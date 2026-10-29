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Aktuelle Analyse

Outperform für adidas-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für adidas-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164.15 EUR 6.15 EUR 3.89 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von adidas konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 162,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 22,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 151.096 adidas-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 adidas Neutral UBS AG
11:06 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:36 adidas Outperform Bernstein Research

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