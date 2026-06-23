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Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

24.06.26 15:22 Uhr
Outperform für Beiersdorf-Aktie: Analyse von Bernstein Research sorgt für Aufsehen | finanzen.net

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Beiersdorf-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
72,90 EUR 1,26 EUR 1,76%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 15:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 73,04 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.624 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21,0 Prozent nach unten. Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

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