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Aktie unter die Lupe

Outperform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Outperform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.06 EUR 1.02 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 70,42 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 63,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 494.248 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 27,5 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
12:51 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
12:31 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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