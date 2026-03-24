OTS: XTB / XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)

XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)

Berlin (ots) -

- Leser-Umfrage des großen deutschen Börsenmagazins kürt XTB zum Sieger

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- XTB gewinnt auch in Unterkategorie Kundenservice

- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

XTB ist der "Beste Online-Broker" in der Kategorie "Reine Broker". Das ist das

Urteil von Börse-Online. Im Rahmen einer großen Umfrage unter 40.000 Lesern

wollte das namhafte Börsen- und Anlagemagazins wissen, wie zufrieden die Leser

mit den Konditionen, dem Leistungsangebot und mit dem Kundenservice beim Broker

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ihrer Wahl sind. "In einem renommierten Broker-Vergleich wie dem von Börse

Online derart gut abzuschneiden, erfreut uns auch deshalb sehr, weil das Urteil

diejenigen fällen, die unsere Leistung am besten einschätzen können: unsere

Kundinnen und Kunden", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.

Im Zuge der Umfrage durfte jeder Kunde einmal abstimmen und seinen Hauptbroker

bewerten. Die Nutzer vergaben Schulnoten von 1 bis 6. Aus dem Notendurchschnitt

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ergab sich für die Onlinebroker der Platz im Ranking, also im Fall von XTB der

erste Platz.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass XTB den besten Kundenservice unter

den verglichenen Brokern aufweist. Die Kriterien für diese Disziplin: gute

Erreichbarkeit und gute Beratung. "In Zeiten, in denen viele Anlegerinnen und

Anleger das Gefühl haben, dass ihr Broker für sie nicht mehr greifbar ist,

sondern sie sich bei Fragen nur an eine Maschine wenden können, die ihnen auch

nur unzureichend hilft, stehen wir unseren Kunden mit persönlichem Service zur

Verfügung. Technik ist im Online-Brokerage äußerst wichtig - aber das Gefühl,

dass jemand für sie da ist, wenn sie Unterstützung brauchen, schätzen XTB-Kunden

sehr", so Jens Chrzanowski.

Mit der jüngsten Auszeichnung der Börse-Online darf sich XTB auf dem richtigen

Weg wähnen, meint der Deutschland-Chef: "Mit der Erweiterung unseres Angebots

auf Aktien und ETFs haben wir vor wenigen Jahren den entscheidenden Schritt zum

kompletten Broker unternommen - und das Ergebnis der Leser-Umfrage gibt uns

Recht. XTB ist mittlerweile der Online-Broker, mit dem jeder Anleger und jede

Anlegerin seine bzw. ihre individuelle Anlagestrategie umsetzen kann, unabhängig

von Alter, Risikoprofil und Anlagehorizont.

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Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und

sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB

ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien

und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf

Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet

XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie

Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die

eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen

und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen

Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig

von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu

treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen

die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde

in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025

in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan

sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB

mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung

der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes

Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die

polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange

Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB

an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

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