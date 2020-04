OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Baugewerbe: Bauverwaltungen dürfen ...

Baugewerbe: Bauverwaltungen dürfen kein Flaschenhals sein

Berlin (ots) - "Noch ist die Bauwirtschaft eine der Branchen, die die Konjunktur

in der Corona-Krise besonders stützt. Auf vielen Baustellen kann derzeit

weiterhin gearbeitet werden. Allerdings darf die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit

in der öffentlichen Verwaltung die Bautätigkeit nicht behindern", erklärte

Reinhard Quast, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), in der

Diskussion um schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen.

In den Städten und Gemeinden scheitert die Durchführung von Baumaßnahmen

zunehmend an fehlenden Personalkapazitäten in den Genehmigungsbehörden. So

werden unter anderem Ausschreibungen zurückgestellt und Baugenehmigungen nicht

mehr erteilt. Quast: "Im Interesse der Gesamtwirtschaft müssen einzelne

Wirtschaftszweige wie die Baubranche den Betrieb fortführen. Dafür ist es

kontraproduktiv, wenn auf der Baustelle kein Gerüst aufgestellt werden darf, die

Bauabnahme auf der Baustelle nicht durchgeführt wird oder die Baugenehmigung

grundsätzlich nicht erteilt wird."

Der Präsident des Spitzenverbandes der Branche fordert daher, die Aktivitäten in

den Bauverwaltungen wieder hochzufahren. "Wo nötig, müssen bestehende Prozesse

der Bauämter an die derzeitige Lage angepasst werden, zum Beispiel in der

Bauplanung. Hierzu muss geprüft werden, ob über Bebauungspläne und weitere

baurechtliche Fragen auch ohne Sitzung des Gemeinderats entschieden werden

kann.", appelliert Quast an die öffentliche Verwaltung.

Er fordert zudem, die Weichen für die Zeit nach der Corona-Krise zu stellen: "Um

die Bautätigkeit zu beleben, sollten wir von einer Genehmigungs- zu einer

Anzeigepflicht kommen. Widerspricht die zuständige Behörde nicht innerhalb einer

bestimmten Frist, kann der Betrieb die Arbeit fortführen. So könnten viele

Prozesse erheblich beschleunigt werden."

"Unter Beachtung der gebotenen Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften muss

die Arbeit in den Bauämtern wieder intensiviert werden, nicht zuletzt, damit die

öffentliche Hand ihrer Zahlungspflicht nachkommt. Es kann nicht sein, dass

einsatzfähige Bauunternehmen in Kurzarbeit gehen, weil in den Kommunen keine

Beschlüsse zur Freigabe von Geldern oder für die Planung von Bauleistungen

gefasst werden. ", so Quast abschließend.

