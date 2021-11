OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Baugewerbe: Potenziale zur ...

Krisen hat es schon immer gegeben und auch in Zukunft werden sie nicht ausbleiben. Imerfahren Sie, wie Sie trotz turbulenter Börsenzeiten robust durch jede Krise kommen!



Heute im Fokus

DAX unter 16.000er Marke -- Dekotierung von KUKA geplant -- thyssenkrupp-Aktionär Cevian verkauft Teil seiner Beteiligung -- E.ON plant Milliardeninvestitionen bis 2026 -- SYNLAB, Rheinmetall im Fokus

Ohne drei Stars in Lissabon: BVB-Bosse fordern Sieg und Weiterkommen. Siemens Energy erhält Großauftrag in Brasilien. Delivery Hero platziert neue Aktien in Mitarbeiterprogramm. Vergleichsvorschlag im Telekom-Prozess wird erörtert. Zoom wächst nach Corona-Boom deutlich langsamer. Advent und Centerbridge legen erwartete Offerte für Aareal Bank vor.