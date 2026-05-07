OTS: XTB / Warten mit Top-Rendite: XTB bietet Neukunden 3,5 Prozent auf nicht ...
Warten mit Top-Rendite: XTB bietet Neukunden 3,5 Prozent auf nicht
investiertes Kapital bei täglicher Verfügbarkeit (FOTO)
Berlin (ots) - XTB bietet Nutzern seiner Investment-App attraktive Zinsen auf
Guthaben, das sie nicht in Wertpapieren investiert haben. Damit bietet der
Online-Broker einen attraktiven Mittelweg zwischen Festgeld- und
Verrechnungskonto.
XTB zeigt einmal mehr, wie effektiv Kunden ihr Geld beim Online-Broker arbeiten
lassen können. So bietet XTB jetzt Neukunden für die ersten 90 Tage 3,5 Prozent
p.a. auf nicht investiertes Guthaben. "Mit unserer jüngsten Aktion bieten wir
Anlegern so etwas wie ein smartes Parkdeck für ihr Kapital: Während sie auf ihre
Chance am Aktienmarkt lauern, arbeitet ihr Geld mit 3,5 Prozent p.a. für sie -
taggenau und flexibel. Unabhängig davon, was an der Börse geschieht", erklärt
Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.
Mit seiner Aktion löse XTB laut Chrzanowski ein Dilemma vieler Kunden: "Volatile
Märkte, wie wir sie aktuell sehen, lassen kluge Anleger oft auf den perfekten
Moment zum Einstieg warten. Bisher bedeutete dies allerdings, dass ihr Geld
unverzinst auf dem Verrechnungskonto liegt - und wegen der Inflation an Wert
verliert. Oder dass es auf einem trägen Festgeldkonto deponiert wird und fehlt,
wenn es an der Börse schnell gehen muss. Genau genommen bieten wir Anlegern ein
Warten mit Rendite - bei größtmöglicher Flexibilität."
Ein Clou des neuen Angebots ist die monatliche Auszahlung der Zinsen. "Während
andere Banken oftmals Zinsen nur einmal im Jahr gutschreiben, lässt XTB seine
Kunden den Zinseszinseffekt jeden Monat direkt auf ihrem Konto spüren. Wenn man
so will, erleben die Anleger so den Erfolg ihrer Geldanlage nahezu in Echtzeit",
so der XTB-Deutschland-Chef.
Wer erhöhten Wert auf Sicherheit legt, wird mit dem Neukundenzinsangebot von XTB
ebenfalls bedient: Mit der gesetzlichen Einlagensicherung bis 100.000 Euro für
nicht angelegtes Kapital, welches XTB bei Partnerbanken wie JP Morgan SE in
Frankfurt am Main verwahrt, nimmt der Online-Broker gerade Einsteigern die Angst
vor dem Risiko. "3,5 Prozent Rendite sind ein perfektes Sicherheitsnetz - und
ein sanfter Einstieg in die Investmentwelt", führt Jens Chrzanowski aus. "Damit
kombinieren wir die Dynamik eines führenden innovativen Brokers mit der
gewünschten Sicherheit der Einlagensicherung."
Alle Details zum Angebot von XTB finden Sie hier: https://www.xtb.com/de/zinsen
***
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2,51 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB
wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der
Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den
ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.
Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/
Twitter: https://twitter.com/xtbde
Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de
YouTube: https://www.youtube.com/xtbde
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/
Pressekontakt:
Philipp Rose
newskontor - Agentur für Kommunikation
Graf-Adolf-Straße 20
40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6306672
OTS: XTB