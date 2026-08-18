OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Baugenehmigungen weiter im Plus - ...

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Baugenehmigungen weiter im Plus - Handlungsdruck bleibt hoch
Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für
die Baugenehmigungen im Juni 2026 im Bauhauptgewerbe für die Betriebe mit 20 und
mehr Beschäftigten kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer
Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Der Wohnungsbau zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung. Von einer
Trendwende sind wir aber noch weit entfernt. Im Juni wurden 21.600 Wohnungen
genehmigt, 13,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2026
summiert sich die Zahl damit auf 126.300 genehmigte Wohnungen - ein Plus von
15,6 Prozent.
Das ist ein Hoffnungsschimmer, aber noch kein Durchbruch. Denn während die
Genehmigungszahlen steigen, werden gleichzeitig wieder mehr Projekte storniert.
Laut aktueller ifo-Umfrage berichten inzwischen 13,1 Prozent der Unternehmen von
stornierten Vorhaben - nach 11,4 Prozent im Vormonat.
Kurz gesagt: Eine Baugenehmigung ist noch keine gebaute Wohnung. Sie ist erst
der Startschuss. Wenn die Finanzierung danach nicht mehr aufgeht, wird der
Auftrag storniert. Dass es auf dem Papier aufwärts geht, ist durchaus positiv,
aber es werden in Summe immer noch zu wenig Wohnungen gebaut. Der Wohnungsmangel
bleibt trotz kleiner Hoffnungsschimmer eine der drängendsten Herausforderungen
unserer Zeit. Der Handlungsdruck bleibt hoch.
Was für Häuslebauer und Investoren zählt, damit am Ende tatsächlich gebaut wird,
ist Verlässlichkeit. Wir brauchen schnellstens den Gebäudetyp E, damit wir die
Baukosten in den Griff bekommen. Die KfW-Förderprogramme müssen sofort
ordentlich und verlässlich ausgestattet werden, denn jetzt ist der letzte
Zeitpunkt, dem Wohnungsbau den für diese Legislaturperiode notwendigen Schwung
zu geben. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen für private Bauherren,
Investoren und für die Bauwirtschaft kommt der Wohnungsbau wieder richtig in
Fahrt."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
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