Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 158,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 295.047 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 31,7 Prozent aufwärts. Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.