Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Rating im Fokus

Outperform für Siemens Energy-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

11.02.26 09:39 Uhr
RBC Capital Markets überrascht mit Outperform: Was steckt hinter dem Urteil zur Siemens Energy-Aktie? | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
158,30 EUR 5,30 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 158,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 295.047 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 31,7 Prozent aufwärts. Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

