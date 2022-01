OTS: X-Trade Brokers DM S.A. German Branch / Lieferengpässe und ...

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Valneva-Vakzin neutralisiert wohl Omikron-Variante -- BMW erfüllt anscheinend CO2-Vorgaben auch 2021 -- SUSE, United Airlines im Fokus

thyssenkrupp: Israel vereinbart milliardenschweren U-Boot-Deal mit Deutschland. Credit-Suisse-Vize lässt anscheinend Verbleib im Verwaltungsrat offen. Zur Rose verliert im Schlussquartal weiter an Schwung. Chinas Notenbank senkt LPR-Referenzzins für Bankkredite erneut. Google, Netflix, Tesla & Co: So schneiden die US-Tech-Riesen in der aktuellen Bilanzsaison ab. IWF warnt vor Korrelation zwischen Kryptokursen und dem Aktienmarkt.