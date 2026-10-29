Outperform für adidas-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
RBC Capital Markets hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von adidas konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 162,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 22,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 151.096 adidas-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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