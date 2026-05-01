OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Wohnungsbau: Genehmigungszahlen ...

Wohnungsbau: Genehmigungszahlen steigen, Bedarf bleibt

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für

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die Baugenehmigungen im März 2026 kommentiert Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Im März genehmigten die Behörden den Bau von 21 800 Wohnungen, 11,5 Prozent

mehr als im Vorjahresmonat. Die Genehmigungszahlen steigen weiter, das ist ein

ermutigendes Signal. Der Positivtrend des vergangenen Jahres setzt sich fort.

Wir warnen aber ausdrücklich davor, in Euphorie zu verfallen. Wenn wir den

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Bedarf im Land decken wollen, mussten mindestens 10.000 Genehmigungen zusätzlich

reinkommen - und das pro Monat.

Die kürzlich veröffentlichten ifo-Daten zeigen es: Das Geschäftsklima im

Wohnungsbau ist im April auf den schlechtesten Wert seit vier Jahren

eingebrochen. Jede nicht gebaute Wohnung verschärft die Wohnungskrise. Wir

häufen ein immenses Defizit auf, das wir kommenden Generationen hinterlassen.

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Lieferketten werden fragiler, Finanzierungskosten bleiben hoch, die

geopolitische Unsicherheit verunsichert Bauherren und Investoren. Eine

Genehmigung ist noch kein Spatenstich und erst recht keine fertige Wohnung.

Bauwillige sind auf verlässliche Rahmenbedingungen und eine langfristige

Verstetigung der Förderung angewiesen, damit aus dem Trend echte Wohnungen

werden."

Pressekontakt:

Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de

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OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe