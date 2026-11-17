Outperform-Einstufung

Bernstein Research-Analyst Aleksander Peterc hat eine gründliche Analyse des Infineon-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Im Nachgang der Messe Electronica 2026 in München schrieb Analyst Aleksander Peterc am Montag: Der Bereich Robotic sei zunächst eine Frage von Daten, Software und konkreten Anwendung, bevor die Volumina in den Vordergrund rückten. Unternehmen wie Melexis, STMicro und Infineon weiteten ihre Portfolios für Sensorik, Steuerung und Leistungselektronik auf den Robotik-Bereich aus. Das Marktpotenzial für die dort einsetzbaren Komponenten sei attraktiv, doch Aspekte wie Geschicklichkeit, Systemintegration und der praktische Einsatz stellten weiterhin Hürden dar. Peterc sieht eher langfristiges Potenzial und weniger eine wesentliche Triebfeder für das Jahr 2027.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr um 1,2 Prozent auf 48,67 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 68,48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.046.527 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 30,0 Prozent aufwärts. Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.