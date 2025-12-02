OTS: zeb consulting / zeb.Private Banking Study 2025: Private Banking in ...
zeb.Private Banking Study 2025: Private Banking in Deutschland im
Aufwind / Vermögenswachstum führt zu absehbar stabilen Erträgen /
Wettbewerb in ertragsstarken Regionen nimmt zu (FOTO)
Münster (ots) - Das Private Banking in Deutschland erlebt derzeit eine Phase der
Stabilität und des Wachstums. Getragen durch ein günstiges Marktumfeld und eine
solide Vermögensentwicklung verzeichneten die Kundensegmente Private Banking und
Wealth Management im Jahr 2024 einen Vermögenszuwachs von 8,6 Prozent, wodurch
das Vermögen der hochvermögenden Kunden auf rund 6,5 Billionen Euro anstieg. Das
Wachstum wird nach Ansicht der Autoren der aktuellen Private-Banking-Studie von
zeb bis zum Jahr 2030 weiter anhalten. Sie prognostizieren für diesen Zeitraum
einen Anstieg des Gesamtvermögens auf insgesamt 8,5 Billionen Euro. Das
entspricht einem jährlichen Wachstum über die nächsten fünf Jahre von
durchschnittlich 4,4 Prozent.
Vor diesem Hintergrund hat sich das Ertragspotenzial im deutschen Private
Banking im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Es wuchs 2024 auf 22,1
Milliarden Euro, was einem Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023
entspricht. Parallel stieg die Ertragsmarge um 1 Basispunkt und stabilisierte
sich auf einem hohen Niveau bei 69 Basispunkten. Die Cost-Income-Ratio (CIR)
verbesserte sich im gesamten deutschen Private-Banking-Markt um 2 Prozentpunkte
auf 70 Prozent. Besonders bemerkenswert aus Sicht der Studienautoren ist, dass
das Wachstum erstmalig seit 2021 nicht primär durch Zinsen, sondern durch
Provisionserträge getragen wurde.
Für die aktuelle Private-Banking-Studie Deutschland hat zeb neben der
allgemeinen Marktentwicklung erneut 13 traditionelle Privatbanken mit Sitz in
Deutschland genauer analysiert und deren Entwicklung über einen Zeitraum von
2019 bis 2024 verfolgt. Die Studie beleuchtet außerdem zentrale Markttrends,
regionale Potenziale und strategische Herausforderungen. Und sie zeigt auf, wie
Banken in einem zunehmend komplexen Umfeld ihre Position im Segment Private
Banking stärken können.
Ertragszuwächse vor allem durch Provisionen
Wie sehr das Ertragswachstum im Private Banking und Wealth Management inzwischen
provisionsgetrieben ist, zeigt ein genauerer Blick auf die entsprechenden
Erträge. Während sich die Ertragsmarge insgesamt stabil auf hohem Niveau
einpendelte, stiegen die Provisionserträge im Vergleich zum Vorjahr um knapp 9
Prozent. Die Erträge verteilen sich dabei nahezu gleich auf Private Banking
(11,2 Mrd. Euro) und Wealth Management (10,9 Mrd. Euro), wobei das Wealth
Management mit ca. 100.000 Haushalten deutlich konzentrierter ist als das
Private Banking mit ca. 700.000 Haushalten. In beiden Segmenten stammen 38
Prozent der Erträge aus Bereichen außerhalb des klassischen Einlagen- und
Wertpapiergeschäfts. Gerade die Bereiche Finanzierung und Immobilien sind aber
in vielen Instituten unterentwickelt. Hier erkennen die Studienautoren ein
Ertragspotenzial von 5,7 Milliarden Euro.
Dr. Jens Wiegel, Senior Manager und Co-Autor der Studie, führt aus: "In den
Bereichen Finanzierung und Immobilien für vermögende Kunden liegen nach wie vor
große ungenutzte Chancen. Banken sollten hier mutiger agieren und ihre Angebote
systematisch ausbauen, etwa durch spezialisierte Beratung,
Immobilienportfoliomanagement oder ganzheitliche Finanzierungslösungen. Auch in
den Bereichen Nachlassplanung, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung
schlummert ein erhebliches Potenzial, das angesichts des bevorstehenden
Generationenwechsels zunehmend an Bedeutung gewinnt."
Wettbewerb in ertragsstarken Regionen
Aktuell befinden sich mehr als 70 Prozent der Private-Banking-Haushalte in
Stadtregionen. Dabei konzentriert sich die Hälfte der gesamten Erträge (51
Prozent) auf die zehn größten Stadtregionen Deutschlands. München, Hamburg und
Frankfurt/Rhein-Main führen mit jeweils über 1 Milliarde Euro Ertragsvolumen.
Gleichzeitig bestehen in weniger stark umkämpften Regionen wie
Westniedersachsen, Ostwestfalen oder am Bodensee attraktive
Expansionsmöglichkeiten, vor allem für Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Das
hat Konsequenzen. So hat sich die Marktstruktur in letzter Zeit verändert. Vor
allem ausländische Privatbanken drängen in den Markt. Regionalbanken etablieren
Private Banking als eigenständiges Geschäftsfeld und rollen dieses mit hohem
Potenzial zur Differenzierung zunehmend in der Fläche aus.
Privatbanken in Deutschland steigern Erträge dynamisch
Die für die aktuelle Private-Banking-Studie im Detail untersuchten 13
Privatbanken zeigen vor diesem Hintergrund insgesamt ein nicht so starkes
Wachstum bei den verwalteten Vermögen (AuM) von 3,0 Prozent, verglichen mit 9,5
Prozent im Gesamtmarkt. Dennoch stiegen die Erträge in diesem Segment dynamisch,
auch hier bedingt durch Provisionserträge. Die Gesamtergebnisentwicklung für
diese Bankengruppe zeigte sich mit plus 14 Prozent überaus positiv. Ein Blick
auf die DACH-Region macht deutlich, dass die Trendwende bei der Ergebnismarge in
Deutschland gelungen ist, während die Margen in der Schweiz stagnieren. In
Österreich sind sie im Jahr 2024 sogar gesunken.
Markus Bräckle, Senior Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, bemerkt
abschließend: "Die deutschen Privatbanken zeigen im Jahr 2024 eine positive
Entwicklung, insbesondere bei den Provisionserträgen. Dennoch braucht es hier
neue Impulse, etwa durch Investitionen in digitale Beratung, effizientere
Prozesse und eine stärkere Positionierung entlang der Kundenreise, um sich am
Markt weiterhin erfolgreich zu positionieren. Anspruchsvolle Kunden bestimmen im
Private Banking zunehmend die Standards. Wer sich hier zukunftsfähig aufstellen
will, muss den Erwartungen dieser Kunden gerecht werden und eine langfristige
Bindung dieser Kundengruppe ermöglichen."
Details zur Private Banking Study 2025 von zeb sind abrufbar unter
Private-Banking-Studie Deutschland 2025 | zeb consulting (https://zeb-consulting
.com/de-DE/publikationen/private-banking-studie-deutschland-2025)
