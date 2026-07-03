OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erfolgreiche ...

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WIBank begibt erfolgreiche Benchmark-Anleihe
Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)
hat am 2. Juli 2026 ihre zweite Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich am
Markt platziert (ISIN: DE000A3SJZ92). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5
Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite
von 2,928 Prozent. Das Orderbuch war mit über 900 Mio. Euro 2-fach überzeichnet.
Die 44 Orders stammten zu 65 Prozent von deutschen und der Rest von
internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten.
Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, unterschiedlicher
Projektfinanzierungen und dem regulären Fundingbedarf des laufenden
Geschäftsjahres.
"Wir freuen uns sehr darüber, dass die WIBank-Anleihe erneut eine so positive
Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat. So können wir mit Unterstützung der
Kapitalmärkte unsere Verantwortung als Förderbank wahrnehmen und die
Zukunftsfähigkeit Hessens weiterhin aktiv und nachhaltig gestalten", erklärt Dr.
Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.
Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank, ergänzt: "Der steigende
Fundingbedarf ist für uns ein positives Signal: Er belegt, dass wir unseren
Förderauftrag aktiv wahrnehmen und die Transformation Hessens finanziell
unterstützen. Mit der aktuellen Benchmark-Emission konnten wir unsere breite
Investorenbasis aus Banken, Versicherungen und weiteren institutionellen
Anlegern erneut erfolgreich ansprechen, zu marktgerechten Konditionen Mittel
aufnehmen und ein qualitativ sehr hochwertiges Orderbuch erzielen."
Die Anleihe ist die elfte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie
bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der
Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank
von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das
Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.
Pressekontakt:
Claudia Ungeheuer
Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Tel: +49 (0)69 9132-3716
E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de
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