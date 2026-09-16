Outperform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Die Siemens-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das größte Ergebnispotenzial.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:36 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 259,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 27,07 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 99.075 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,9 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com
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