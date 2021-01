OTS: Wolt / Wolt schließt Finanzierungsrunde über 440 Millionen Euro ab, um ...

Wolt schließt Finanzierungsrunde über 440 Millionen Euro ab, um weiter

über das Restaurant hinaus zu expandieren (FOTO)

Helsinki, Finnland (ots) -

- "Wir haben diese Finanzierungsrunde aufgenommen, um unsere Bilanz weiter zu

stärken. Das erlaubt uns, langfristig zu denken und noch stärkere Positionen

in unseren Märkten aufzubauen, während wir unser Angebot über die Lieferungen

für Restaurants hinaus weiter ausbauen.", sagt Miki Kuusi, CEO & Mitgründer

von Wolt

- Die Ankündigung folgt auf die schnelle Expansion im Jahr 2020 von Wolt - in

einigen Märkten - im Lebensmittel- und Einzelhandelssektor. Wolt arbeitet

bereits mit über 1000 Filialen in verschiedenen Märkten zusammenarbeitet.

- In Deutschland startete Wolt im August 2020 in Berlin und expandierte kürzlich

nach Frankfurt am Main und München. Das Angebot im deutschen Markt fokussiert

sich aktuell auf Essenslieferungen für Restaurants. Der Ausbau auf den

Lebensmittel- und Einzelhandelssektor ist langfristig ebenfalls geplant.

- Wolt ist in 23 Ländern und über 120 Städten tätig und arbeitet mit über 30 000

Restaurants zusammen.

Das in Helsinki ansässige Technologieunternehmen Wolt gibt den Abschluss einer

Finanzierungsrunde in Höhe von 440 Millionen Euro bekannt. ICONIQ Growth führte

die Runde an, während Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth und Coatue als

neue Investoren hinzukamen. Wolts bestehenden Investoren, 83North, Highland

Europe, Goldman Sachs Growth Equity, EQT Ventures und Vintage Investment

Partners beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Mit der Finanzierungsrunde

erhöht sich der Gesamtbetrag auf 707 Millionen Euro, den Wolt bereits erhalten

hat.

Wolt startete 2015 in Helsinki, Finnland, mit 10 Restaurants. In nur fünf Jahren

ist Wolt in 23 Länder und über 120 Städte expandiert. Im vergangenen Jahr ist

Wolt über Restaurants und Imbissbuden hinaus in den Lebensmittel- und

Einzelhandelsbereich vorgedrungen: So ist es nun in einigen Märkten möglich, von

Kosmetik über Tiernahrung bis hin zu Arzneimitteln alles auf der Plattform zu

kaufen. In Deutschland ist dies noch nicht der Fall.

Kuusi fährt fort: "Trotz der Turbulenzen im Jahr 2020 haben wir uns weiterhin

auf Wachstum konzentriert und unseren Umsatz auf vorläufig 285 Millionen Euro

verdreifacht, bei einem Nettoverlust von 38 Millionen Euro. Verglichen mit den

547,5 Millionen Euro an neuem Kapital, die wir in diesem Jahr erhalten haben,

versetzt uns das in eine starke Position für Investitionen in unsere

Mitarbeiter, Technologie und Märkte - vor allem wenn wir an die nächsten Jahre

denken. Wir sind in einer wettbewerbsintensiven und gut finanzierten Branche

tätig. Diese Runde ermöglicht uns eine langfristige Perspektive, wenn es darum

geht, unsere bestehenden Märkte auszubauen. Dabei ist Deutschland ein wichtiges

Gebiet. Wir sind im August letzten Jahres in Berlin gestartet und haben kürzlich

begonnen, Kunden in Frankfurt am Main und München zu bedienen. Diese

Finanzierung ermöglicht es uns, weiter in den deutschen Markt zu investieren."

Tim Nilsson, General Manager von Wolt Deutschland, fasst zusammen: "Was Wolt

auszeichnet, ist das erstklassige Kundenerlebnis und unser Engagement im

Kundenservice. Die überwältigende positive Resonanz der Kunden in Berlin und das

beispiellose Wachstum, das wir bisher erlebt haben, bestätigen unseren Ansatz.

Wir sind fest entschlossen, 2021 weiter in Deutschland zu expandieren."

Über Wolt

Wolt Enterprises ist ein Technologieunternehmen, das es einfach macht,

großartiges Essen zu entdecken und zu genießen - ob zu Hause oder im Büro. Das

in Helsinki ansässige Unternehmen ist in 23 Ländern und über 120 Städten tätig

und liefert Essen von über 30.000 Restaurants mit mehr als 60.000 Lieferanten

aus. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute mehr als 2.200

Mitarbeiter. Geführt wird das Unternehmen von Mitgründer und CEO Miki Kuusi.

Wolt ist laut Financial Times (März 2020) das in Europa am zweitschnellsten

wachsende Unternehmen und hat bereits 707 Millionen Euro Funding von Investoren

wie ICONIQ Capital, Highland Europe, 83 North, EQT Ventures, Goldman Sachs

Equity Partners, Inventure, Lifeline Ventures, Supercell Gründer & CEO Ilkka

Paananen und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Nokia, Risto Siilasmaa,

erhalten. Zuletzt hatte Wolt bekannt gegeben, dass auch der deutsch-polnische

Tech-Unternehmer Lukasz Gadowski in das Unternehmen investiert hat.

Mehr Informationen finden Sie unter:

Wolt allgemein: https://wolt.com/

Wolt Deutschland: https://wolt.com/de/for-media

Pressekontakt:

Heini Vesander

Leitung Kommunikation & PR

mailto:presse.de@wolt.com

Tim Nilsson

General Manager Wolt Germany

mailto:Tim.nilsson@wolt.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147064/4820873

OTS: Wolt