Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.
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Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller Jungheinrich an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums.
Die Jungheinrich-Aktie legt auf XETRA zeitweise 1,78 Prozent auf 25,18 Euro zu.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC
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