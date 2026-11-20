zeb-Private-Banking-Studie 2026 / Wachsende Vermögen führen nicht

automatisch zu höheren Erträgen (FOTO)

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Münster/Frankfurt (ots) - Die Kunden im deutschen Private Banking und Wealth

Management werden vermögender, doch die Ertragspotenziale der Anbieter halten

damit nicht Schritt.

Dies zeigt die aktuelle Private-Banking-Studie der Strategie-, IT- und

Managementberatung zeb. So wuchs das Vermögen der entsprechenden Kunden im

untersuchten Jahr 2025 um 6,1 Prozent auf 6,92 Billionen Euro. Dennoch sank das

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Ertragspotenzial des gesamten deutschen Private-Banking- und

Wealth-Management-Markts erstmals in dieser Dekade, und zwar von 22,4 Milliarden

Euro im Jahr 2024 auf 22,2 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die Autorinnen und

Autoren der Studie führen diese Entwicklung vor allem auf das rückläufige

Einlagengeschäft zurück. Zugleich zeigt die Untersuchung, wo sich neue

Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Dazu zählen das Geschäft jenseits der Einlagen,

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die Erschließung regionaler Potenziale sowie die Begleitung künftiger Erben.

Insgesamt gehen die Studienautorinnen und Studienautoren bis zum Jahr 2030 von

einem weiteren Vermögenswachstum auf rund 8,7 Billionen Euro sowie einem bis

dahin steigenden Ertragspotenzial von 28,6 Milliarden Euro aus.

Dr. Jens Wiegel, Senior Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, führt aus:

"Mehr Vermögen allein sichert keine höheren Erträge. Für Private-Banking- und

Wealth-Management-Anbieter ist entscheidend, die finanzielle Situation ihrer

anspruchsvollen Kunden umfassend zu verstehen. Wer Wertpapiergeschäft,

Finanzierung und Immobilienvermögen zusammen betrachtet, erkennt Zusammenhänge

und kann Angebote entwickeln, die besser zu den Bedürfnissen der Kunden passen.

Das eröffnet zusätzliche Ertragsquellen und hilft, die Abhängigkeit vom

Einlagengeschäft zu verringern sowie die Ertragsbasis breiter aufzustellen."

Mit breiteren Angeboten neue Ertragsquellen erschließen

Wie stark die Einlagen das Geschäft bislang getragen haben, wird am Rückgang

ihres Ertragspotenzials deutlich. 2025 sank es im Private Banking um 21 Prozent,

im Wealth Management, d. h. im hochvermögenden Kundensegment ab 3 Millionen Euro

Vermögen, hingegen etwas weniger um 20 Prozent. Im Private Banking konnte dieser

Rückgang durch andere Geschäftsfelder knapp aufgefangen werden. Insgesamt stieg

das Ertragspotenzial hier noch um ein Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Im

Wealth Management dagegen reichten die Zuwächse anderer Geschäftsfelder nicht

aus. Hier sank das Ertragspotenzial um drei Prozent auf 10,6 Milliarden Euro.

Im Wertpapiergeschäft stieg das Ertragspotenzial bezogen auf das Private Banking

um 14 Prozent, im Wealth Management um zwölf Prozent. Das Geschäft mit

Finanzierungen und Immobilien verzeichnete trotz eingetrübter Immobilienmärkte

noch Zuwächse von 14 Prozent im Private Banking und elf Prozent im Wealth

Management. Die Studienautorinnen und Studienautoren sehen darin Chancen, die

Ertragsbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit vom Einlagengeschäft zu

verringern. Sie empfehlen, das Wertpapierangebot zu erweitern, Beratungsmandate

auszubauen und Kunden umfassender rund um alternative Assetklassen zu beraten.

Regionale Chancen jenseits etablierter Standorte nutzen

Die regionale Analyse der aktuellen Private-Banking-Studie zeigt, wie eng

Ertragschancen und Wettbewerb bei der Standortwahl zusammenhängen. Mehr als 70

Prozent der Private-Banking-Haushalte befinden sich in Stadtregionen, rund die

Hälfte des Ertragspotenzials entfällt auf die zehn größten. München, Hamburg und

Frankfurt/Rhein-Main gehören zu den führenden Standorten, an denen hohe

Potenziale aber auch auf intensiven Wettbewerb treffen. Zugleich verstärken

digitale und ausländische Anbieter die Konkurrenz im deutschen Markt, auch im

mittleren und unteren Private-Banking-Segment.

Damit lohnt sich ein Blick über die etablierten Private-Banking-Standorte

hinaus. Der Wettbewerb im Verhältnis zum Ertragspotenzial ist zum Beispiel in

den Stadtregionen Aachen, Koblenz und Paderborn sowie im Ruhrgebiet

vergleichsweise gering. Hier sehen die Studienautorinnen und Studienautoren

Chancen, über lokale Netzwerke und persönliche Präsenz vor Ort Beziehungen zu

Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden aufzubauen. Ob sich eine Expansion

lohnt, hängt vom Zusammenspiel des regionalen Ertragspotenzials und der

Wettbewerbsdichte ab. Die Höhe des vorhandenen Vermögens allein reicht als

Grundlage für die Standortwahl nicht aus.

Die nächste Generation frühzeitig in die Vermögensplanung einbinden

Beim Vermögensübergang steht auch die Fortsetzung langjähriger Kundenbeziehungen

auf dem Spiel. Jährlich werden in Deutschland 85 Milliarden Euro liquides

Vermögen von Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden vererbt. Generation X

und Millennials gehören in den nächsten zehn Jahren mit jeweils fast 500

Milliarden Euro zu den Haupterben. Einblicke in die Vorstellungen der nächsten

Generation geben die Tiefeninterviews der Studie.

Danach möchten die Befragten stärker mitentscheiden, statt die

Vermögensverwaltung vollständig abzugeben. Sie informieren sich eigenständig

digital und suchen zugleich den persönlichen Austausch. Persönliche Beratung

kann dieses Vorwissen aufgreifen und helfen, Informationen einzuordnen. Im

Gespräch können künftige Erben ihre Vorstellungen einbringen und ihre

Möglichkeiten der Vermögensgestaltung abwägen. Für Institute liegt darin die

Chance, künftige Erben bereits vor der Vermögensübertragung kennenzulernen. Wer

sie frühzeitig in die gemeinsame Vermögensplanung mit der Familie einbezieht,

kann ihre Erwartungen aufgreifen und Vertrauen aufbauen. So lässt sich eine

Grundlage für Kundenbeziehungen über Generationen hinweg schaffen.

Tobias Boshof, Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, bemerkt abschließend:

"Die Herausforderungen im Private Banking und Wealth Management werden in

Zukunft maßgeblich durch den sinnvollen Einsatz von KI im Umgang mit den

anspruchsvollen Kunden definiert. Berater müssen KI-Empfehlungen einordnen und

ihren Kunden Orientierung geben. Die persönliche Vertrauensbeziehung bleibt

dabei auch im digitalen, KI-basierten Umfeld zentral. Banken sollten deshalb

zunächst klären, wofür sie in der Beratung stehen und welchen Mehrwert sie ihren

Kunden bieten wollen. Die Technologie muss dieser Positionierung folgen, nicht

umgekehrt."

Weitere Informationen zur Private-Banking-Studie 2026 von zeb sind abrufbar

unter: https://zeb-consulting.com/de-DE/publikationen/private-banking-studie-deu

tschland-2026

Pressekontakt:

Dr. Matthias Kuck

Head of Media Relations

Phone: +49.251.97128187

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119614/6394714

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