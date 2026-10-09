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Aktie im Blick

Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

Das Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77.46 EUR -0.70 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 78,68 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 20,74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 35.438 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 14,9 Prozent nach unten. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

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Datum Rating Analyst
11:11 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research

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