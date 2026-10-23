OTS: Westfalen AG & Co. KG / Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in ...

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Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in die Produktion
natürlicher Kältemittel (FOTO)
Münster (ots) - Mit einer Investition im niedrigen zweistelligen
Millionenbereich erschließt die Westfalen-Gruppe den wachsenden Markt für
natürliche Kältemittel. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit hat das Unternehmen am
Standort Münster-Gelmer eine neue Anlage zur Produktion von hochreinem Propan
fertiggestellt. Im Beisein von Gitta Connemann, Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung
sowie Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand, wurde die Anlage
jetzt offiziell in Betrieb genommen.
Mit der Investition verbindet Westfalen die Kompetenzen seiner beiden
Geschäftsbereiche Energieversorgung und Industriegase: Das Propan kommt unter
der Bezeichnung R-290 als natürliches Kältemittel in unterschiedlichen
Anwendungen zum Einsatz und spielt insbesondere für Wärmepumpen eine wichtige
Rolle.
"Wir sind davon überzeugt, dass sich die Wärmepumpe als wichtige Technologie für
die zukünftige Wärmeversorgung weiter durchsetzen wird. Mit der neuen Anlage
schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Kunden auch bei einem weiteren
Aufschwung des Wärmepumpenmarktes zuverlässig mit dem benötigten Kältemittel zu
versorgen", so Meike Schäffler, Produktionsvorständin der Westfalen-Gruppe.
Bei ihrem Besuch informierte sich die Bundesmittelstandsbeauftragte Gitta
Connemann über die neue Anlage und die Aktivitäten der Westfalen-Gruppe in
Münster-Gelmer. Das Werk zählt zu den wichtigsten Standorten des Unternehmens.
In den vergangenen Jahren hat Westfalen hier umfangreiche Produktions- und
Logistikstrukturen für das Industrie-, Energie- und Mobilitätsgeschäft
aufgebaut.
Die aktuelle Investition nahm Gitta Connemann zum Anlass, die Bedeutung
mittelständischer Unternehmen für Innovation und Wachstum am Wirtschaftsstandort
Deutschland hervorzuheben. "Unser Mittelstand wartet nicht auf die Zukunft. Er
gestaltet sie. Hier in Münster-Gelmer wird gezeigt, wie das geht: mit Ideen,
Weitblick und dem Mut, zu investieren. Genau diesen Unternehmergeist braucht
unser Land. So entstehen neue Chancen für Betriebe, Beschäftigte und ganze
Regionen. Das ist gelebte Verantwortung. Typisch Mittelstand. Und ein starkes
Signal für Deutschland."
Auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für Investitionen in
Deutschland waren Thema des Austauschs. "Wir sehen langfristiges
Wachstumspotenzial bei natürlichen Kältemitteln in Deutschland und wollen diesen
Markt aktiv mitgestalten. Daher auch die Investition hier in Münster", erklärt
Jesko von Stechow, Finanzvorstand der Westfalen-Gruppe. "Gleichzeitig setzen wir
verstärkt auf unsere Aktivitäten in den europäischen Nachbarländern, weil die
Rahmenbedingungen dort inzwischen günstiger sind als in Deutschland. Damit
Deutschland als Investitionsstandort wieder wettbewerbsfähiger wird, braucht es
vor allem bezahlbare Energie, weniger Bürokratie und verlässliche politische
Rahmenbedingungen."
Westfalen investiert jährlich mehr als 100 Millionen Euro in den Ausbau seiner
europaweiten Geschäftsaktivitäten.
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