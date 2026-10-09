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Aktie auf dem Prüfstand

Outperform-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Outperform-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der adidas-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150.05 EUR 3.20 EUR 2.18 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Nach einem starken Start ins Jahr 2026 schwäche sich die Nachfrage nach Sportbekleidung ab, dafür nähmen Werbeaktionen zu, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse zu den aktuellen Trends in den USA, Europa und China. Einzelhändler seien mit Blick auf Bestellungen für 2027 zurückhaltend. Adidas, On und Hoka verzeichneten weiterhin Wachstum. Bei Nike kämen die Performance-Produkte gut an, der Lifestyle-Bereich bleibe aber eine Belastung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 15:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 150,05 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 63,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.909 adidas-Aktien. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 9,6 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:46 adidas Outperform Bernstein Research
05.10.26 adidas Neutral UBS AG
02.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets

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