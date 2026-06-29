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Aktuelle Analyse im Blick

Outperform von Bernstein Research für Siemens Energy-Aktie

30.06.26 11:52 Uhr
Wichtige News für Siemens Energy-Aktionäre: Bernstein Research hat sich positioniert | finanzen.net

Das Siemens Energy-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
165,98 EUR 6,38 EUR 4,00%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 164,98 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,29 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 612.792 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 37,6 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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