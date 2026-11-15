Our Bond gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Our Bond lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 62,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net