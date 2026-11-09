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Analyse im Blick

Outperform für GEA-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für GEA-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne hat sich intensiv mit dem GEA-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
68.10 EUR -0.90 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragsentwicklung bei dem Maschinenbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag. Der berichtete Gewinn je Aktie habe allerdings wegen Effekten der Restrukturierung die Erwartungen verfehlt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 69,70 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 64.773 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 23,3 Prozent aufwärts. Am 09.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
11:36 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:31 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets

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