OTS: Wertgarantie / Wertgarantie Group: Positive Entwicklung trotz ...

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Wertgarantie Group: Positive Entwicklung trotz angespannter Konsumlage
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Hannover (ots) - Die Wertgarantie Group hat sich 2025 behauptet:
Kontinuierliches Wachstum, starke Kundenbindung und gelebte Nachhaltigkeit in
einem anspruchsvollen Marktumfeld zeichnen das abgelaufene Geschäftsjahr aus.
Die Wertgarantie-Gruppe zieht für das Geschäftsjahr 2025 eine insgesamt positive
Bilanz. "In einem weiterhin von Konsumzurückhaltung, Preissteigerungen und
Unsicherheiten geprägten Umfeld ist es unserer Unternehmensgruppe gelungen, die
Position weiter zu stärken, die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells zu
beweisen und zentrale Zukunftsthemen gezielt voranzutreiben", ordnet Patrick
Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, ein.
Angesichts eines dauerhaft schwachen konjunkturellen Umfelds, einer
stagnierenden Wirtschaftsleistung und einer hohen Sparquote sah sich
Wertgarantie mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen konfrontiert, verdeutlicht
Patrick Döring: "Neben den vielfältigen Sorgen unserer Zeit - von globalen
Krisen bis zu gesellschaftlichen Unsicherheiten - ist die Sorge vor einem
Verlust des Wohlstandes deutlich in einer Kaufzurückhaltung erkennbar. Ein
Unternehmen wie das unsere, das im Konsumbereich Versicherungen anbietet,
bekommt diese Entwicklung unmittelbar zu spüren. Entscheidend ist für uns: Wir
haben diese Herausforderungen souverän bewältigt!"
Mit 1,8 Millionen Neuverträgen blickt die Wertgarantie Group auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Geschäftsfeld CE wurden 1,6 Millionen
Neuverträge erreicht. Mit diesen Zahlen ist es der Wertgarantie gelungen, das
Rekordjahr 2024 zu bestätigen. Auf dem deutschen Markt sowie in Österreich
entwickelte sich das Neugeschäft insgesamt stabil auf konstantem Niveau. In
Spanien, Frankreich und den Niederlanden gelang zudem ein spürbarer Zuwachs. Die
Relevanz des Auslandsgeschäftes der Unternehmensgruppe wächst weiter: Etwa ein
Drittel der Verträge bestehen außerhalb Deutschlands, etwa ein Fünftel des
Beitragsvolumens wird im Ausland generiert.
Der Vertragsbestand der Wertgarantie Group hat sich weiterhin positiv und stabil
entwickelt, dazu trägt insbesondere die Beständigkeit der Kundinnen und Kunden
der Unternehmensgruppe bei. "Viele unserer Versicherten führen ihre Verträge
über einen langen Zeitraum fort und bleiben uns dauerhaft verbunden. Mit dieser
Kundenbasis bleibt die Unternehmensgruppe langfristig stabil und zukunftsfähig",
sagt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen den Anspruch und
verdeutlichen die erfolgreiche Arbeit. Die Wertgarantie Group hat das
Geschäftsjahr 2025 mit 8,7 Millionen Verträgen abgeschlossen. "Wir schaffen es,
durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, digitalen Angeboten und
schneller, unkomplizierter Hilfe im Schadenfall unsere Kundenbindung nachhaltig
zu stärken. Angesichts der Herausforderungen im Markt ist dies wichtiger denn
je", unterstreicht Patrick Döring. Der Net Promoter Score von 64 im vergangenen
Jahr ist ein Beleg für die außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit. Im
Branchenvergleich der Versicherungswirtschaft stellt dieses Ergebnis einen
überdurchschnittlichen Spitzenwert dar.
Trotz des insgesamt rückläufigen Absatzes von Fahrrädern und E-Bikes im
vergangenen Jahr ist es der Marke linexo by Wertgarantie gelungen, die starke
Marktposition zu festigen und mit Blick auf die Bestandszahlen weiter
auszubauen: 850.000 Kundinnen und Kunden haben sich für einen Schutz von linexo
entschieden. "Der Wettbewerb unter den Versicherern hat deutlich zugenommen",
erklärt Patrick Döring. "Mit den Ergebnissen unseres Bikebereichs haben wir uns
an der Spitze behaupten können." Mit den kontinuierlich steigenden
Bestandszahlen nähert sich die Marke linexo in absehbarer Zeit der
Millionengrenze und stärkt ihre Position im Markt deutlich.
Von der dynamischen Entwicklung im Bike- und E-Bike-Leasing konnte auch linexo
profitieren. Die Kombination von Leasing und Versicherung aus einer Hand wurde
von vielen Händlern und Kunden als Vorteil wahrgenommen. "Wir haben mit linexo
unter Beweis gestellt, wie traditionelle Versicherung und Leasingkompetenz
erfolgreich mit Innovationen und digitalen Lösungen verbunden werden können.
Unsere Marke hat sich sowohl im Segment Versicherung als auch im Leasing klar
positioniert - und einige der innovativen Ansätze, die wir in der kurzen Zeit
eingeführt haben, finden inzwischen im Markt Anerkennung und Umsetzung",
unterstreicht Patrick Döring.
Mit der Auszeichnung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Produkte 2026 im
Bereich "Ressourcen" wurde der Komplettschutz von Wertgarantie für
Elektronikgeräte als Vorreiter für nachhaltigen Konsum geehrt. "Wertgarantie
steht für den Grundsatz 'Reparieren statt Wegwerfen' - das ist fester
Bestandteil unserer Identität", erläutert Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.
"Unser Beispiel zeigt, dass verantwortungsvolles Handeln und unternehmerischer
Erfolg kein Widerspruch sind. Die Verleihung des Deutschen
Nachhaltigkeitspreises ist für uns Anerkennung und Motivation zugleich: Wir
setzen uns weiterhin entschlossen dafür ein, dass Reparaturen selbstverständlich
werden und nachhaltiges Konsumverhalten in der Gesellschaft Einzug hält."
In wirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt die Wertgarantie Group auch als
Arbeitgeber konsequent auf Stabilität und Wachstum ausgerichtet. Mit einem
Anstieg der Belegschaft auf 1.360 Mitarbeitende verzeichnete das Unternehmen
erneut einen Personalzuwachs - ein klares Signal für sichere Arbeitsplätze mit
langfristiger Perspektive. Dabei sorgen flexible Arbeitszeitmodelle sowie
moderne, hybride Arbeitsformen für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und die
Förderung individueller Lebensentwürfe. Am Heimatstandort in Hannover sind rund
900 Mitarbeitende beschäftigt. "Wir sind in Hannover und der Region seit Jahren
ein verlässlicher Arbeitgeber. Wir übernehmen Verantwortung und kümmern uns",
sagt Patrick Döring.
Auf eine mögliche Trendwende bei der Verbraucherstimmung will sich die
Wertgarantie Group nicht verlassen. Das angestrebte Bestandswachstum im Jahr
2026 soll vielmehr aus eigener Kraft erzielt werden. Innovative Produkte und
Services mit Mehrwert für Handel, Kunden und Umwelt sowie der gezielte Ausbau
strategischer Partnerschaften bilden dafür die Grundlage. "Wir ruhen uns nicht
auf dem bisher Erreichten aus, sondern verfolgen unsere Ziele mit klarem Fokus
und Ausdauer. Nur mit einer klaren Wachstumsorientierung können wir langfristig
erfolgreich bleiben", betont Patrick Döring. "Kontinuierliches Wachstum ist ein
zentraler Bestandteil unserer Entwicklung - Wachstum gehört zur DNA von
Wertgarantie."
Das gesamte Pressematerial und die Aufzeichnung der Pressekonferenz gibt es im
Wertgarantie Group Newsroom:
https://wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/pressekonferenz
Pressekontakt:
Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |
Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: mailto:u.braungardt@wertgarantie.com
Marc Höppner | Teamleiter Externe Kommunikation | Tel: 0049 511 71280-556 |
E-Mail: mailto:m.hoeppner@wertgarantie.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6237019
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