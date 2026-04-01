OTS: XTB / XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut ...

XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl

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Berlin (ots) -

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- 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil

- XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge

- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

Die Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen

lassen: Gerade ist der Online-Broker von Brokerwahl zum Broker des Jahres

gewählt worden. Konkret sichert sich XTB in der Kategorie CFD, die in diesem

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Jahr CFD- und Forex-Broker zusammenfasst, den 1. Platz - bereits zum vierten Mal

in Folge. Zuvor war XTB im März von Börse-Online zum Besten Online-Broker

gewählt worden.

Die Wahl von Brokerwahl, bei der sich zwischen dem 01. und 31. März 2026 über

52.000 Trader, Anleger und Investoren beteiligten, gehört zu den wichtigsten

Vergleichen ihrer Art. Entsprechend erfreut zeigt sich Jens Chrzanowski,

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Deutschland-Chef von XTB, über die Platzierung: "Diejenigen, die am besten

entscheiden können, ob ein Service und ein Angebot erstklassig sind, haben

abgestimmt und damit ein klares Zeichen gesetzt sowie ein Votum für XTB

abgegeben. Ihr Urteil macht klar: Vertrauen, Qualität und Leistung machen den

Unterschied - unter diesen Voraussetzungen als Beste abgeschnitten zu haben,

bestätigt unsere Leistung und ist für uns Ansporn, unseren Kunden weiterhin die

bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten", so der Brokerage-Experte.

Die Brokerwahl ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Landes. Bereits

seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt.

"Die jüngste Auszeichnung ist unter anderem natürlich unserer Erfahrung im

Bereich CFDs geschuldet - dabei wollen wir aber betonen, dass sich unser Angebot

nicht nur an aktive Trader richtet, sondern wir mit Aktien, ETFs und Sparplänen

auch Produkte für Anlegerinnen und Anleger bieten. Bei XTB können diese ihr

Kapital arbeiten lassen - jeweils mit den Finanzinstrumenten, die am besten

ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen.

Hierzu passt, dass XTB im März bereits in der Leserwahl des beliebten

Anlegermagazins Börse-Online zum Besten Online-Broker gekürt worden ist, und

zwar in der Rubrik "Reiner Online-Broker".

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Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und

sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB

ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien

und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf

Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet

XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie

Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die

eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen

und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen

Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig

von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu

treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen

die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde

in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025

in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan

sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB

mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung

der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes

Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die

polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange

Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB

an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

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