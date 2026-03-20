Ottobock: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ottobock stellte am 19.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 462,0 Millionen EUR gegenüber 440,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,44 EUR gegenüber 0,470 EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,69 Prozent auf 1,68 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net