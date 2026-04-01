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OTS: World of Sweets / World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine ...

16.04.26 13:22 Uhr

World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine Verbindung zur

Insolvenz von House of Sweets

Henstedt-Ulzburg (ots) - Das international erfolgreiche Unternehmen World of

Sweets stellt klar, dass keinerlei wirtschaftliche, rechtliche oder

organisatorische Verbindung zur kürzlich bekannt gewordenen Insolvenz des

Unternehmens House of Sweets besteht.

World of Sweets mit Sitz in Henstedt-Ulzburg betreibt unter worldofsweets.de

einen der führenden Online-Fachhändler für Süßwaren in Europa und ist seit

Jahren auf stabilem Wachstumspfad. Das Unternehmen verzeichnet:

- jährliche Umsatzsteigerungen auf aktuell 50 Mio. Euro

- eine kontinuierlich wachsende globale Kundschaft mit über 3 Mio. Kunden

- sowie eine starke Marktposition in mehr als 50 belieferten Ländern

Mit einem breiten Sortiment internationaler Markenartikel, einer hochmodernen

Logistik und einem starken E-Commerce-Fokus setzt World of Sweets seinen

erfolgreichen Kurs unbeirrt fort.

Gründer und Geschäftsführer Markus Heide betont: "Wir stehen wirtschaftlich

hervorragend da und sind von der Insolvenz bei House of Sweets weder betroffen

noch stehen wir in irgendeiner Verbindung zur House of Sweets GmbH."

World of Sweets bleibt auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für Handel,

Industrie und Endkunden weltweit.

Pressekontakt:

HOSCHKE & CONSORTEN

Svenja Schrieber

mailto:s.schrieber@hoschke.de

Tel. 0172 5419523

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142035/6256793

OTS: World of Sweets