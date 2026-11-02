OTS: Westnetz GmbH / Westenergie-Tochter Westnetz: Bis 2030 Arbeiten an mehr ...

02.11.26 09:29 Uhr

Westenergie-Tochter Westnetz: Bis 2030 Arbeiten an mehr als 21.000

Kilometern Stromleitungen vorgesehen

Werbung

Essen (ots) -

- Netzausbauplan veröffentlicht: Westnetz plant bis 2030 Maßnahmen an rund 250

Umspannanlagen und mehr als 30.000 Ortsnetzstationen. Ziel ist es, die Anlagen

auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, zusätzliche Netzkapazitäten zu

schaffen und sämtliche Ortsnetze digital zu erfassen

- Der prognostizierte Leistungsbedarf von Rechenzentren und Elektromobilität

Werbung

steigt bis 2030 jeweils auf mehr als das Achtfache des Niveaus von 2024

- Die Westenergie-Gruppe hat seit 2020 rund 4,5 Milliarden Euro in das

regulierte Strom- und Gasnetz investiert - jährliche Investitionen nahezu

verdoppelt

Mehr als 21.000 Kilometer Stromleitungen erneuern, ausbauen oder neu bauen: Das

sieht der Netzausbauplan 2026 des Verteilnetzbetreibers Westnetz allein bis 2030

vor. Geplant sind außerdem Maßnahmen an rund 250 Umspannanlagen, die auf den

Werbung

neuesten Stand der Technik gebracht werden sollen. Auch an mehr als 30.000

Ortsnetzstationen sind Arbeiten vorgesehen: Bestehende Anlagen sollen erweitert,

erneuert oder durch neue, digitalisierte Stationen ersetzt werden. Dabei kommt

Mess- oder Fernwirktechnik zum Einsatz. Ziel ist es, 100 Prozent der Ortsnetze

digital abzubilden. So schafft Westnetz eine noch umfassendere digitale

Datengrundlage, um den Netzbetrieb weiter zu optimieren. Der Netzausbauplan

zeigt, wie sich die Stromnetze in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie in

Teilen von Niedersachsen und Hessen weiterentwickeln müssen.

Die Zahlen verdeutlichen, welche Bedeutung die Stromnetze für die nächste Phase

der Energiewende haben. Neben dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien geht es

in dieser oft als "zweite Hälfte der Energiewende" bezeichneten Phase zunehmend

darum, Erzeugung, Verbrauch und Speicher intelligent miteinander zu verbinden

und die wachsenden Anforderungen an die Netzinfrastruktur zu bewältigen.

Wie stark diese Anforderungen wachsen, zeigen die Prognosen für neue Verbraucher

und erneuerbare Energien. Besonders deutlich wird die Entwicklung bei

Rechenzentren und Elektromobilität. Der prognostizierte Leistungsbedarf von

Rechenzentren steigt im Netzgebiet von Westnetz von 217 Megawatt (MW) im Jahr

2024 auf 1.912 MW im Jahr 2030 - nahezu eine Verneunfachung. Bei der

Elektromobilität wird im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 1.783 auf 14.963 MW

erwartet. Das entspricht mehr als dem Achtfachen. Gleichzeitig dürfte sich die

Photovoltaikleistung von rund 10.800 auf knapp 22.000 MW etwa verdoppeln. Damit

wachsen sowohl die dezentrale Stromerzeugung als auch die Anforderungen durch

neue Verbraucher innerhalb weniger Jahre erheblich.

"Mit dem Netzausbauplan machen wir deutlich, welche gewaltige

Infrastrukturaufgabe vor uns liegt. Doch ein Plan allein schafft noch keinen

Netzanschluss. Entscheidend ist, dass wir unsere Netze nicht nur ausbauen,

sondern auch technologisch weiterentwickeln. Deshalb investieren wir in

leistungsfähigere Leitungen, moderne Umspannanlagen und digitalisierte

Ortsnetzstationen. Unser Ziel ist es, 100 Prozent unserer Ortsnetze digital

abzubilden. So können wir vorhandene Netzkapazitäten noch gezielter nutzen und

den Netzbetrieb weiter optimieren. Denn am Ende entscheidet nicht die Zahl der

geplanten Leitungen über den Erfolg der Energiewende, sondern was wir damit

möglich machen - für Investitionen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft

und eine sichere Energieversorgung", sagte Robert Denda, CEO und CTO von

Westenergie.

Westenergie-Gruppe hat Investitionen deutlich gesteigert

In den vergangenen Jahren hat die Westenergie-Gruppe ihre Investitionen in den

Ausbau, die Verstärkung und die Digitalisierung der Netzinfrastruktur deutlich

gesteigert. Seit der Gründung im Oktober 2020 hat das Unternehmen rund 4,5

Milliarden Euro in das regulierte Strom- und Gasnetz investiert. Parallel dazu

ist auch das jährliche Gesamtinvestitionsvolumen stark gestiegen: Von 775

Millionen Euro im Jahr 2020 auf über 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2025. "Dass wir

unser jährliches Investitionsvolumen seit 2020 fast verdoppelt haben, ist kein

Zufall - es ist Ausdruck unseres klaren Anspruchs, beim Umbau des Energiesystems

voranzugehen", ergänzte Denda.

Netzausbau reicht weit über 2030 hinaus

Der Blick bis 2045 verdeutlicht die langfristige Dimension: Über den gesamten

Planungszeitraum umfasst der Netzausbauplan Maßnahmen an insgesamt rund 63.000

Kilometern Stromleitungen, mehr als 700 Umspannanlagen und rund 40.000

Ortsnetzstationen. Diese langfristigen Werte schließen die bis 2030 vorgesehenen

Maßnahmen ein. Im Mittelpunkt stehen die Erweiterung der Netzkapazitäten, die

technische Erneuerung und die fortschreitende Digitalisierung der Infrastruktur.

Der Umbau erfolgt zu großen Teilen im laufenden Betrieb. Versorgungssicherheit

und Netzstabilität müssen deshalb auch während der Umsetzung jederzeit

gewährleistet bleiben.

Regionale Treiber unterscheiden sich deutlich

Neben dem physischen Ausbau gewinnt die intelligentere Nutzung vorhandener

Netzkapazitäten zunehmend an Bedeutung. Denn nicht jeder zusätzliche Bedarf

lässt sich allein durch neue Leitungen und Umspannanlagen decken. Digitalisierte

Ortsnetzstationen, verbesserte Daten und Prognosen sowie flexible Netzanschlüsse

können dazu beitragen, bestehende Infrastruktur effizienter zu nutzen und

zusätzliche Anschlussmöglichkeiten zu schaffen. Entscheidend ist deshalb das

Zusammenspiel von physischem Ausbau und Digitalisierung. Westnetz orientiert

sich dabei am NOVA-Prinzip: Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau.

Bevor zusätzliche Infrastruktur errichtet wird, wird geprüft, wie sich die

vorhandenen Netze besser nutzen oder verstärken lassen.

Wo dieser Bedarf entsteht, unterscheidet sich regional erheblich. Während etwa

im Nordosten Nordrhein-Westfalens sowie in Rheinland-Pfalz und im südlichen

Niedersachsen vor allem der weitere Ausbau von Wind- und Solarenergie

zusätzliche Netzkapazitäten erfordert, stehen im Ruhrgebiet die Elektrifizierung

der Industrie, Elektromobilität und Wärmepumpen im Vordergrund. Im Rheinland und

im südwestlichen Nordrhein-Westfalen kommen zusätzliche Leistungsbedarfe durch

industrielle Prozesse und Rechenzentren hinzu. In Südhessen spielt insbesondere

der steigende Strombedarf von Rechenzentren eine wichtige Rolle.

Netzausbauplan schafft langfristige Orientierung

Der Netzausbauplan wird gemäß § 14d Energiewirtschaftsgesetz alle zwei Jahre

erstellt. Grundlage ist das Regionalszenario West, das die erwartete Entwicklung

von Stromerzeugung und -verbrauch auf Basis der energie- und klimapolitischen

Ziele beschreibt.

Die ausgewiesenen Maßnahmen sind nicht mit verbindlichen Bau- oder

Investitionsentscheidungen für sämtliche Projekte gleichzusetzen. Ihre konkrete

Umsetzung hängt unter anderem von der tatsächlichen Entwicklung von Erzeugung

und Verbrauch, den regulatorischen Rahmenbedingungen sowie erforderlichen

Genehmigungen ab.

Damit schafft der Netzausbauplan eine wichtige Grundlage, um den Umbau der

Stromnetze langfristig und bedarfsgerecht vorzubereiten - und die notwendigen

Schritte frühzeitig anzugehen.

Der Netzausbauplan wird auf der Plattform VNBdigital

(https://www.vnbdigital.de/) veröffentlicht.

Pressekontakt:

Tobias Burgholz

Westenergie AG

Externe Kommunikation

Brüsseler Platz 1, 45131 Essen

M +49 152 01006183

tobias.burgholz@westenergie.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bernd Böddeling

Vorstand: Dr. Robert Denda (Vorsitzender), Oliver Henrichs, Prof. Dr. Achim

Schröder

Sitz der Gesellschaft: Essen

Eingetragen beim Amtsgericht Essen

Handelsregister-Nr. HRB 31538

USt-IdNr. DE192000514

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169518/6382071

OTS: Westnetz GmbH