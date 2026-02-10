Outperform für Siemens Energy-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch RBC Capital Markets.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 158,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 295.047 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 31,7 Prozent aufwärts. Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG