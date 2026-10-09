Outperform für Rheinmetall-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Aktie unter die Lupe

09.10.26 11:58 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich intensiv mit dem Rheinmetall-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Rheinmetall dürfte das Quartal von einem starken Auftragseingang geprägt gewesen sein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 929,70 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 72,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 63.501 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 39,8 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT



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