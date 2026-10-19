Outperform-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Experten-Einschätzung

19.10.26 15:34 Uhr

Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 15:17 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 81,26 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 49.557 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 12,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 04.03.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.