OTS: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA / ...
ZVA-Branchenbericht 2025/2026: Augenoptik zwischen Stabilität und
Strukturwandel
Düsseldorf (ots) - Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA)
hat seinen aktuellen Branchenbericht 2025/26 veröffentlicht. Die aktuellen
Zahlen zeigen für das Jahr 2025 ein insgesamt stabiles Marktbild, allerdings mit
spürbar geringerer Dynamik als in den Vorjahren.
Die Herausforderungen hinsichtlich Marktkonzentration und schwieriger Nachfolge
für inhabergeführte Betriebe bleiben bestehen, während digitale Anwendungen
zunehmend Einzug in die Augenoptik halten und individuelle, fachkompetente
Sehlösungen die klare Stärke des stationären Handels bleiben.
Der Umsatz der Branche stieg 2025 um 0,6 Prozent und lag damit unterhalb der
Inflationsrate. Gleichzeitig sank der Absatz kompletter Brillen um zwei Prozent
auf knapp zwölf Millionen Stück. Insgesamt erreicht die deutsche Augenoptik
einen Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro.
"Die aktuellen Zahlen zeigen erneut, dass die Augenoptikbranche auch in
wirtschaftlich anspruchsvolleren Zeiten stabil bleibt. Gleichzeitig sehen wir
deutlich, dass sich die Rahmenbedingungen verändern und Wachstum heute
differenzierter bewertet werden muss als noch in den Vorjahren", sagt
ZVA-Präsident Kai Jaeger.
Struktureller Wandel schreitet voran
Deutlich wird im aktuellen Bericht auch, dass sich der Strukturwandel in der
Branche fortsetzt. Die Zahl der augenoptischen Betriebsstätten ist auf rund
10.700 gesunken. Vor allem kleinere inhabergeführte Betriebe geraten unter
Druck, wenn Nachfolgelösungen fehlen oder Standorte von größeren
Marktteilnehmern übernommen werden. Die zehn umsatzstärksten Unternehmen
vereinen inzwischen 55 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche auf sich.
"Gerade die Entwicklung bei den Betriebsstätten zeigt, wie groß der
Veränderungsdruck in Teilen der Branche ist. Wo Nachfolgefragen ungelöst
bleiben, gehen oft gewachsene Strukturen verloren. Das ist nicht nur eine
wirtschaftliche, sondern auch eine versorgungspolitische Frage", so Kai Jaeger.
Online-Handel bleibt unbedeutend
Auch bei den Vertriebswegen bestätigt der Bericht ein klares Bild: Der
Online-Verkauf von Brillen und Zubehör bleibt mit einem Umsatzanteil von fünf
Prozent weiterhin von untergeordneter Bedeutung. Sechs Prozent der Käufe wurden
online entschieden; ein deutlicher Aufwärtstrend ist nicht erkennbar. Damit
bleibt die stationäre, beratungsintensive Versorgung das prägende Modell der
Branche. Dazu erklärt Armin Ameloh, ZVA-Vizepräsident und Leiter des
Betriebswirtschaftlichen Ausschusses: "Die Zahlen machen deutlich, dass die
Augenoptik eben kein typischer Online-Markt ist. Gute Versorgung, individuelle
Anpassung und persönliche Beratung bleiben für die Kundinnen und Kunden
entscheidend. Damit verknüpfte digitale Angebote können gegebenenfalls sinnvoll
ergänzen, sie ersetzen aber nicht die fachliche Kompetenz vor Ort."
ZVA-Erhebungen unter KMU
Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts sind die Ergebnisse der ZVA-Online-Umfrage
zur wirtschaftlichen Situation, an der 928 Betriebe teilgenommen haben. Da keine
Filialunternehmen vertreten waren, geben die Ergebnisse insbesondere Einblick in
die Lage kleinerer und mittlerer augenoptischer Betriebe. Darüber hinaus
dokumentiert der Branchenbericht weitere Entwicklungen, darunter die zunehmende
Nutzung digitaler Anwendungen wie etwa eine Online-Terminvergabe in den
Betrieben, zusätzliche Angebotsfelder wie Hörakustik sowie bürokratische Hürden
bei der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung, die eine auch
zukünftig flächendeckende Versorgung mit Sehhilfen in diesem Rahmen zunehmend
gefährden.
Insgesamt zeigt der Branchenbericht 2025/2026 eine wirtschaftlich tragfähige
Branche, die sich zugleich in einem tiefgreifenden Anpassungsprozess befindet.
"Der Branchenbericht liefert nicht nur Zahlen, sondern auch wichtige Hinweise
darauf, wo politischer und wirtschaftlicher Handlungsbedarf besteht. Er ist
damit ein zentrales Instrument, um Entwicklungen frühzeitig einzuordnen und die
Interessen der Branche fundiert zu vertreten", sagt Kai Jaeger.
Der Branchenbericht Augenoptik 2025/26 ist abrufbar unter:
http://www.zva.de/branchendaten/
Zur Publikation: Der jährlich erscheinende ZVA-Branchenbericht bietet einen
umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage der deutschen
Augenoptikbranche und bündelt aktuelle Daten zur Markt- und Umsatzentwicklung,
zu Betriebsstrukturen sowie zu zentralen Trends im augenoptischen Markt. Der
Bericht dient der Branche als wichtige Orientierung und wird zugleich von Medien
und Öffentlichkeit regelmäßig als Referenz für Berichte zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Augenoptik herangezogen.
Pressekontakt:
Sarah Köster
Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen
Alexanderstraße 25 a
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 86 32 35-0
Fax: 0211/ 86 32 35-35
E-Mail: mailto:presse@zva.de
Web: http://www.zva.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51178/6265538
OTS: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA