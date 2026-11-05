DAX 26.618 +0,7%ESt50 6.305 +0,6%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,55 -1,9%Nas 25.412 -1,3%Bitcoin 70.697 -1,3%Euro 1,1215 -0,1%Öl 97,4 +3,0%Gold 4.133 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Siemens Healthineers-Analyse im Blick

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44.38 EUR -0.29 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:42 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 44,01 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 1,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 1.037.911 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 0,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Aktuelle Siemens Healthineers Aktie News

Werbung

Siemens Healthineers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:11 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:56 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13:21 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Siemens Healthineers Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.