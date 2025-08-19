OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. / Kfz-Gewerbe ...
Kfz-Gewerbe warnt: Eigenzulassungen täuschen über E-Auto-Flaute hinweg
Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Neuzulassungen von batterieelektrischen
Fahrzeugen (BEV) steigt laut den amtlichen Zulassungsstatistiken seit
Jahresbeginn kontinuierlich - doch die Stimmung im Kfz-Gewerbe trübt sich weiter
ein: Laut der aktuellen Halbjahresumfrage (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe
-warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) des
Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bewerten Autohäuser und
Kfz-Betriebe ihre Geschäftslage, Umsatzaussichten und die Auftragslage für
E-Fahrzeuge mit wachsender Zurückhaltung: Denn seit zwei Jahren schrumpft die
Nachfrage bei Privaten und die gewerblichen Zulassungen stagnieren. Einzig die
Eigenzulassungen der Hersteller und Händler stimulieren die Zulassungsstatistik,
ohne echte Wertschöpfung im Automobilmarkt.
"Die Geschäftssituation vieler Autohäuser und Kfz-Betriebe ist deutlich
angespannter, als es die offizielle Zulassungsstatistik vermuten lässt. Die
wachsende Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht über die Realität im Handel
hinweg", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident).
"Was statistisch als Erfolg erscheint, ist in der Realität häufig das Ergebnis
von Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften oder
taktischen Maßnahmen - nicht aber von echten Kundennachfragen im Handel."
ZDK-Umfrage kontrastiert KBA-Zahlen
Laut ZDK-Konjunkturumfrage haben die Bestellungen von BEV und Plug-in-Hybriden
seit Jahresbeginn sowohl im Privat- als auch im Flottenbereich trotz steigender
Erstzulassungen an Dynamik verloren. Die Zulassungsstruktur des KBA zeigt, dass
die BEV-Wachstumsraten überzeichnet sind: Im ersten Halbjahr 2025 haben sich die
Eigenzulassungen batterieelektrischer Autos durch Hersteller und Handel im
Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdoppelt - auf 65.401
Fahrzeuge. Allein die Eigenzulassungen der Hersteller haben sich in zwei Jahren
vervierfacht. Gleichzeitig ging die Zahl privater BEV-Neuzulassungen um 9 % auf
82.294 Fahrzeuge zurück. Auch bei Hinzunahme der jüngst vom KBA veröffentlichten
Julizahlen ändert sich dieses Bild kaum. Ein Vergleich der kumulierten
Zulassungen von Januar bis Juli der Jahre 2023 und 2025 zeigt, dass die
gewerblichen Zulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen um 0,8 %
geschrumpft sind, wenn die Eigenzulassungen der Hersteller und Händler
herausgerechnet werden. Die privaten Neuzulassungen im gleichen Zeitraum liegen
um 4,8 % hinter 2023 zurück.
"Das ist ein klares Warnsignal. Die Politik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr,
weil sie nur auf die Entwicklung der amtlichen Zulassungszahlen schaut", betont
Peckruhn. "Wenn wir die Elektromobilität dauerhaft im Markt verankern wollen,
brauchen wir jetzt gezielte Anreize - insbesondere für Privatkunden.
Superabschreibungen und höhere Listenpreissätze für die ermäßigte
Dienstwagensteuer für Elektrofahrzeuge wirken nur bei den gewerblichen
Zulassungen. Ohne neue Impulse wird keine Trendwende erreicht."
Klare Erwartungen an die Politik
Vier von fünf befragten Betrieben bewerten die bisherigen Maßnahmen der
Bundesregierung zur Förderung der Elektromobilität als unzureichend. Je größer
der Betrieb, desto ausgeprägter die Kritik - besonders Unternehmen mit vielen
Beschäftigten fordern ein entschlosseneres politisches Handeln. Ganz oben auf
der Wunschliste der Kfz-Branche: sinkende Strompreise, ein schnellerer Ausbau
der Ladeinfrastruktur und mehr Transparenz bei den Ladetarifen - mit deutlichem
Abstand die Top-Forderungen an die Politik.
"Die Umfrageergebnisse sprechen eine klare Sprache: Wir brauchen dringend eine
breitangelegte Förderung insbesondere privater Elektroautos, die den Namen auch
verdient. Das wäre mindestens die versprochene Senkung der Stromsteuer und der
Netzentgelte für alle Konsumenten. Die aktuellen Maßnahmen der Koalition sind
unzureichend und einseitig nur auf hochpreisige E-Dienstwagen ausgerichtet", so
Peckruhn. "Unsere Betriebe investieren seit über zehn Jahren in Ausbildung und
Ausrüstung für E-Mobilität. Wir geraten ökologisch, technologisch und
wirtschaftlich ins Hintertreffen, wenn diese Technologie jetzt nicht hochläuft."
Klar ist: Seit dem Wegfall der staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge Ende
2023 ist der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge nur leicht gestiegen.
Für den Wandel zur klimaneutralen Mobilität reicht das nicht aus.
Peckruhn warnt: "Um die CO2''-Flottenziele bis 2035 zu erreichen, bräuchten wir
bereits jetzt rund 100.000 zusätzliche BEV-Neuzulassungen, um einen Marktanteil
von etwa 25 % bei den Neuzulassungen zu erreichen. Davon sind wir weit entfernt.
Seit dem Förderaus der Ampelkoalition kommt die Marktdurchdringung mit
E-Fahrzeugen nur noch schleppend voran."
Umsatzentwicklung im 2. Halbjahr: größere Betriebe pessimistisch
Bei den Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr zeigt die Umfrage ein klares
Muster: 54% der größeren Betriebe blicken pessimistischer ("schlechter" und
"eher schlechter") auf die Entwicklung bis Jahresende - deutlich mehr als bei
den mittleren (44%) und kleineren Unternehmen (38%). Für seine Halbjahresumfrage
hat der ZDK bis zum 2. Juli rund 500 Autohäuser und Kfz-Betriebe interviewt -
von kleineren Betrieben mit bis zu 15 Beschäftigten über mittlere (16-50) bis
hin zu größeren Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden.
Beim Blick nach vorn liegen die kleineren Betriebe vorn: 23% rechnen mit einer
"besseren" oder "eher besseren" Umsatzentwicklung, gefolgt von 19% der mittleren
und 17% der größeren Unternehmen. Dies wiederum dürfte im Fokus der kleineren
Betriebe liegen, die primär allein aus dem Werkstattgeschäft ihre Wertschöpfung
beziehen, während bei größeren Unternehmen des Kfz-Gewerbes die Skaleneffekte
aus den Autoverkäufen der Umsatz- und Ergebnistreiber ist. Unterm Strich haben
jedoch mit 44% der befragten Betriebe ihre Umsatzerwartungen zurückgeschraubt,
und nur 20% sind optimistischer - ein klarer Indikator für die angespannte Lage
im Autohandel.
"Viele Händler sind zurückhaltend, was die kommenden Monate angeht", so
Peckruhn. "Vor allem die nach wie vor bestehende politische Unsicherheit in
Sachen E-Mobilität, aber auch die Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden in
wirtschaftlich unsicheren Zeiten machen sich bemerkbar."
Skepsis wächst mit Betriebsgröße
Größere Betriebe sehen die aktuelle Geschäftslage mit wachsender Skepsis - 55%
bewerten sie "schlechter" oder "eher schlechter" im Vergleich zu Jahresbeginn.
In mittleren Betrieben liegt der Anteil der Pessimisten bei 46%, bei den
kleineren bei 34%. Auch dank der vergleichsweisen guten Konjunkturlage für
Werkstätten sind kleinere und mittlere Betriebe zuversichtlicher: 22% der
kleineren und 19% der mittleren Unternehmen sehen eine Verbesserung ihrer
Geschäftssituation - unter den größeren Betrieben sind es lediglich 15%.
Bei Neufahrzeugbestellungen von Benzin- und Dieselmodellen zeigt sich laut
Umfrage ein weitgehend stabiles Bild im Vergleich zum Jahresbeginn. Anders als
bei BEV und PHEV bleibt die Spannbreite zwischen positiven und negativen
Einschätzungen relativ konstant - lediglich im Gewerbe- und Flottensegment ist
eine leichte Eintrübung erkennbar.
Material zum Download (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe-warnt-eigenzulassun
gen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) liegt bereit.
