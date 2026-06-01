OTS: XTB / Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den ...

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Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den

Sommerurlaub (FOTO)

Berlin (ots) - Eine Kommentar von Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des

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Online-Brokers XTB

Es ist einer der ältesten und hartnäckigsten Ratschläge an der Börse: "Sell in

May and go away" - verkaufe deine Aktien im Mai und verabschiede dich erst

einmal vom Börsenparkett. Wer dieser vermeintlichen Börsenweisheit in diesem

Jahr gefolgt ist, dürfte sich allerdings bislang ziemlich geärgert haben.

Ein Blick auf den DAX zeigt, warum diese Strategie 2026 zumindest keine gute

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Idee war: Der deutsche Leitindex hat allein im Mai ein Plus von knapp vier

Prozent hingelegt. Würde man diese Entwicklung pauschal auf das ganze Jahr

hochrechnen, entspräche das einer theoretischen Rendite von satten 48 Prozent!

Wer also im Mai blind verkauft hat, hat bares Geld auf der Straße liegen lassen.

Anstatt stur nach dem Kalender zu handeln, sollten sich Anleger eigentlich einer

aktuell viel wichtigeren Frage widmen: Was mache ich mit meinen Investments im

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Urlaub - wie sichere ich mein Depot richtig ab, um entspannt zu "übersommern"?

Wenn wir am Strand liegen, in den Bergen wandern oder einfach mal die Seele

baumeln lassen wollen, sollte das Depot nicht zur Stressfalle werden. Anstatt

alles zu verkaufen, geht es vielmehr darum, das Portfolio urlaubsreif zu machen.

Mit fünf einfachen Tricks können Anleger ihr Depot optimal auf ihre Abwesenheit

vorbereiten:

1. Bestehende Stop-Loss-Absicherungen checken und anpassen

Ein Stop-Loss ist der automatische Fallschirm an der Börse. Er verkauft eine

Position automatisch, wenn sie unter einen bestimmten Wert fällt. Bevor sie die

Koffer packen, sollten Anleger prüfen: Sind die Stop-Loss-Marken noch sinnvoll

gesetzt? Wenn manche Aktien schon stark an Wert gewonnen haben, sollte der

Stop-Loss nach oben anpasst werden, um bereits erzielte Gewinne für den

Ernstfall abzusichern.

2. Das Depot in der Hosentasche: Kursalarme aktivieren

Wer bereits die App seines Brokers auf dem Smartphone hat, ist im Vorteil. Wer

nicht, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Installation. Natürlich

müssen Anleger im Urlaub nicht minütlich Kurse checken, aber es beruhigt

ungemein, wenn das Handy sich nur dann meldet, falls wirklich etwas Wichtiges

passiert. Wer sich vor der Abreise gezielte Kursalarme für wichtige Marken

setzt, bleibt informiert, ohne dass der ständige Blick ins Depot die Erholung

stören würde. Das Handy haben Urlauber meist auch am Strand dabei - den großen

Laptop oder PC bestimmt nicht.

3. Aufräumen vor der Abreise: Rebalancing und Klumpenrisiken abbauen

Ist eine bestimmte Aktie in der letzten Zeit extrem gut gelaufen? Das ist toll,

führt aber oft dazu, dass diese eine Position nun einen viel zu großen Teil des

gesamten Depots des Anlegers ausmacht - ein sogenanntes Klumpenrisiko entsteht.

Die Zeit vor dem Urlaub sollte für ein "Rebalancing" genutzt werden: Wer bei den

High-Flyern einfach mal ein paar Gewinne mitnimmt, streut das Risiko wieder

breiter und bringen sein Depot zurück ins Gleichgewicht.

4. Wackelkandidaten konsequent aussortieren

Jeder hat sie manchmal im Depot: Aktien, die beim Anleger eigentlich für

Bauchschmerzen sorgen oder zumindest für Zweifel am Geschäftsmodell des

jeweiligen Unternehmens. Der Urlaub ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um

über solche Problemfälle zu grübeln. Wer kurzen Prozess damit macht und solche

Wackelkandidaten vor der Abreise abstößt, kann am Strand einen Cocktail viel

entspannter trinken, weil er keine Sorgenkinder im Portfolio hat.

5. Sparpläne stoisch weiterlaufen lassen

Egal ob ETF- oder Aktien-Sparplan - diese sollten über den Sommer auf gar keinen

Fall pausiert werden. Gerade wenn die Börsen im Sommer mal etwas ruhiger laufen

oder die Kurse leicht nachgeben sollten, spielen Sparpläne ihre größte Stärke

aus: den sogenannten Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt). Da der

Anleger jeden Monat für denselben Betrag kauft, erhält er bei sinkenden Kursen

automatisch mehr Anteile fürs gleiche Geld. Wer den Sparplan stoppt, beraubt

sich dieser Chance.

Top & Flop: Die stärksten Bewegungen im Mai 2026

Im Mai 2026 zeigte der DAX insgesamt eine sehr starke Aufwärtsbewegung und

knackte die 25.000-Punkte-Marke. Bei den Einzelwerten gab es jedoch deutliche

Unterschiede, wie in der Grafik oben deutlich wird.

Diese Wertentwicklungen zeigen: Niemand sollte sich von alten Kalendersprüchen

verrückt machen lassen. Wer sein Depot mit ein paar einfachen Handgriffen

wetterfest macht, kann den Sommerurlaub in vollen Zügen genießen - und lässt

sein Geld ganz entspannt für sich weiterarbeiten.

Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und

sicherer anzulegen. Über 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB

ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien

und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf

Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet

XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie

Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die

eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen

und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen

Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig

von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu

treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen

die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB

wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der

Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den

ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB

mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung

der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes

Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die

polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange

Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB

an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

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