OTS: Wirecard AG / Wirecard treibt als neues Mitglied im Retailtech Hub von ...

Wirecard treibt als neues Mitglied im Retailtech Hub von

MediaMarktSaturn und Plug and Play Innovationen im Handel voran

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende

Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, geht eine

Partnerschaft mit Retailtech Hub ein, einer digitalen

Innovationsplattform, die von MediaMarktSaturn und dem globalen

Startup-Ökosystem Plug and Play initiiert wurde. Retailtech Hub

verknüpft Start-ups, Einzelhändler, bekannte Marken, Lieferanten und

Investoren mit dem Ziel, zukunftsweisende Innovationen im Bereich

Retail-Technologie voranzutreiben. Zu den Handelspartnern gehören

unter anderem Marktführer wie Lidl und s.Oliver.

Retailtech Hub wurde 2017 gegründet und konzentriert sich darauf,

innovative Ideen zu identifizieren und diese über Pilotprojekte in

die Welt des Handels zu übertragen. Die Mission ist es, einen offenen

Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmenspartnern zu ermöglichen und

Start-ups in einem Mentoring-Programm zu begleiten, um deren

Entwicklung und Wachstum voranzutreiben. Im Mittelpunkt der

Initiative stehen alle Themen entlang der Wertschöpfungskette von

Handel und Einzelhandel.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die digitale Transformation

im globalen Handel. Über Partnerschaften und Kooperationen sorgt

Retailtech Hub dafür, dass Händler sowie ihre Partner ihre

Kernstrategien für die Herausforderungen des digitalen Wandels

optimieren. Dabei nehmen Payment- und Finanzprodukte sowie auf

Zahlungsströmen basierende Datenauswertungen eine zentrale Rolle ein.

"Eines unserer Kernziele bei Wirecard ist es, Innovationen zu

fördern und die Zukunft des Handels rund um Finanztransaktionen zu

gestalten. Die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn und Plug and Play

bietet uns spannende Ansätze, um neue Geschäftsmodelle zu etablieren

und innovative Technologien weiterzuentwickeln. Zielsetzung ist es,

dabei immer für Wachstums-Impulse im weltweiten Portfolio der

Wirecard-Plattform zu sorgen", sagt Jörn Leogrande, EVP Wirecard

Labs.

"In einer Zeit, in der der Zahlungsverkehr für Kunden eine so

wichtige Rolle spielt, freuen wir uns, Wirecard als neuen Partner

begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die Welt des Handels mit den

besten Start-ups und digital affinen Unternehmen zu verändern. Als

globaler Innovationsführer für digitale Finanztechnologie passt

Wirecard perfekt zu uns. Wir sind gespannt, wie Wirecard spannenden

neuen Unternehmen und Technologien mit Rat und Tat zur Seite stehen

wird", ergänzt Thorsten Marquardt, Managing Director des Retailtech

Hubs.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden

digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten

sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes

Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen

digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.

Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,

Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen

Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte

Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus

allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist

an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN

DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns

auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Retailtech Hub:

Der Retailtech Hub ist eine Innovationsplattform, die

Einzelhändler, Marken und ausgewählte Start-ups zusammenbringt, um

neue Technologien und digitale Geschäftsmodelle zu testen und

einzuführen. Ermöglicht wird sie durch die

MediaMarktSaturn-Einzelhandelsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Plug

and Play Tech Center aus dem Silicon Valley und Partnern wie der

Schwarz-Gruppe (Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland), der

Immobilienverwaltungsgesellschaft Aachener Grundvermögen, der

s.Oliver-Gruppe, Albert Heijn B.V., der ANWR-Gruppe und nun Wirecard.

Kernelemente sind ein dreimonatiges Mentoring-Programm mit besonderem

Fokus auf Business Development und konkrete Pilotprojekte. Darüber

hinaus ist der Retailtech Hub ein Netzwerk für die offene

Kommunikation zwischen Handelsunternehmen deren Zulieferern weltweit.

www.retailtechhub.com

