deutschen Markt sowie in Österreich

entwickelte sich das Neugeschäft insgesamt stabil auf konstantem Niveau. In

Spanien, Frankreich und den Niederlanden gelang zudem ein spürbarer Zuwachs. Die

Relevanz des Auslandsgeschäftes der Unternehmensgruppe wächst weiter: Etwa ein

Drittel der Verträge bestehen außerhalb Deutschlands, etwa ein Fünftel des

Beitragsvolumens wird im Ausland generiert.

Der Vertragsbestand der Wertgarantie Group hat sich weiterhin positiv und stabil

entwickelt, dazu trägt insbesondere die Beständigkeit der Kundinnen und Kunden

der Unternehmensgruppe bei. "Viele unserer Versicherten führen ihre Verträge

über einen langen Zeitraum fort und bleiben uns dauerhaft verbunden. Mit dieser

Kundenbasis bleibt die Unternehmensgruppe langfristig stabil und zukunftsfähig",

sagt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen den Anspruch und

verdeutlichen die erfolgreiche Arbeit. Die Wertgarantie Group hat das

Geschäftsjahr 2025 mit 8,7 Millionen Verträgen abgeschlossen. "Wir schaffen es,

durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, digitalen Angeboten und

schneller, unkomplizierter Hilfe im Schadenfall unsere Kundenbindung nachhaltig

zu stärken. Angesichts der Herausforderungen im Markt ist dies wichtiger denn

je", unterstreicht Patrick Döring. Der Net Promoter Score von 64 im vergangenen

Jahr ist ein Beleg für die außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit. Im

Branchenvergleich der Versicherungswirtschaft stellt dieses Ergebnis einen

überdurchschnittlichen Spitzenwert dar.

Trotz des insgesamt rückläufigen Absatzes von Fahrrädern und E-Bikes im

vergangenen Jahr ist es der Marke linexo by Wertgarantie gelungen, die starke

Marktposition zu festigen und mit Blick auf die Bestandszahlen weiter

auszubauen: 850.000 Kundinnen und Kunden haben sich für einen Schutz von linexo

entschieden. "Der Wettbewerb unter den Versicherern hat deutlich zugenommen",

erklärt Patrick Döring. "Mit den Ergebnissen unseres Bikebereichs haben wir uns

an der Spitze behaupten können." Mit den kontinuierlich steigenden

Bestandszahlen nähert sich die Marke linexo in absehbarer Zeit der

Millionengrenze und stärkt ihre Position im Markt deutlich.

Von der dynamischen Entwicklung im Bike- und E-Bike-Leasing konnte auch linexo

profitieren. Die Kombination von Leasing und Versicherung aus einer Hand wurde

von vielen Händlern und Kunden als Vorteil wahrgenommen. "Wir haben mit linexo

unter Beweis gestellt, wie traditionelle Versicherung und Leasingkompetenz

erfolgreich mit Innovationen und digitalen Lösungen verbunden werden können.

Unsere Marke hat sich sowohl im Segment Versicherung als auch im Leasing klar

positioniert - und einige der innovativen Ansätze, die wir in der kurzen Zeit

eingeführt haben, finden inzwischen im Markt Anerkennung und Umsetzung",

unterstreicht Patrick Döring.

Mit der Auszeichnung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Produkte 2026 im

Bereich "Ressourcen" wurde der Komplettschutz von Wertgarantie für

Elektronikgeräte als Vorreiter für nachhaltigen Konsum geehrt. "Wertgarantie

steht für den Grundsatz 'Reparieren statt Wegwerfen' - das ist fester

Bestandteil unserer Identität", erläutert Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.

"Unser Beispiel zeigt, dass verantwortungsvolles Handeln und unternehmerischer

Erfolg kein Widerspruch sind. Die Verleihung des Deutschen

Nachhaltigkeitspreises ist für uns Anerkennung und Motivation zugleich: Wir

setzen uns weiterhin entschlossen dafür ein, dass Reparaturen selbstverständlich

werden und nachhaltiges Konsumverhalten in der Gesellschaft Einzug hält."

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt die Wertgarantie Group auch als

Arbeitgeber konsequent auf Stabilität und Wachstum ausgerichtet. Mit einem

Anstieg der Belegschaft auf 1.360 Mitarbeitende verzeichnete das Unternehmen

erneut einen Personalzuwachs - ein klares Signal für sichere Arbeitsplätze mit

langfristiger Perspektive. Dabei sorgen flexible Arbeitszeitmodelle sowie

moderne, hybride Arbeitsformen für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und die

Förderung individueller Lebensentwürfe. Am Heimatstandort in Hannover sind rund

900 Mitarbeitende beschäftigt. "Wir sind in Hannover und der Region seit Jahren

ein verlässlicher Arbeitgeber. Wir übernehmen Verantwortung und kümmern uns",

sagt Patrick Döring.

Auf eine mögliche Trendwende bei der Verbraucherstimmung will sich die

Wertgarantie Group nicht verlassen. Das angestrebte Bestandswachstum im Jahr

2026 soll vielmehr aus eigener Kraft erzielt werden. Innovative Produkte und

Services mit Mehrwert für Handel, Kunden und Umwelt sowie der gezielte Ausbau

strategischer Partnerschaften bilden dafür die Grundlage. "Wir ruhen uns nicht

auf dem bisher Erreichten aus, sondern verfolgen unsere Ziele mit klarem Fokus

und Ausdauer. Nur mit einer klaren Wachstumsorientierung können wir langfristig

erfolgreich bleiben", betont Patrick Döring. "Kontinuierliches Wachstum ist ein

zentraler Bestandteil unserer Entwicklung - Wachstum gehört zur DNA von

Wertgarantie."

Das gesamte Pressematerial und die Aufzeichnung der Pressekonferenz gibt es im

Wertgarantie Group Newsroom:

https://wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/pressekonferenz

Pressekontakt:

Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: mailto:u.braungardt@wertgarantie.com

Marc Höppner | Teamleiter Externe Kommunikation | Tel: 0049 511 71280-556 |

E-Mail: mailto:m.hoeppner@wertgarantie.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6237019

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