OTS: zeb / European Insurance Study 2020: COVID-19 forciert Digitalisierung ...

European Insurance Study 2020: COVID-19 forciert Digitalisierung des

Versicherungsvertriebs (FOTO)

Münster (ots) - Branche bis Anfang 2020 gut aufgestellt/Dämpfer im ersten

Halbjahr 2020/digitale Vertriebsmodelle unerlässlich für zukünftiges Wachstum

Europas Topversicherer spüren die Folgen der COVID-19-Pandemie. Verzeichneten

sie vor der Krise in 2019 ein kräftiges Prämienwachstum von durchschnittlich 6

Prozent sowie einen um 25 Prozent höheren Gewinn vor Steuern im Vergleich zum

Vorjahr, wird sich die Situation der Assekuranzen im Jahr 2020 merklich

verschlechtern. So ist zu erwarten, dass die Gewinne der Versicherungsbranche in

diesem Jahr um 30 Prozent zurückgehen werden und sich auch das Wachstum

abschwächen wird. Die Halbjahreszahlen der fünf größten Versicherer in Europa

geben hierbei den Trend vor. Dennoch ist die Krise bisher nicht

existenzbedrohend für die Branche. Das liegt nach Ansicht von zeb vor allem an

der guten, eigenkapitalstarken Verfassung, in der sich Europas Versicherer vor

dem Ausbruch der Pandemie befunden haben.

Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen European Insurance Study (EIS) von

zeb. Die Strategie- und Managementberatung für die europäische

Finanzdienstleistungsbranche hat nach 2019 zum zweiten Mal den Zustand der 25

größten europäischen Versicherungsgruppen untersucht, um angesichts von COVID-19

ein Bild der Profitabilität, Solvenz und des Wachstums der Assekuranzen zu

zeichnen. Darüber hinaus wurden Daten zum Gesamtmarkt ausgewertet und

Wachstumsanalysen von 37 Ländern einbezogen, die Mitglied von "Insurance Europe"

sind, dem Dachverband der europäischen Versicherungsunternehmen. Zehn

ausgewählte, besonders wichtige Märkte hat zeb zudem intensiver untersucht.

Sinkende Profitabilität durch COVID-19

Im Detail zeigt die EIS, dass die 25 größten europäischen Versicherungsgruppen

ihre Rendite im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verbessern

konnten. So kletterte die Eigenkapitalrendite der europäischen "Top 25" von 8,6

auf 11,3 Prozent. Das operative Vorsteuerergebnis legte um 25 Prozent zu, nicht

zuletzt dank geringer Schadenquoten in der Schaden-/Unfallversicherung.

Für das erste Halbjahr 2020 ergibt sich ein anderer Befund. Eine Analyse der

Halbjahresberichte der fünf größten europäischen Versicherer zeigt beispielhaft,

wie COVID-19 inzwischen der gesamten Branche zusetzt. Sowohl im Bereich der

Lebensversicherung (-13 Prozent) als auch im Bereich der

Schaden-/Unfallversicherung (-36 Prozent) sind die operativen Ergebnisse

deutlich geschrumpft.

Stabilität der Branche trotz COVID-19 ungefährdet

Vor diesem Hintergrund stellten die Niedrigzinsen aus Sicht der Studienautoren

in 2019 im Gegensatz zu vielfach geäußerten Vermutungen keine Gefahr für die

finanzielle Stabilität der Branche dar. Fast alle Versicherer haben die

Solvenzanforderungen der Europäischen Union erfüllt. Die "Top 25" konnten ihre

Solvenzquoten durch eine Erhöhung des Eigenkapitals durchschnittlich von 214

Prozent (2018) auf 219 Prozent (2019) sogar noch steigern.

Dieser positive Trend ist im COVID-19-Jahr 2020 abgebrochen. So sind die

durchschnittlichen Solvenzquoten der fünf größten europäischen Versicherer im

ersten Halbjahr 2020 um fast 25 Prozent geschrumpft. Ein zentraler Grund dafür

war die Entwicklung an den Finanzmärkten, insbesondere die weiter gefallenen

Zinsen. Insgesamt jedoch liegt die Solvenz fast aller Versicherer aktuell auf

einem so hohen Niveau, dass die finanzielle Stabilität nach wie vor ungefährdet

ist.

Prämieneinnahmen - vom Wachstum in die Stagnation

2019 konnten die Versicherer auch bei den wichtigen Prämieneinnahmen nach eher

wachstumsschwachen Vorjahren kräftig zulegen. Gemessen an den Bruttoprämien lag

das durchschnittliche Wachstum der "Top 25" bei 6 Prozent. Parallel ist auch der

europäische Gesamtmarkt erheblich gewachsen. Diese Entwicklung ist vor allem auf

die Bereiche Lebensversicherung (+7 Prozent) sowie Schaden-/Unfallversicherung

(+3,7 Prozent) zurückzuführen.

Aktuell - unter dem Eindruck von COVID-19 - ergibt sich ein verändertes Bild.

Die "Top 5" der europäischen Versicherer verzeichneten eine uneinheitliche

Entwicklung der Prämieneinnahmen. So ist der Bereich Lebensversicherungen im

Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 2 Prozent geschrumpft, der Bereich

Schaden-/Unfallversicherung dagegen um 2 Prozent gewachsen. Unter dem Strich

haben die Prämieneinnahmen im ersten Halbjahr 2020 stagniert.

Dr. Jan Hendrik Sohl, zeb-Partner, fasst zusammen: "Die europäischen

Versicherer spüren die Auswirkungen der Pandemie. Existenzbedrohend ist sie aber

nicht. Das liegt auch am Erfolgsjahr 2019. Die Krise hat die Versicherer

insgesamt gut aufgestellt getroffen."

Ohne digitale Vertriebsmodelle kein zukünftiges Wachstum

Bereits vor der Krise stand die Digitalisierung des Vertriebs oben auf der

Agenda der Versicherungswirtschaft. Dieser Trend hat sich durch COVID-19 radikal

und unumkehrbar beschleunigt, wie die Studienautoren ausdrücklich hervorheben.

Konnten Versicherer bis Anfang 2020 noch über traditionelle Vertriebswege

zulegen, ist das seit COVID-19 nicht mehr möglich. Funktionierende digitale

Vertriebskanäle werden damit zur Grundvoraussetzung für zukünftiges Wachstum.

Darunter ist sowohl die Digitalisierung des Direktvertriebs als auch die

digitale Unterstützung der für den persönlichen Vertrieb zuständigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu verstehen. Versicherungskunden haben

in den letzten Monaten erkannt, dass Beratung über digitale Kanäle sehr wohl

funktioniert. Versicherer müssen das antizipieren und je nach eigener

strategischer Ausrichtung ganzheitlich-digitale Beratungsmodelle anbieten.

Dieter Kipp, zeb-Partner, führt abschließend aus: "Alle Produkte und

Kundenservices eines Versicherers sollten von Kunden persönlich und digital ohne

Beteiligung einer vermittelnden Person abgeschlossen bzw. in Anspruch genommen

werden können. Hier anzusetzen, wird in den nächsten Monaten eine der zentralen

Aufgabenstellungen der Versicherungswirtschaft sein."

Weiterführende Ergebnisse, Zahlen und Erfolgsfaktoren der aktuellen European

Insurance Study können abgerufen werden unter:

https://zeb-consulting.com/de-DE/european-insurance-study-2020

