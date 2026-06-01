OTS: XTB / Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den ...

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Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den
Sommerurlaub (FOTO)
Berlin (ots) - Eine Kommentar von Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des
Online-Brokers XTB
Es ist einer der ältesten und hartnäckigsten Ratschläge an der Börse: "Sell in
May and go away" - verkaufe deine Aktien im Mai und verabschiede dich erst
einmal vom Börsenparkett. Wer dieser vermeintlichen Börsenweisheit in diesem
Jahr gefolgt ist, dürfte sich allerdings bislang ziemlich geärgert haben.
Ein Blick auf den DAX zeigt, warum diese Strategie 2026 zumindest keine gute
Idee war: Der deutsche Leitindex hat allein im Mai ein Plus von knapp vier
Prozent hingelegt. Würde man diese Entwicklung pauschal auf das ganze Jahr
hochrechnen, entspräche das einer theoretischen Rendite von satten 48 Prozent!
Wer also im Mai blind verkauft hat, hat bares Geld auf der Straße liegen lassen.
Anstatt stur nach dem Kalender zu handeln, sollten sich Anleger eigentlich einer
aktuell viel wichtigeren Frage widmen: Was mache ich mit meinen Investments im
Urlaub - wie sichere ich mein Depot richtig ab, um entspannt zu "übersommern"?
Wenn wir am Strand liegen, in den Bergen wandern oder einfach mal die Seele
baumeln lassen wollen, sollte das Depot nicht zur Stressfalle werden. Anstatt
alles zu verkaufen, geht es vielmehr darum, das Portfolio urlaubsreif zu machen.
Mit fünf einfachen Tricks können Anleger ihr Depot optimal auf ihre Abwesenheit
vorbereiten:
1. Bestehende Stop-Loss-Absicherungen checken und anpassen
Ein Stop-Loss ist der automatische Fallschirm an der Börse. Er verkauft eine
Position automatisch, wenn sie unter einen bestimmten Wert fällt. Bevor sie die
Koffer packen, sollten Anleger prüfen: Sind die Stop-Loss-Marken noch sinnvoll
gesetzt? Wenn manche Aktien schon stark an Wert gewonnen haben, sollte der
Stop-Loss nach oben anpasst werden, um bereits erzielte Gewinne für den
Ernstfall abzusichern.
2. Das Depot in der Hosentasche: Kursalarme aktivieren
Wer bereits die App seines Brokers auf dem Smartphone hat, ist im Vorteil. Wer
nicht, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Installation. Natürlich
müssen Anleger im Urlaub nicht minütlich Kurse checken, aber es beruhigt
ungemein, wenn das Handy sich nur dann meldet, falls wirklich etwas Wichtiges
passiert. Wer sich vor der Abreise gezielte Kursalarme für wichtige Marken
setzt, bleibt informiert, ohne dass der ständige Blick ins Depot die Erholung
stören würde. Das Handy haben Urlauber meist auch am Strand dabei - den großen
Laptop oder PC bestimmt nicht.
3. Aufräumen vor der Abreise: Rebalancing und Klumpenrisiken abbauen
Ist eine bestimmte Aktie in der letzten Zeit extrem gut gelaufen? Das ist toll,
führt aber oft dazu, dass diese eine Position nun einen viel zu großen Teil des
gesamten Depots des Anlegers ausmacht - ein sogenanntes Klumpenrisiko entsteht.
Die Zeit vor dem Urlaub sollte für ein "Rebalancing" genutzt werden: Wer bei den
High-Flyern einfach mal ein paar Gewinne mitnimmt, streut das Risiko wieder
breiter und bringen sein Depot zurück ins Gleichgewicht.
4. Wackelkandidaten konsequent aussortieren
Jeder hat sie manchmal im Depot: Aktien, die beim Anleger eigentlich für
Bauchschmerzen sorgen oder zumindest für Zweifel am Geschäftsmodell des
jeweiligen Unternehmens. Der Urlaub ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um
über solche Problemfälle zu grübeln. Wer kurzen Prozess damit macht und solche
Wackelkandidaten vor der Abreise abstößt, kann am Strand einen Cocktail viel
entspannter trinken, weil er keine Sorgenkinder im Portfolio hat.
5. Sparpläne stoisch weiterlaufen lassen
Egal ob ETF- oder Aktien-Sparplan - diese sollten über den Sommer auf gar keinen
Fall pausiert werden. Gerade wenn die Börsen im Sommer mal etwas ruhiger laufen
oder die Kurse leicht nachgeben sollten, spielen Sparpläne ihre größte Stärke
aus: den sogenannten Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt). Da der
Anleger jeden Monat für denselben Betrag kauft, erhält er bei sinkenden Kursen
automatisch mehr Anteile fürs gleiche Geld. Wer den Sparplan stoppt, beraubt
sich dieser Chance.
Top & Flop: Die stärksten Bewegungen im Mai 2026
Im Mai 2026 zeigte der DAX insgesamt eine sehr starke Aufwärtsbewegung und
knackte die 25.000-Punkte-Marke. Bei den Einzelwerten gab es jedoch deutliche
Unterschiede, wie in der Grafik oben deutlich wird.
Diese Wertentwicklungen zeigen: Niemand sollte sich von alten Kalendersprüchen
verrückt machen lassen. Wer sein Depot mit ein paar einfachen Handgriffen
wetterfest macht, kann den Sommerurlaub in vollen Zügen genießen - und lässt
sein Geld ganz entspannt für sich weiterarbeiten.
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB
wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der
Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den
ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
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