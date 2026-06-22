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'Outperform'

BMW-Aktie in Rot: Bernstein senkt Ziel

23.06.26 09:17 Uhr
BMW-Aktie fällt: Bernstein kappt Kursziel | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.

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Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Die BMW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,38 Prozent im Minus bei 60,10 Euro.

/rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC

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