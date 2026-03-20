DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -2,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.142 +0,3%Euro1,1571 ±0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ottobock: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
46,80 EUR -4,95 EUR -9,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ottobock stellte am 19.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 462,0 Millionen EUR gegenüber 440,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,44 EUR gegenüber 0,470 EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,69 Prozent auf 1,68 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
18.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
17.02.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
18.02.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
17.02.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Ottobock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen