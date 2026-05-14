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Outperform

Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro

19.05.26 09:41 Uhr
Analyst setzt weiter auf Jungheinrich-Aktie: Kursziel steigt erneut - Aktie ebenfalls | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
25,18 EUR 0,26 EUR 1,04%
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Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller Jungheinrich an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums.

Die Jungheinrich-Aktie legt auf XETRA zeitweise 1,78 Prozent auf 25,18 Euro zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC

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Bildquellen: Jungheinrich

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