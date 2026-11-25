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Baukonjunktur: Nach Rekord-August wieder weniger Aufträge
Berlin (ots) - Das Bauhauptgewerbe hat im September 2026 mehr umgesetzt, aber
weniger neue Aufträge erhalten. Der Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr
Beschäftigten lag real 5,8 Prozent (nominal +11,4 Prozent) über dem
Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Der Auftragseingang sank
dagegen real um 6,5 Prozent (nominal minus 1,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.
Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2 Prozent auf rund 553.000.
Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Wir sehen jetzt, wie wenig aussagekräftig das Rekordplus vom August war. Sobald
die Großaufträge ausbleiben, rutscht der Auftragseingang sofort wieder ins
Minus. Von einem wirklichen Branchenaufschwung sind wir noch immer weit
entfernt.
Am Bau laufen derzeit zwei Konjunkturen parallel. Der Wohnungsbau kommt
traurigerweise weiterhin nicht in Gang, die Bestellungen im Hochbau bleiben
hinter dem Vorjahr zurück. Im Tiefbau dagegen sind erste Mehraufträge aus dem
Sondervermögen zu erkennen. Der Umsatzanstieg ist erfreulich, aber eben nur eine
Seite der Medaille.
Die Stimmung in der Branche bleibt gedrückt. Das ifo-Geschäftsklima für das
Bauhauptgewerbe sank im November leicht auf einen Saldo von minus 15,9 Punkten,
nach minus 15,7 Punkten im Oktober. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle
Lage laut ifo weniger gut, ihre Erwartungen fielen dagegen weniger skeptisch
aus. Damit liegt das Geschäftsklima knapp unter dem Niveau des Vorjahres
(November 2025: minus 15,1 Punkte)."
Umsatz und Auftragseingänge der einzelnen Bausparten
Der Umsatzanstieg zog sich durch alle Hauptsparten. Am stärksten wuchs der
Wirtschaftsbau mit nominal +15 Prozent. Der öffentliche Bau legte nominal um 9,4
Prozent zu, der Wohnungsbau nominal um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Beim Auftragseingang zeigt sich ein geteiltes Bild: Im Hochbau gingen die
Bestellungen nominal um 7,2 Prozent zurück, im Tiefbau stiegen sie um nominal
3,3 Prozent. Im Wirtschaftsbau lag der Auftragseingang mit nominal +0,9 Prozent
leicht über dem Vorjahresmonat.
Im öffentlichen Bau lagen die Aufträge nominal 2,2 Prozent unter dem
Vorjahresmonat. Während der öffentliche Tiefbau nominal um 3 Prozent zulegte,
brach der öffentliche Hochbau nominal um 17,3 Prozent ein - allerdings gegenüber
einem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert.
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