OTS: Wirecard AG / Wirecard und eines der größten indonesischen ...

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Bösen geben ab -- Kein Testat für singapurische Wirecard-Tochter -- Lufthansa-Schlichtung geplatzt -- Daimler, Uber im Fokus

Atlantia will sich nicht an Alitalia-Rettung beteiligen. Trump droht China ohne Abkommen mit Erhöhung von Strafzöllen. Bankenaufseher warnen - Amazon & Co. Gefahr für Finanzbranche. US-Notenbank stimmt Fusion von BBT&T und SunTrust Banks zu - größte Bankenfusion seit Finanzkrise.