OTS: XTB / Warten mit Top-Rendite: XTB bietet Neukunden 3,5 Prozent auf nicht ...

Warten mit Top-Rendite: XTB bietet Neukunden 3,5 Prozent auf nicht

investiertes Kapital bei täglicher Verfügbarkeit (FOTO)

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Berlin (ots) - XTB bietet Nutzern seiner Investment-App attraktive Zinsen auf

Guthaben, das sie nicht in Wertpapieren investiert haben. Damit bietet der

Online-Broker einen attraktiven Mittelweg zwischen Festgeld- und

Verrechnungskonto.

XTB zeigt einmal mehr, wie effektiv Kunden ihr Geld beim Online-Broker arbeiten

lassen können. So bietet XTB jetzt Neukunden für die ersten 90 Tage 3,5 Prozent

p.a. auf nicht investiertes Guthaben. "Mit unserer jüngsten Aktion bieten wir

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Anlegern so etwas wie ein smartes Parkdeck für ihr Kapital: Während sie auf ihre

Chance am Aktienmarkt lauern, arbeitet ihr Geld mit 3,5 Prozent p.a. für sie -

taggenau und flexibel. Unabhängig davon, was an der Börse geschieht", erklärt

Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.

Mit seiner Aktion löse XTB laut Chrzanowski ein Dilemma vieler Kunden: "Volatile

Märkte, wie wir sie aktuell sehen, lassen kluge Anleger oft auf den perfekten

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Moment zum Einstieg warten. Bisher bedeutete dies allerdings, dass ihr Geld

unverzinst auf dem Verrechnungskonto liegt - und wegen der Inflation an Wert

verliert. Oder dass es auf einem trägen Festgeldkonto deponiert wird und fehlt,

wenn es an der Börse schnell gehen muss. Genau genommen bieten wir Anlegern ein

Warten mit Rendite - bei größtmöglicher Flexibilität."

Ein Clou des neuen Angebots ist die monatliche Auszahlung der Zinsen. "Während

andere Banken oftmals Zinsen nur einmal im Jahr gutschreiben, lässt XTB seine

Kunden den Zinseszinseffekt jeden Monat direkt auf ihrem Konto spüren. Wenn man

so will, erleben die Anleger so den Erfolg ihrer Geldanlage nahezu in Echtzeit",

so der XTB-Deutschland-Chef.

Wer erhöhten Wert auf Sicherheit legt, wird mit dem Neukundenzinsangebot von XTB

ebenfalls bedient: Mit der gesetzlichen Einlagensicherung bis 100.000 Euro für

nicht angelegtes Kapital, welches XTB bei Partnerbanken wie JP Morgan SE in

Frankfurt am Main verwahrt, nimmt der Online-Broker gerade Einsteigern die Angst

vor dem Risiko. "3,5 Prozent Rendite sind ein perfektes Sicherheitsnetz - und

ein sanfter Einstieg in die Investmentwelt", führt Jens Chrzanowski aus. "Damit

kombinieren wir die Dynamik eines führenden innovativen Brokers mit der

gewünschten Sicherheit der Einlagensicherung."

Alle Details zum Angebot von XTB finden Sie hier: https://www.xtb.com/de/zinsen

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Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und

sicherer anzulegen. Über 2,51 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB

ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien

und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf

Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet

XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie

Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die

eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen

und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen

Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig

von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu

treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen

die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB

wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der

Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den

ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB

mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung

der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes

Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die

polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange

Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB

an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

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