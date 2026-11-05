Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse im Blick

05.11.26 13:58 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:42 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 44,01 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 1,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 1.037.911 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 0,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.